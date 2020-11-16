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Лукашенко готов передать 70-80% полномочий другим структурам: "Конституцию ломать не надо"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Лукашенко готов передать 70-80% полномочий другим структурам:

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил, что "народ замкнулся на президенте и его полномочиях".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на госагентство БЕЛТА.

"Народ, общество хотят перемен, и они замкнулись на президенте и его полномочиях. Как выход из этого - изменения в Конституцию. Мы недавно договорились с руководством парламента, что для того, чтобы процентов на 70-80% полномочия президента передать парламенту, правительству, другим структурам, Конституцию ломать не надо", - отметил захвативший власть в Беларуси "президент".

Лукашенко добавил, что все вопросы, которые "вынесли на сотне страниц президенту, лежат в плоскости парламента и правительства".

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+8
Что ето нелегитимное чучело собралось кому то что то передавать. Все выпердежи етого самозванца нелегитимны.
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16.11.2020 11:12
+6
Эта проблема у всех стран бывшего совка.
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16.11.2020 12:03
+4
Raska problema dlia vsego mira jesli tocnej Лукашенко готовий передати 70-80% повноважень іншим структурам: "Конституцію ламати не треба" - Цензор.НЕТ 5415
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16.11.2020 12:35
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Да забирайте вы эти полномочия...Деньги и неприкосновенность только оставьте. Лукашенко готов передать 70-80% полномочий другим структурам: "Конституцию ломать не надо" - Цензор.НЕТ 1206
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16.11.2020 11:11 Ответить
звідкіля у нього гроші?
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16.11.2020 11:38 Ответить
Він вкрав у бульбашів 20 млрд дол США, на нари на 70-80 років.
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16.11.2020 12:05 Ответить
а де гроші? Чи це з "серіалу" "вінвкравїхнєвсе"?
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16.11.2020 12:10 Ответить
Де ці долари?
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16.11.2020 12:11 Ответить
Угу.Окучивал Беларусь с 1994 года.Не знаю что и ответить. Лукашенко готовий передати 70-80% повноважень іншим структурам: "Конституцію ламати не треба" - Цензор.НЕТ 5251
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16.11.2020 12:18 Ответить
"Окучивал" - це особисті палаці в країні з особистими церквами, особисті "заводи, газети, пароходи", особисті банки, особисті землі сотнями тисяч гектарів, офшори з мільярдами на рахунках...

Де це? Ткніть пальцем...
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16.11.2020 12:27 Ответить
Лукашенко-кровавий диктатор,захопивший владу в країні.Хтось назве його альтруістом?
Янукович-2.Чи Ви ,Остапе, будете захищати цього покидька, незважаючи на його репутацію?
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16.11.2020 12:41 Ответить
Лукашенко готов передать 70-80% полномочий другим структурам: "Конституцию ломать не надо" - Цензор.НЕТ 1694
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16.11.2020 11:12 Ответить
Что ето нелегитимное чучело собралось кому то что то передавать. Все выпердежи етого самозванца нелегитимны.
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16.11.2020 11:12 Ответить
Лукашенко никто и звать его никак и ничего не может передавать.
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16.11.2020 11:13 Ответить
Наснилось мені позавчора, що його травонули... Ну що ж, побачимо...
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16.11.2020 11:14 Ответить
"старичок " ? Лукашенко готов передать 70-80% полномочий другим структурам: "Конституцию ломать не надо" - Цензор.НЕТ 3154
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16.11.2020 11:21 Ответить
Старий добрий"Новічок".😁
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16.11.2020 12:05 Ответить
что же ты болотный фраер сдал назад?
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16.11.2020 11:22 Ответить
Он ссыт того, что , если новый президент придет к власти, да с такими полномочиями, на следующий день Лукашенко и его семейка , да приближенные , займут места на нарах!
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16.11.2020 11:24 Ответить
Уже только на осине... Нары он проскочил без остановки.
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16.11.2020 12:20 Ответить
Лукашенко ты с путиным гребаный извращенец!!! Ты готов отвечать за то , что творишь???
ВЫ и есть палачи херовы!
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16.11.2020 11:28 Ответить
все вопросы, которые "вынесли на сотне страниц президенту, лежат в плоскости парламента и правительства". получается конституция у братушек шо дышло, куда повернул, так и вышло... Ай да бацька , пыль в глаза пускать...
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16.11.2020 11:38 Ответить
не Бацька , дайошь четкое разграничение полномочий - был бы я беларусом , запустил бы этот слоган.
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16.11.2020 11:39 Ответить
тока ща обратил внимание на стилистику письма: лежат в плоскости парламента ... тобто не в плоскости полномочий, а в плоскости здания или помещения, типо надежно лежат под сукном...
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16.11.2020 11:42 Ответить
Чтобы очередной раз прокинуть народ заводятся разговоры об изменениях в Конституцию.
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16.11.2020 11:38 Ответить
"другим структурам" - это кому? Москве или сыну Коленьке?)) Если хочет передать 70-80% полномочий, то впусти назад Тихановскую и передай ей.
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16.11.2020 11:45 Ответить
Вся проблема беларусов - это раша . Жаль , что они этого не видят . Все их жертвы напрасны .
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16.11.2020 11:52 Ответить
Эта проблема у всех стран бывшего совка.
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16.11.2020 12:03 Ответить
Raska problema dlia vsego mira jesli tocnej Лукашенко готовий передати 70-80% повноважень іншим структурам: "Конституцію ламати не треба" - Цензор.НЕТ 5415
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16.11.2020 12:35 Ответить
Больше 50% вероятности, что через несколько десятков лет, в независимой, демократической Беларуси, под древним знаменем Беларуси (под которым сейчас ходят митингующие), Лукашенко будут ставить памятники. А теперешних митингующих будут воспринимать как марионеток бывшей совдеповской номенклатуры, пытавшихся дорваться до власти, раздерибанить Беларусь и организовать олигархию под себя.
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16.11.2020 12:22 Ответить
Jesli oni pojdut po puti Polsi i Litvi tak oni budet zit xoroso kak i zdes zyvut,a jesli po raski budet nicemi tut vsio poniatno.
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16.11.2020 12:26 Ответить
Это "если". Но такое невозможно. Совдеповкая номенклатура Беларуси не способна пойти по пути Польши и Литвы. Они такие же как и украинская совдеповская номенклатура, которая только все раздерибанила и смеется над народом. Они уже 26 лет завидуют украинской (да и московской) номенклатуре, которая все раздерибанила и на украденные у народа деньги покупают себе на берегах Испании, Италии от котеджей до дворцов, заводят офшоры. У них будут свои Ахметовы, Коломойские и подобные.
Они ненавидят Лукашенко, что жизнь проходит без роскошей, так как он им не позволил так жить как украинская номенклатура. Они сделают в Беларуси только хуже и к сожалению вернуть обратно и что-то изменить к лучшему будет очень трудно. Обратите внимание, в Украине были два майдана, а народу лучше не стало. В результате во власти зеленая плесень. Это вообще катастрофа.
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16.11.2020 12:48 Ответить
Oni u nas raboatejet jesli vziat primerno 4 raza ix bolse cem s Ukraini liudej.Te sto zdes adekvatni i nexuze drugix rabotajet.Nemogu vet vrat jesli takix danix net.Da problema kontrobandi kotoruju poderzyvajet bandit lukosenko i bjut liudej naponiatno za to sto oni liudi a ne ovci
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16.11.2020 13:00 Ответить
Да и нахрен нам обсуждать разборки в Беларуси, у нас своих проблем предостаточно с нашей зеленой плесенью.
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16.11.2020 12:29 Ответить
Ukraina obgonit Belorus tak dumajet nasi experti.Po ekonomike urovniu zyzni Ukraine budet gorazdo luce zit cem u nix i raske
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16.11.2020 12:32 Ответить
Ваши эксперты не знают, что творится в Украине. В Украине катастрофа. Каждая следующая власть хуже предыдущей. Смесь феодальной олигархической системы с диким капитализмом. Олигархи полные хозяева. Они ведут Украину в пропасть. Они ослабили Украину, в результате Путин отхватил Крым и организовал войну на Донбассе. В Беларуси хотя и медленный но подъем.
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16.11.2020 13:02 Ответить
Poverte nasi experti znajut luce vas i vasej vlasti pro ekonomiku i t.d.A Belorus eto afrika po ekonomike tolko tam nebjut liudej
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16.11.2020 13:06 Ответить
Я совсем не спорю и даже "за" что ваши эксперты отличные экономисты. Но они очень слабо знают, что творится в Украинской политике. И наверно и Запад вообще. И они не знают кто такие номенклатуры СССР в Украине и в Беларуси.
Номенклатурщики те что в Украине, они полностью подчинили себе политику. Они и власть и оппозиция и только конкурируют между собой за возможность обворовывать народ. Они жесткой селекцией очень жестко выводились Москвой из всяких негодяев и предателей Украины и в Беларуси.
Как минимум 90% номенклатурщиков СССР в Украине имеют прямых предков среди исполнителей голодомора, который организовала Московия в 1933 году. Надо понимать, что те кто исполнитель голодомора, добились доверия Москвы и Москва двигала дальше во времени их детей, внуков и т.д. Власть Московии над Украиной была несравненно жестче чем над Польшей. Притом несколько столетий.
Номенклатура СССР Беларуси подобная той, что в Украине. И вот номенклатура СССР Беларуси рвется к власти через разные мошеннические схемы и благовидные лозунги. Они никакая не оппозиция, а те кто хотят обворовывать народ.
Странно, что Запад этого не понимает.
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16.11.2020 13:34 Ответить
Vy znajete Abromavicius vot on sto to mozet neznat jesli sam ucastvujet pocti vezde.ILi Trumpickas litovec on sam pomogajet Ukraine on bolse zdelal cem liuboj vas politik,kak on mozet neznat ekonomiku jesli on sam i delal audit bankov Ukraini on byl glavni Лукашенко готовий передати 70-80% повноважень іншим структурам: "Конституцію ламати не треба" - Цензор.НЕТ 6004Zelenksi mozet neznat a oni znajet poskolku oni specialisty
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16.11.2020 15:07 Ответить
Trumpickas on bil glavni sovetnik Groismana ne Grosisman sto to zdelal a on,tak jesli cesno.On luce razbiralasia cem dopsutim Gontareva v bankovskix delax i ona ego slusala
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16.11.2020 15:41 Ответить
Tomas Audickas tocnej byvsi sovetnik nasego premjera,vot on i proveril privatbank i drugyje.Tak skazat on bil odin iz glavnix pri PorosenkoЛукашенко готовий передати 70-80% повноважень іншим структурам: "Конституцію ламати не треба" - Цензор.НЕТ 7252
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16.11.2020 20:28 Ответить
В Беларуси нельзя делать приватизацию пока не вымрет вся номенклатура СССР. А люди, которые за демонстрантами рвутся раздерибанить, они это все номенклатура СССР.
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16.11.2020 14:03 Ответить
Хитрожопый псевдо агроном Лукашка , никогда не отдаст добровольно свои полномочия!! И будет так морочить голову белорусам ещё не один десяток лет, а потом пристроит своего сына-ублюдка в кресло президента Белоруси!!!!
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16.11.2020 12:58 Ответить
Лука наверное знает, что рано или поздно его будут судить за убитых и искалеченных беларусов
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16.11.2020 14:17 Ответить
 
 