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Труп 45-летней женщины обнаружили посреди улицы в Харькове, - полиция

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Труп 45-летней женщины обнаружили посреди улицы в Харькове, - полиция

В Харькове на улице Амурской обнаружили труп 45-летней женщины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"Сообщение об обнаружении тела женщины по улице Амурской поступило в полицию 15 ноября около 18:00. Погибшей оказалась 45-летняя жительница города. На место выезжала следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции. Тело гражданки направлено в морг для установления причины смерти", - сказано в сообщении.

По факту происшествия следователи открыли уголовное производство по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

В полиции отметили, что устанавливаются все обстоятельства гибели женщины.

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Ковід косить.... Труп 45-летней женщины обнаружили посреди улицы в Харькове, - полиция - Цензор.НЕТ 7800 Труп 45-летней женщины обнаружили посреди улицы в Харькове, - полиция - Цензор.НЕТ 2321
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16.11.2020 10:12 Ответить
следователи открыли уголовное производство по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины
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16.11.2020 10:17 Ответить
Так завжди роблять, коли ситуація потребує з'ясування
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16.11.2020 11:22 Ответить
У нее голова развалена и вокруг литра 2-3 крови
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16.11.2020 12:08 Ответить
Амурская улица - это даже не улица, это проезд сквозь рынок "Барабашово", по этому надо было писать на рынке Барабашово, к чему скрывать?
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16.11.2020 10:20 Ответить
видно у барабашовских барыг совсем дело плохо...начали гоп-стопом деньги косить
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16.11.2020 10:59 Ответить
Дебилы бескультурные. Не ТРУП, а ТЕЛО.
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16.11.2020 10:25 Ответить
Может от голода ?
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16.11.2020 11:07 Ответить
от 95 квартала
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16.11.2020 12:56 Ответить
 
 