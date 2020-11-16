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Підвищення тарифу на передачу електроенергії стане критичним для економіки України, - промисловці

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Підвищення тарифу на передачу електроенергії стане критичним для економіки України, - промисловці

Підвищення тарифу на передачу електроенергії до 309,8 грн/МВт*год у 2021 році серйозно вдарить по бізнесу і значно погіршить макроекономічну ситуацію в Україні.

Воно призведе до необґрунтованого зростання витрат вітчизняної металургії більш ніж на 0,8 млрд грн. А це є критичним для галузі, адже тільки за перше півріччя 2020 року збиток промислових підприємств становив 40 млрд грн. Про це йдеться у відкритому листі Асоціації "Укрметалургпром" до Голови Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Тим часом тариф можна не тільки не підвищувати, а навіть знизити – якщо ліквідувати корупційні схеми на енергоринку, йдеться в листі. "В момент впровадження "зеленого" тарифу гарантії виробникам енергії із відновлювальних джерел надавала держава. Тому саме вона й має сплачувати за "зеленим" тарифом", - зазначають промисловці.

Так, відповідно до Закону № 810-ІХ, Кабмін має погасити заборгованість ДП "Гарантований покупець" "зеленою" генерацією шляхом оформлення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) з терміном обігу п’ять років. Так держава має відшкодувати ДП "Гарантований покупець" 22,4 млрд грн. Окрім цього, КМУ має передбачити у бюджеті видатки на фінансову підтримку гарантованого покупця для оплати "зеленої" енергії у обсязі не менше 20% виробітку, що становитиме 13,9 млрд грн. "Такий обсяг державної допомоги дасть можливість знизити тариф на передачу електроенергії до 155,40 грн/МВт*год", - зазначають промисловці у своєму листі.

Саме тому промисловці звернулися до НКРЕКП з проханням опублікувати деталізований баланс ДП "Гарантований покупець" на 2021 рік, де містився б валовий прибуток від реалізації е/е, що купується за пільговим тарифом Енергоатому та Укргідроенерго на всіх сегментах ринку, прогноз цін на кожному із сегментів ринку, а також розрахунок коштів, що необхідні для фінансування пільгових тарифів для населення. Окремо надіслати розрахунок впливу на валовий прибуток ДП "Гарантований покупець", який спричинять запропоновані промисловцями ініціативи, та прийняти для обговорення розрахунок тарифу на передачу електроенергії у 2021 році на рівні не вище 155,40 грн/МВт*год.

Нагадаємо, для розрахунку з боргами перед "зеленою" генерацією НКРЕКП з 1 грудня підвищила тариф на транспортування електроенергії з 240,23 грн/МВт-год до 313,07 грн/МВт-год, тобто на 30%. Таким чином, за 2020 рік тариф зросте вдвічі.

Директор Департаменту економічної політики Федерації роботодавців України Сергій Салівон заявив, що ціна на струм для промисловості уже сьогодні значно вища, ніж у Європі. А голова Комітету економістів України Андрій Новак підкреслив, що підвищення тарифу запустить ланцюгову реакцію підвищення цін абсолютно на всі товари і послуги в Україні.

Зі свого боку президент об'єднання "Укрметалургпром" Олександр Каленков раніше застерігав, що підвищення тарифів призведе до закриття промислових підприємств, росту безробіття та падіння економіки.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
Вот же ****** зеленожопые!
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16.11.2020 13:48
+3
Атомную энергетику уничтожаем , "зеленский" тариф продвигаем . А кто-то обещал слабоумным 1,5 года назад шару . Повышение тарифа на передачу электроэнергии станет критичным для экономики Украины, - промышленники - Цензор.НЕТ 9682 "Прикольно" ? , шариковы ?
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16.11.2020 13:50
+3
На газ тарифы тоже поднимают. Тут один зебил рассказывал, что при Ваве тарифы ниже. Интересно услышать его теперь.
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16.11.2020 13:52
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Вот же ****** зеленожопые!
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16.11.2020 13:48 Відповісти
Та эти депутаты студенты мало что понимают, к власти пришли, а в экономических делах мало понимают.
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16.11.2020 16:44 Відповісти
А где вы умники были когда гарантии давали ?
Инвестиционная няня сдохла ?
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16.11.2020 13:48 Відповісти
Атомную энергетику уничтожаем , "зеленский" тариф продвигаем . А кто-то обещал слабоумным 1,5 года назад шару . Повышение тарифа на передачу электроэнергии станет критичным для экономики Украины, - промышленники - Цензор.НЕТ 9682 "Прикольно" ? , шариковы ?
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16.11.2020 13:50 Відповісти
На газ тарифы тоже поднимают. Тут один зебил рассказывал, что при Ваве тарифы ниже. Интересно услышать его теперь.
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16.11.2020 13:52 Відповісти
"Примус! Признание Америки! Москвошвея! Примус! Пивная! Ещё парочку! Пивная! Ещё парочку! Буржуи! Не толкайся, подлец, слезай с подножки! Я тебе покажу, твою мать !"
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16.11.2020 13:58 Відповісти
И не только на газ. И УЗ повышает тарифы. Впрочем, говорят, что рост это именно то, что нам нужно, не так ли? Пока правда получается только с тарифами, но что поделать.
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16.11.2020 21:03 Відповісти
Повышение тарифа на передачу электроэнергии станет критичным для экономики Украины, - промышленники - Цензор.НЕТ 9978
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16.11.2020 13:51 Відповісти
Может в дворники пойти у нас не добор!
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16.11.2020 20:25 Відповісти
В Україні електрика коштує сьогодні вдвічі дорожче, ніж в середньому по Європі. А дохід громадян вдесятеро меньший. Тому у порівнянні з європейцями українець платить Ахметову за електрику в двадцять розів більше, ніж хтось у Європі. І все це - корупція Зеленського.
Зєля - ліквідаційна комісія для України. Зєлю геть. Дострокові.
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16.11.2020 13:59 Відповісти
"юля" вже на низькому старті? Підвищення тарифу на передачу електроенергії стане критичним для економіки України, - промисловці - Цензор.НЕТ 1880
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16.11.2020 14:01 Відповісти
Навіщо? Нам треба узгоджений ЄДИНИЙ кандидат на дострокові, який ще не балотувавсь. Але нормальний. Наприклад Олена Зеркаль. Або Олексій Кучеренко. Або Андрій Сенченко.
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16.11.2020 14:21 Відповісти
В пакеті: подати мало компетентну, хоча й не замазану Зеркаль та двох "юліних" популістів Підвищення тарифу на передачу електроенергії стане критичним для економіки України, - промисловці - Цензор.НЕТ 3402 Особливо "кучеренка", що вже був показав себе на посаді міністра ЖКХ. Підвищення тарифу на передачу електроенергії стане критичним для економіки України, - промисловці - Цензор.НЕТ 468
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16.11.2020 14:27 Відповісти
Тільки Кучеренко з корупцією в ЖКХ і боровсь, більше ніхто. Інші тільки тарифи піднімали, та віялові відключення робили. Якщо б ще попрацював, то до сьогодні вся інфраструктура в ЖКХ була б нова.
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16.11.2020 15:09 Відповісти
можно поподробней про "вдвичи дорожче", с цифрами?
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16.11.2020 14:43 Відповісти
Ваня, не надо нам цены на оптовом рынке, к тому же без транспортировки. Давай цены для потребителя.
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16.11.2020 15:35 Відповісти
Ціни для користувачів в Європі з Березня місяця вже впали в рази, а в Україні тільки ростуть.
Які ціни для користувачів? В Фінляндії електрика безкоштовна для населення, наприклад. Підійдуть такі ціни для користувачів?
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16.11.2020 15:47 Відповісти
Так вы ж не платите медперсоналу. Вот он и разбегается.
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16.11.2020 13:59 Відповісти
Та когда зеленых гомиков интересовала экономика Украины?
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16.11.2020 14:07 Відповісти
станет критичным для экономики Украины
Підвищення тарифу на передачу електроенергії стане критичним для економіки України, - промисловці - Цензор.НЕТ 6357
Судя по действиям власти, для неё уже гроб и погребальный молебен заказали.
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16.11.2020 14:18 Відповісти
Их пир, во время всеобщей чумы! Толи ещё будет! Держитесь/держимся!
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16.11.2020 15:04 Відповісти
А чего так мало, всего 30% ? Давайте уже 100 или 200 .... можно замахнуться и на все 1000 %, для улучшения жизни и самой жизни не жалко !
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16.11.2020 15:22 Відповісти
а разве властям не все равно?! они свой бизнес не обидят, а с других просто поимеют деньги, так что надеяться на адекватные законы и реформы пока не стоит
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16.11.2020 15:52 Відповісти
ЭТО ВСЕ ПОРОШЕНКО!
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16.11.2020 16:33 Відповісти
При всей нелюбви к Плесени, с Пороха всё началось, уже тогда начали щемить тарифами на газ и э/энергию, сейчас зебилы просто добивают
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16.11.2020 20:35 Відповісти
Да какое повышение, сейчас если карантин тотальный введут, то нашей и без того бедной экономике не хорошо будет. Так что не стоит идти на такие шаги
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16.11.2020 16:43 Відповісти
Да какая экономика? Кому она нужна? Нам же президент сказал, что колоски и подсолнухи это наше, а промышленностью пусть занимается весь остальной мир.
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16.11.2020 20:33 Відповісти
 
 