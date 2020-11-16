За неделю огонь унес жизни почти полусотни человек, - ГСЧС

В течение прошедшей недели (с 09.11 по 15.11) во время пожаров погибли 47 человек, на водных объектах - 12.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

С начала недели зарегистрировано 1 тыс. 587 чрезвычайных событий. В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасены 45 человек.

Ликвидировано 984 пожара, спасены на пожарах 34 человека и не допущено уничтожение огнем 413 зданий и 39 ед. техники. Во время пожаров погибли 47 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 5 млн. 98 тыс. грн.

В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 266 выездов, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 1 тыс. 427 взрывоопасных предметов.

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В течение недели на водных объектах погибли 12 человек.