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Віцеспікерка Кондратюк повідомила, що виконує обов'язки голови Ради з 12 листопада

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Віцеспікерка Кондратюк повідомила, що виконує обов'язки голови Ради з 12 листопада

Віцеспікерка парламенту Олена Кондратюк заявила, що виконує обов'язки голови Верховної Ради з 12 листопада.

Про це сказала Кондратюк під час засідання погоджувальної ради керівників фракцій і груп парламенту 16 листопада, передає Цензор.НЕТ.

"Відповідно до розпорядження спікера парламенту Дмитра Разумкова, з 12 листопада я приступила до виконання обов'язків глави Верховної Ради ... Я хочу вас запевнити, що в моїй діяльності не буде жодної інтриги, я працюватиму суворо у відповідності до Конституції, Регламенту Верховної Ради, законів України, і моїм обов'язком буде з вашою допомогою, разом з апаратом Верховної Ради забезпечити стабільну, ефективну і відповідальну роботу парламенту в інтересах громадян", - сказала Кондратюк.

Нагадаємо, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков і перший віцеспікер Руслан Стефанчук заразилися коронавірусом.

Також читайте: Рада цього тижня засідатиме лише завтра: інші дні - робота в комітетах, - Кондратюк

Автор: Наталя Джума
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Т.е. все смылись на время принятия не популярных решений.
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16.11.2020 12:01 Відповісти
Антиконституційних рішень.
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16.11.2020 12:05 Відповісти
Понятно кто теперь исполняет полномочия спикера, но кто же щас исполняет полномочия Президента?))
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16.11.2020 12:04 Відповісти
Я не здивуюсь якщо цю Контратюк ще і показово накажуть за антиконституційний замах-режисери із 95 кварталу особливо не паряться але в нахабності їм не відмовиш!
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16.11.2020 12:07 Відповісти
Шанс для ЮВТ змінити сітуацію?
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16.11.2020 12:21 Відповісти
Господин назначил меня любимой женой!
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16.11.2020 13:35 Відповісти
 
 