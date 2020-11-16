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Вице-спикер Кондратюк сообщила, что исполняет обязанности председателя Рады с 12 ноября

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Вице-спикер Кондратюк сообщила, что исполняет обязанности председателя Рады с 12 ноября

Вице-спикер парламента Елена Кондратюк заявила, что выполняет обязанности председателя Верховной Рады с 12 ноября.

Об этом сказала Кондратюк во время заседания согласительного совета руководителей фракций и групп парламента 16 ноября, передает Цензор.НЕТ.

"В соответствии с распоряжением спикера парламента Дмитрия Разумкова, с 12 ноября я приступила к выполнению обязанностей главы Верховной Рады… Я хочу вас заверить, что в моей деятельности не будет никакой интриги, я буду работать строго в соответствии с Конституцией, Регламентом Верховной Рады, законами Украины, и моей обязанностью будет с вашей помощью, вместе с аппаратом Верховной Рады обеспечить стабильную, эффективную и ответственную работу парламента в интересах граждан", - сказала Кондратюк.

Напомним, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков и первый вице-спикер Руслан Стефанчук заразились коронавирусом.

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Т.е. все смылись на время принятия не популярных решений.
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16.11.2020 12:01 Ответить
Антиконституційних рішень.
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16.11.2020 12:05 Ответить
Понятно кто теперь исполняет полномочия спикера, но кто же щас исполняет полномочия Президента?))
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16.11.2020 12:04 Ответить
Я не здивуюсь якщо цю Контратюк ще і показово накажуть за антиконституційний замах-режисери із 95 кварталу особливо не паряться але в нахабності їм не відмовиш!
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16.11.2020 12:07 Ответить
Шанс для ЮВТ змінити сітуацію?
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16.11.2020 12:21 Ответить
Господин назначил меня любимой женой!
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16.11.2020 13:35 Ответить
 
 