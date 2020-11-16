Лукашенко готовий передати 70-80% повноважень іншим структурам: "Конституцію ламати не треба"
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"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що "народ замкнувся на президенті і його повноваженнях".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на держагентство БЕЛТА.
"Народ, суспільство хоче змін, і вони замкнулися на президенті і його повноваженнях. Як вихід із цього - зміни до Конституції. Ми нещодавно домовилися з керівництвом парламенту, що для того, щоб відсотків на 70-80% повноваження Президента передати парламенту, уряду, іншим структурам, Конституцію ламати не треба", - зазначив "президент", який захопив владу в Білорусі.
Лукашенко додав, що всі питання, які "винесли на сотні сторінок президенту, лежать у площині парламенту та уряду".
Топ коментарі
+8 ALEX SUROVV
показати весь коментар16.11.2020 11:12
+6 Dnipro 75ed19bb
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+4 vidasik
показати весь коментар16.11.2020 12:35
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Де це? Ткніть пальцем...
Янукович-2.Чи Ви ,Остапе, будете захищати цього покидька, незважаючи на його репутацію?
ВЫ и есть палачи херовы!
Они ненавидят Лукашенко, что жизнь проходит без роскошей, так как он им не позволил так жить как украинская номенклатура. Они сделают в Беларуси только хуже и к сожалению вернуть обратно и что-то изменить к лучшему будет очень трудно. Обратите внимание, в Украине были два майдана, а народу лучше не стало. В результате во власти зеленая плесень. Это вообще катастрофа.
Номенклатурщики те что в Украине, они полностью подчинили себе политику. Они и власть и оппозиция и только конкурируют между собой за возможность обворовывать народ. Они жесткой селекцией очень жестко выводились Москвой из всяких негодяев и предателей Украины и в Беларуси.
Как минимум 90% номенклатурщиков СССР в Украине имеют прямых предков среди исполнителей голодомора, который организовала Московия в 1933 году. Надо понимать, что те кто исполнитель голодомора, добились доверия Москвы и Москва двигала дальше во времени их детей, внуков и т.д. Власть Московии над Украиной была несравненно жестче чем над Польшей. Притом несколько столетий.
Номенклатура СССР Беларуси подобная той, что в Украине. И вот номенклатура СССР Беларуси рвется к власти через разные мошеннические схемы и благовидные лозунги. Они никакая не оппозиция, а те кто хотят обворовывать народ.
Странно, что Запад этого не понимает.