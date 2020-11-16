В Украине ведется расследование продажи имущества "Массандры" и Керченской переправы, - представительство президента в АРК
Команда Представительства президента Украины в Автономной Республике Крым собрала и направила в Прокуратуру АРК и Севастополя информацию о незаконной продаже украинского госимущества.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу представительства, речь идет о Керченской паромной переправе, которая принадлежит Министерству инфраструктуры Украины, а также о "национализации" предприятия "Массандра", принадлежащего Министерству аграрной политики и продовольствию Украины.
В ответ на это в Прокуратуре АРК сообщили, что по указанным фактам осуществляется процессуальное руководство досудебным расследованием уголовных производств "по незаконному присвоению и растрате имущества, похищению и присвоению документов, штампов, печатей".
"Досудебным расследованием установлено, что представителями незаконно созданных на временно оккупированной территории АР Крым и города Севастополя "Государственного Совета Республики Крым", "Совета Министров Крыма" и других незаконных органов власти, принят ряд решений о так называемой "национализации" и распродаже имущества, находящегося на балансе государственных предприятий, учреждений, организаций в связи с этим государству причинен ущерб в особо крупных размерах", - говорится в сообщении.
Отмечается, что материалы по "Массандре" и Керченской паромной переправе приобщены к уголовным производствам.
Напомним, 1 октября 2018 года Керченская паромная переправа приостановила работу после открытия грузового движения по Керченскому мосту. Позже работа переправы была возобновлена, а количество рейсов между Крымом и соседней Россией сократилось до двух в день.
В конце сентября 2020 года Керченская паромная переправа остановила работу на неопределенный срок, а принадлежащие ей паромы решили продать. 31 октября Азово-Черноморский бассейновый филиал ФГУП "Росморпорт" сообщил о покупке пяти буксиров, которые принадлежали переправе.
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