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Труп 45-річної жінки виявили посеред вулиці в Харкові, - поліція

Новини Цензор.НЕТ Події

Труп 45-річної жінки виявили посеред вулиці в Харкові, - поліція

У Харкові на вулиці Амурська виявили труп 45-річної жінки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

"Повідомлення про виявлення тіла жінки на вулиці Амурській надійшло до поліції 15 листопада приблизно о 18:00. Загиблою виявилася 45-річна жителька міста. На місце виїжджала слідчо-оперативна група Київського відділу поліції. Тіло громадянки направлено в морг для встановлення причини смерті", - йдеться в повідомленні.

За фактом події слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

У поліції зазначили, що встановлюються всі обставини загибелі жінки.

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Автор: Наталя Джума
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16.11.2020 10:12 Відповісти
следователи открыли уголовное производство по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины
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16.11.2020 10:17 Відповісти
Так завжди роблять, коли ситуація потребує з'ясування
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16.11.2020 11:22 Відповісти
У нее голова развалена и вокруг литра 2-3 крови
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16.11.2020 12:08 Відповісти
Амурская улица - это даже не улица, это проезд сквозь рынок "Барабашово", по этому надо было писать на рынке Барабашово, к чему скрывать?
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16.11.2020 10:20 Відповісти
видно у барабашовских барыг совсем дело плохо...начали гоп-стопом деньги косить
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16.11.2020 10:59 Відповісти
Дебилы бескультурные. Не ТРУП, а ТЕЛО.
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16.11.2020 10:25 Відповісти
Может от голода ?
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16.11.2020 11:07 Відповісти
от 95 квартала
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16.11.2020 12:56 Відповісти
 
 