Помер новообраний мер Конотопа Олександр Луговий, він хворів на COVID-19

Помер новообраний мер Конотопа Олександр Луговий. Він хворів на коронавірусну хворобу.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомив народний депутат Ігор Молоток на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Пішов із життя новообраний міський голова Конотопа Олександр Луговий. Страшна звістка і велика втрата. Він переміг на виборах і відчайдушно боровся за життя з підступною хворобою. Здавалось, що найстрашніше вже позаду, але це було не так… Вічна пам'ять і вічний спокій… Співчуття рідним і близьким. Витримки і єдності громаді Конотопа, яка обрала шлях змін та розвитку", - написав парламентар.

Відомо, що Луговий захворів ще до виборів. Весь цей час він перебував у лікарні, а 31 жовтня писав у соцмережі, що йде на поправку. У мери Конотопа він балотувався як самовисуванець і набрав 37% голосів виборців.

До цього Луговий працював заступником начальника у філії "Конотопський райавтодор", був фермером, вирощував смородину. Також Луговий був депутатом Сумської обласної (2010-2014 р) і Конотопської районної ради трьох скликань. Його дружина - радниця голови Конотопської районної ради. На початку 2000-х був директором на Підлипненському цегельному заводі, потім - на хлібозаводі "Дубов'язівський". У 2010-2014 роках був головою Конотопської районної адміністрації.

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На місцевих виборах 2015 року від "Волі народу" він балотувався до Сумської обласної ради, Конотопської міської та районної ради і на посаду Конотопського міського голови. Був обраний депутатом Конотопської райради.