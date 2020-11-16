Повышение тарифа на передачу электроэнергии станет критичным для экономики Украины, - промышленники

Повышение тарифа на передачу электроэнергии в 309,8 грн / МВт * ч в 2021 году серьезно ударит по бизнесу и значительно ухудшит макроэкономическую ситуацию в Украине.

Оно приведет к необоснованному росту расходов отечественной металлургии более чем на 0,8 млрд грн. А это является критическим для отрасли, ведь только за первое полугодие 2020 убыток промышленных предприятий составил 40 млрд грн. Об этом говорится в открытом письме Ассоциации "Укрметаллургпром" к Председателю Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).



Между тем тариф можно не только не повышать, а даже снизить - если ликвидировать коррупционные схемы на энергорынке, говорится в письме. "В момент внедрения" зеленого "тарифа гарантии производителям энергии из возобновляемых источников предоставляло государство. Поэтому именно оно и должно платить по "зеленому" тарифу", - указывают промышленники.



Так, согласно Закону № 810-ІХ, Кабмин должен погасить задолженность ГП "Гарантированный покупатель" "зеленой" генерацией путем оформления облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) со сроком обращения пять лет. Так государство должно возместить ГП "Гарантированный покупатель" 22,4 млрд грн. Кроме этого, КМУ должен предусмотреть в бюджете расходы на финансовую поддержку гарантированного покупателя для оплаты "зеленой" энергии в объеме не менее 20% выработки, что составит 13,9 млрд грн. "Такой объем государственной помощи позволит снизить тариф на передачу электроэнергии в 155,40 грн / МВт * ч", - указывают промышленники в своем письме.



Именно поэтому промышленники обратились к НКРЭКУ с просьбой опубликовать детализированный баланс ГП "Гарантированный покупатель" на 2021, где содержалась бы валовая прибыль от реализации э/э, приобретаемой по льготному тарифу Энергоатома и Укргидроэнерго на всех сегментах рынка, прогноз цен на каждом из сегментов рынка, а также расчет средств, необходимых для финансирования льготных тарифов для населения. Отдельно прислать расчет влияния на валовую прибыль ГП "Гарантированный покупатель", которое вызовут предложенные промышленниками инициативы, и принять для обсуждения расчет тарифа на передачу электроэнергии в 2021 году на уровне не выше 155,40 грн / МВт * ч.



Напомним, для расчета с долгами перед "зеленой" генерацией НКРЭКУ с 1 декабря повысила тариф на транспортировку электроэнергии с 240,23 грн / МВт-час до 313,07 грн / МВт-ч, то есть на 30%. Таким образом, за 2020 год тариф вырастет вдвое.



Директор Департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон заявил, что цена на ток для промышленности уже сегодня значительно выше, чем в Европе. А председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак подчеркнул, что повышение тарифа запустит цепную реакцию повышения цен абсолютно на все товары и услуги в Украине.

В свою очередь президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков ранее предостерегал, что повышение тарифов приведет к закрытию промышленных предприятий, росту безработицы и падению экономики.