Умер новоизбранный мэр Конотопа Александр Луговой, он болел COVID-19

Умер новоизбранный мэр Конотопа Александр Луговой. Он болел коронавирусной болезнью.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщил народный депутат Игорь Молоток на своей странице в соцсети Facebook.

"Ушел из жизни новоизбранный мэр Конотопа Александр Луговой. Страшная весть и большая потеря. Он победил на выборах и отчаянно боролся за жизнь с коварной болезнью. Казалось, что самое страшное уже позади, но это было не так...Вечная память и вечный покой ... Соболезнования родным и близким. Выдержки и единства общине Конотопа, которая избрала путь изменений и развития", - написал парламентарий.

Известно, что Луговой заболел еще до выборов. Все это время он находился в больнице, а 31 октября писал в соцсети, что идет на поправку. В мэры Конотопа он баллотировался как самовыдвиженец и набрал 37% голосов избирателей.

До этого Луговой работал заместителем начальника в филиале "Конотопский райавтодор", был фермером, выращивал смородину. Также Луговой был депутатом Сумского областного (2010-2014 г.) и Конотопского районного совета трех созывов. Его жена - советник главы Конотопского районного совета. В начале 2000-х был директором на Подлипненском кирпичном заводе, потом - на хлебозаводе "Дубовязовский". В 2010-2014 годах был главой Конотопской районной администрации.

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На местных выборах 2015 года от "Воли народа" он баллотировался в Сумской областной совет, Конотопский городской и районный совет, и на должность Конотопского городского головы. Был избран депутатом Конотопской райсовета.