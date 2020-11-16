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Новости Общество
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Тарифы на электроэнергию (1906) электроэнергия (763)

Повышение тарифа на передачу электроэнергии станет критичным для экономики Украины, - промышленники

Новости Цензор.НЕТ Общество

Повышение тарифа на передачу электроэнергии станет критичным для экономики Украины, - промышленники

Повышение тарифа на передачу электроэнергии в 309,8 грн / МВт * ч в 2021 году серьезно ударит по бизнесу и значительно ухудшит макроэкономическую ситуацию в Украине.

Оно приведет к необоснованному росту расходов отечественной металлургии более чем на 0,8 млрд грн. А это является критическим для отрасли, ведь только за первое полугодие 2020 убыток промышленных предприятий составил 40 млрд грн. Об этом говорится в открытом письме Ассоциации "Укрметаллургпром" к Председателю Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Между тем тариф можно не только не повышать, а даже снизить - если ликвидировать коррупционные схемы на энергорынке, говорится в письме. "В момент внедрения" зеленого "тарифа гарантии производителям энергии из возобновляемых источников предоставляло государство. Поэтому именно оно и должно платить по "зеленому" тарифу", - указывают промышленники.

Так, согласно Закону № 810-ІХ, Кабмин должен погасить задолженность ГП "Гарантированный покупатель" "зеленой" генерацией путем оформления облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) со сроком обращения пять лет. Так государство должно возместить ГП "Гарантированный покупатель" 22,4 млрд грн. Кроме этого, КМУ должен предусмотреть в бюджете расходы на финансовую поддержку гарантированного покупателя для оплаты "зеленой" энергии в объеме не менее 20% выработки, что составит 13,9 млрд грн. "Такой объем государственной помощи позволит снизить тариф на передачу электроэнергии в 155,40 грн / МВт * ч", - указывают промышленники в своем письме.

Именно поэтому промышленники обратились к НКРЭКУ с просьбой опубликовать детализированный баланс ГП "Гарантированный покупатель" на 2021, где содержалась бы валовая прибыль от реализации э/э, приобретаемой по льготному тарифу Энергоатома и Укргидроэнерго на всех сегментах рынка, прогноз цен на каждом из сегментов рынка, а также расчет средств, необходимых для финансирования льготных тарифов для населения. Отдельно прислать расчет влияния на валовую прибыль ГП "Гарантированный покупатель", которое вызовут предложенные промышленниками инициативы, и принять для обсуждения расчет тарифа на передачу электроэнергии в 2021 году на уровне не выше 155,40 грн / МВт * ч.

Напомним, для расчета с долгами перед "зеленой" генерацией НКРЭКУ с 1 декабря повысила тариф на транспортировку электроэнергии с 240,23 грн / МВт-час до 313,07 грн / МВт-ч, то есть на 30%. Таким образом, за 2020 год тариф вырастет вдвое.

Директор Департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон заявил, что цена на ток для промышленности уже сегодня значительно выше, чем в Европе. А председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак подчеркнул, что повышение тарифа запустит цепную реакцию повышения цен абсолютно на все товары и услуги в Украине.
В свою очередь президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков ранее предостерегал, что повышение тарифов приведет к закрытию промышленных предприятий, росту безработицы и падению экономики.
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Топ комментарии
+3
Вот же ****** зеленожопые!
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16.11.2020 13:48
+3
Атомную энергетику уничтожаем , "зеленский" тариф продвигаем . А кто-то обещал слабоумным 1,5 года назад шару . Повышение тарифа на передачу электроэнергии станет критичным для экономики Украины, - промышленники - Цензор.НЕТ 9682 "Прикольно" ? , шариковы ?
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16.11.2020 13:50
+3
На газ тарифы тоже поднимают. Тут один зебил рассказывал, что при Ваве тарифы ниже. Интересно услышать его теперь.
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16.11.2020 13:52
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Вот же ****** зеленожопые!
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16.11.2020 13:48 Ответить
Та эти депутаты студенты мало что понимают, к власти пришли, а в экономических делах мало понимают.
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16.11.2020 16:44 Ответить
А где вы умники были когда гарантии давали ?
Инвестиционная няня сдохла ?
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16.11.2020 13:48 Ответить
Атомную энергетику уничтожаем , "зеленский" тариф продвигаем . А кто-то обещал слабоумным 1,5 года назад шару . Повышение тарифа на передачу электроэнергии станет критичным для экономики Украины, - промышленники - Цензор.НЕТ 9682 "Прикольно" ? , шариковы ?
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16.11.2020 13:50 Ответить
На газ тарифы тоже поднимают. Тут один зебил рассказывал, что при Ваве тарифы ниже. Интересно услышать его теперь.
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16.11.2020 13:52 Ответить
"Примус! Признание Америки! Москвошвея! Примус! Пивная! Ещё парочку! Пивная! Ещё парочку! Буржуи! Не толкайся, подлец, слезай с подножки! Я тебе покажу, твою мать !"
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16.11.2020 13:58 Ответить
И не только на газ. И УЗ повышает тарифы. Впрочем, говорят, что рост это именно то, что нам нужно, не так ли? Пока правда получается только с тарифами, но что поделать.
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16.11.2020 21:03 Ответить
Повышение тарифа на передачу электроэнергии станет критичным для экономики Украины, - промышленники - Цензор.НЕТ 9978
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16.11.2020 13:51 Ответить
Может в дворники пойти у нас не добор!
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16.11.2020 20:25 Ответить
В Україні електрика коштує сьогодні вдвічі дорожче, ніж в середньому по Європі. А дохід громадян вдесятеро меньший. Тому у порівнянні з європейцями українець платить Ахметову за електрику в двадцять розів більше, ніж хтось у Європі. І все це - корупція Зеленського.
Зєля - ліквідаційна комісія для України. Зєлю геть. Дострокові.
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16.11.2020 13:59 Ответить
"юля" вже на низькому старті? Підвищення тарифу на передачу електроенергії стане критичним для економіки України, - промисловці - Цензор.НЕТ 1880
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16.11.2020 14:01 Ответить
Навіщо? Нам треба узгоджений ЄДИНИЙ кандидат на дострокові, який ще не балотувавсь. Але нормальний. Наприклад Олена Зеркаль. Або Олексій Кучеренко. Або Андрій Сенченко.
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16.11.2020 14:21 Ответить
В пакеті: подати мало компетентну, хоча й не замазану Зеркаль та двох "юліних" популістів Підвищення тарифу на передачу електроенергії стане критичним для економіки України, - промисловці - Цензор.НЕТ 3402 Особливо "кучеренка", що вже був показав себе на посаді міністра ЖКХ. Підвищення тарифу на передачу електроенергії стане критичним для економіки України, - промисловці - Цензор.НЕТ 468
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16.11.2020 14:27 Ответить
Тільки Кучеренко з корупцією в ЖКХ і боровсь, більше ніхто. Інші тільки тарифи піднімали, та віялові відключення робили. Якщо б ще попрацював, то до сьогодні вся інфраструктура в ЖКХ була б нова.
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16.11.2020 15:09 Ответить
можно поподробней про "вдвичи дорожче", с цифрами?
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16.11.2020 14:43 Ответить
Ваня, не надо нам цены на оптовом рынке, к тому же без транспортировки. Давай цены для потребителя.
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16.11.2020 15:35 Ответить
Ціни для користувачів в Європі з Березня місяця вже впали в рази, а в Україні тільки ростуть.
Які ціни для користувачів? В Фінляндії електрика безкоштовна для населення, наприклад. Підійдуть такі ціни для користувачів?
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16.11.2020 15:47 Ответить
Так вы ж не платите медперсоналу. Вот он и разбегается.
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16.11.2020 13:59 Ответить
Та когда зеленых гомиков интересовала экономика Украины?
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16.11.2020 14:07 Ответить
станет критичным для экономики Украины
Підвищення тарифу на передачу електроенергії стане критичним для економіки України, - промисловці - Цензор.НЕТ 6357
Судя по действиям власти, для неё уже гроб и погребальный молебен заказали.
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16.11.2020 14:18 Ответить
Их пир, во время всеобщей чумы! Толи ещё будет! Держитесь/держимся!
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16.11.2020 15:04 Ответить
А чего так мало, всего 30% ? Давайте уже 100 или 200 .... можно замахнуться и на все 1000 %, для улучшения жизни и самой жизни не жалко !
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16.11.2020 15:22 Ответить
а разве властям не все равно?! они свой бизнес не обидят, а с других просто поимеют деньги, так что надеяться на адекватные законы и реформы пока не стоит
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16.11.2020 15:52 Ответить
ЭТО ВСЕ ПОРОШЕНКО!
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16.11.2020 16:33 Ответить
При всей нелюбви к Плесени, с Пороха всё началось, уже тогда начали щемить тарифами на газ и э/энергию, сейчас зебилы просто добивают
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16.11.2020 20:35 Ответить
Да какое повышение, сейчас если карантин тотальный введут, то нашей и без того бедной экономике не хорошо будет. Так что не стоит идти на такие шаги
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16.11.2020 16:43 Ответить
Да какая экономика? Кому она нужна? Нам же президент сказал, что колоски и подсолнухи это наше, а промышленностью пусть занимается весь остальной мир.
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16.11.2020 20:33 Ответить
 
 