Віцеспікерка Кондратюк повідомила, що виконує обов'язки голови Ради з 12 листопада

Віцеспікерка парламенту Олена Кондратюк заявила, що виконує обов'язки голови Верховної Ради з 12 листопада.

Про це сказала Кондратюк під час засідання погоджувальної ради керівників фракцій і груп парламенту 16 листопада, передає Цензор.НЕТ.

"Відповідно до розпорядження спікера парламенту Дмитра Разумкова, з 12 листопада я приступила до виконання обов'язків глави Верховної Ради ... Я хочу вас запевнити, що в моїй діяльності не буде жодної інтриги, я працюватиму суворо у відповідності до Конституції, Регламенту Верховної Ради, законів України, і моїм обов'язком буде з вашою допомогою, разом з апаратом Верховної Ради забезпечити стабільну, ефективну і відповідальну роботу парламенту в інтересах громадян", - сказала Кондратюк.

Нагадаємо, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков і перший віцеспікер Руслан Стефанчук заразилися коронавірусом.

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