Труп 45-річної жінки виявили посеред вулиці в Харкові, - поліція
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У Харкові на вулиці Амурська виявили труп 45-річної жінки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.
"Повідомлення про виявлення тіла жінки на вулиці Амурській надійшло до поліції 15 листопада приблизно о 18:00. Загиблою виявилася 45-річна жителька міста. На місце виїжджала слідчо-оперативна група Київського відділу поліції. Тіло громадянки направлено в морг для встановлення причини смерті", - йдеться в повідомленні.
За фактом події слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
У поліції зазначили, що встановлюються всі обставини загибелі жінки.
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