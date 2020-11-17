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Новости Политика Украины
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Кабмин уволил главу Госкосмоса Усова

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кабмин уволил главу Госкосмоса Усова

Кабинет министров Украины решил уволить главу Государственного космического агентства Украины (ГКАУ) Владимира Усова.

Соответствующее распоряжение правительства от 16 ноября обнародовано на "Урядовом портале", передает Цензор.НЕТ.

"Уволить Усова Владимира Владимировича с должности главы Государственного космического агентства Украины в соответствии с частью первой статьи 871 Закона Украины "О государственной службе", - говорится в тексте распоряжения.

Согласно указанной статье, решение об увольнении государственного служащего с должности категории "А" по инициативе субъекта назначения может быть принято по представлению премьер-министра Украины или соответствующего министра или руководителя центрального органа исполнительной власти. Таким образом, инициаторами увольнения Усова могли быть премьер-министр Денис Шмыгаль или вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский.

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Кроме того, обнародовано распоряжение о назначении временно исполняющим обязанности главы ГКАУ первого заместителя главы Михаила Лева.

Как сообщалось, Усов был назначен на должность главы ГКАУ 24 января 2020 года.

Адвокат Маси Найем сообщал, что на главе Госкосмоса Усове висит открытое уголовное производство, он сотрудничает с российскими олигархами.
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Топ комментарии
+9
Не страна а поле дураков... Поставили, наворовал, уволили. А посадки когда будут?
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17.11.2020 11:08
+7
Туда входит пять гос департаментов, пять державних конструкторских бюро, восемь приборостроительных заводов, одиннадцать спеціалізованих підприємств и ещё четыре каких-то мутных и непонятных центра и НИИ.
Годовой бюджет - 540 миллионов гривен.
Это расходы, естественно, вся эта херня ничего не генерирует и не производит.
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17.11.2020 10:59
+5
і правильно: нашо нам голова того, чого нема?
зедрисня вже геть усе понищила
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17.11.2020 11:05
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Капець... в нас навіть така непотрібна кантора є
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17.11.2020 10:51 Ответить
Туда входит пять гос департаментов, пять державних конструкторских бюро, восемь приборостроительных заводов, одиннадцать спеціалізованих підприємств и ещё четыре каких-то мутных и непонятных центра и НИИ.
Годовой бюджет - 540 миллионов гривен.
Это расходы, естественно, вся эта херня ничего не генерирует и не производит.
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17.11.2020 10:59 Ответить
І генерує, і виробляє. Ось чому я про це згаю, а два ідіота з України-ні.
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17.11.2020 11:03 Ответить
Кожна світова космічна станція несе на собі українські вироби! Можливо, не китайські, а американські і європейські -так.
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17.11.2020 11:05 Ответить
можливо вони через vpn залізли, як і ви доречі.
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17.11.2020 11:05 Ответить
Я з Америки під властним ім'ям вже сім років тут.
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17.11.2020 11:06 Ответить
І зрозуміло чому - ковід нам наслали рептілоіди, з якими не справилася таємна космічна поліція. Тому начальника звільнили.
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17.11.2020 11:04 Ответить
Усов кацапський шпійон, тому ми не зробили стартовий майданчик біля Херсона, і не запускаємо власних ракет.
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17.11.2020 12:01 Ответить
какой майданчик? мы уже даже свои автомобили на зазе не выпускаем, а вы космодром собрались строить. кстати, по чем билеты на гиперлуп?
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17.11.2020 12:13 Ответить
щоб запускати ракети потрібні мільони квадратних кілометрів незаселенної місцевості, або океан.
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17.11.2020 12:13 Ответить
і правильно: нашо нам голова того, чого нема?
зедрисня вже геть усе понищила
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17.11.2020 11:05 Ответить
Не страна а поле дураков... Поставили, наворовал, уволили. А посадки когда будут?
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17.11.2020 11:08 Ответить
Не сделал Бубочке ракету?)))
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17.11.2020 11:09 Ответить
Поехали! (Гагарин). Приехали! (Усов). Кабмін звільнив главу Держкосмосу Усова - Цензор.НЕТ 3473
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17.11.2020 11:09 Ответить
Вот блин,видно мешал усрускому ракету зелену на луну строить.Кто теперь ракету приказанную зелей ,построит?
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17.11.2020 11:10 Ответить
В якутии есть один специалист, так блин это "та сторона"...
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17.11.2020 12:18 Ответить
всё что удалось понять:назначили-уволили-назначили В.О.(большинство именно в этом статусе непонятно почему)и пошло поехало!!,,висят уголовные дела!!" КАРЛ!!работает либо подозревается в работе если не с олигархами то с приставкой,,русскими"олигархами!!какая то неразрывная цепь!!или как вариант сплошной калейдоскоп ,,новых ни в чём не запятнанных лиц!!и главное!! что бубочка не ворует!!(дальше похоже будет больше!!муженёк венедиктовой показал пример годик отработал за полтора компенсаций получил и по новой на ту же должность но с более престижным статусом) Кабмін звільнив главу Держкосмосу Усова - Цензор.НЕТ 388 Кабмін звільнив главу Держкосмосу Усова - Цензор.НЕТ 4679 Кабмін звільнив главу Держкосмосу Усова - Цензор.НЕТ 5978
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17.11.2020 11:19 Ответить
95 квартал в своем стиле: Почему уволили? За что? С чем не справился? Что должен был сделать? Полный туман. Подковерные договорняки продолжаются. Дурака только могила исправит.
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17.11.2020 11:27 Ответить
Якщо прийомній людині зрозуміло, яка різниця між торгівлею електронними книжками та космічними технологіями, то зе-влади на це знадобилось 10 місяців. Чекаємо на оприлюднення наслідків такого менеджменту в космічній галузі
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17.11.2020 11:37 Ответить
Мабуть мало бути вдалим стартапером аби керувати цілою високотехнологічною галуззю. Та й, бізнесмену, який найшов гарну жилу кинути свій бізнес і присвятити роки державній справі далекій від того бізнесу важкувато буде.
Проблема в тому що, в умовах перманентної кризи займати таку посаду може або людина, яка в цій справі з'їла зуби і присв'ятила життя, або корупціонер, який немає іншої годівниці.
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17.11.2020 11:50 Ответить
Охрен.еть, у нас и такое агентство, оказывается было! И что этот "агент" запустил в космос? А можно, информацию о его зарплате за год "В студию!"?
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17.11.2020 12:08 Ответить
"такіх нє бєрут в касманавти"(с) ... мда...уволілі...
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17.11.2020 13:45 Ответить
 
 