Лукашенко готов передать 70-80% полномочий другим структурам: "Конституцию ломать не надо"
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Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил, что "народ замкнулся на президенте и его полномочиях".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на госагентство БЕЛТА.
"Народ, общество хотят перемен, и они замкнулись на президенте и его полномочиях. Как выход из этого - изменения в Конституцию. Мы недавно договорились с руководством парламента, что для того, чтобы процентов на 70-80% полномочия президента передать парламенту, правительству, другим структурам, Конституцию ломать не надо", - отметил захвативший власть в Беларуси "президент".
Лукашенко добавил, что все вопросы, которые "вынесли на сотне страниц президенту, лежат в плоскости парламента и правительства".
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+8 ALEX SUROVV
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Янукович-2.Чи Ви ,Остапе, будете захищати цього покидька, незважаючи на його репутацію?
ВЫ и есть палачи херовы!
Они ненавидят Лукашенко, что жизнь проходит без роскошей, так как он им не позволил так жить как украинская номенклатура. Они сделают в Беларуси только хуже и к сожалению вернуть обратно и что-то изменить к лучшему будет очень трудно. Обратите внимание, в Украине были два майдана, а народу лучше не стало. В результате во власти зеленая плесень. Это вообще катастрофа.
Номенклатурщики те что в Украине, они полностью подчинили себе политику. Они и власть и оппозиция и только конкурируют между собой за возможность обворовывать народ. Они жесткой селекцией очень жестко выводились Москвой из всяких негодяев и предателей Украины и в Беларуси.
Как минимум 90% номенклатурщиков СССР в Украине имеют прямых предков среди исполнителей голодомора, который организовала Московия в 1933 году. Надо понимать, что те кто исполнитель голодомора, добились доверия Москвы и Москва двигала дальше во времени их детей, внуков и т.д. Власть Московии над Украиной была несравненно жестче чем над Польшей. Притом несколько столетий.
Номенклатура СССР Беларуси подобная той, что в Украине. И вот номенклатура СССР Беларуси рвется к власти через разные мошеннические схемы и благовидные лозунги. Они никакая не оппозиция, а те кто хотят обворовывать народ.
Странно, что Запад этого не понимает.