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Новини Політика України
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Кабмін (6255) звільнення (1511) Держкосмос (54) Усов (10)

Кабмін звільнив главу Держкосмосу Усова

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кабмін звільнив главу Держкосмосу Усова

Кабінет міністрів України вирішив звільнити голову Державного космічного агентства України (ДКАУ) Володимира Усова.

Відповідне розпорядження уряду від 16 листопада оприлюднено на "Урядовому порталі",  передає Цензор.НЕТ.

"Звільнити Усова Володимира Володимировича з посади голови Державного космічного агентства України відповідно до частини першої статті 871 Закону України "Про державну службу", - йдеться в тексті розпорядження.

Відповідно до зазначеної статті, рішення про звільнення державного службовця з посади категорії "А" за ініціативою суб'єкта призначення може бути прийнято за поданням прем'єр-міністра України або відповідного міністра або керівника центрального органу виконавчої влади. Таким чином, ініціаторами звільнення Усова могли бути прем'єр-міністр Денис Шмигаль або віцепрем'єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський.

Також читайте: Якщо не знімуть голову Держкосмосу, депутати можуть вимагати звільнення міністра Петрашка, - Наумович

Крім того, оприлюднено розпорядження про призначення тимчасово виконуючим обов'язки глави ДКАУ першого заступника голови Михайла Лева.

Як повідомлялося, Усов був призначений на посаду глави ДКАУ 24 січня 2020 року.

Адвокат Масі Найєм повідомляв, що на очільникові Держкосмосу Усові висить відкрите кримінальне провадження, він співпрацює з російськими олігархами.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+9
Не страна а поле дураков... Поставили, наворовал, уволили. А посадки когда будут?
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17.11.2020 11:08
+7
Туда входит пять гос департаментов, пять державних конструкторских бюро, восемь приборостроительных заводов, одиннадцать спеціалізованих підприємств и ещё четыре каких-то мутных и непонятных центра и НИИ.
Годовой бюджет - 540 миллионов гривен.
Это расходы, естественно, вся эта херня ничего не генерирует и не производит.
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17.11.2020 10:59
+5
і правильно: нашо нам голова того, чого нема?
зедрисня вже геть усе понищила
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17.11.2020 11:05
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Капець... в нас навіть така непотрібна кантора є
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17.11.2020 10:51 Відповісти
Туда входит пять гос департаментов, пять державних конструкторских бюро, восемь приборостроительных заводов, одиннадцать спеціалізованих підприємств и ещё четыре каких-то мутных и непонятных центра и НИИ.
Годовой бюджет - 540 миллионов гривен.
Это расходы, естественно, вся эта херня ничего не генерирует и не производит.
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17.11.2020 10:59 Відповісти
І генерує, і виробляє. Ось чому я про це згаю, а два ідіота з України-ні.
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17.11.2020 11:03 Відповісти
Кожна світова космічна станція несе на собі українські вироби! Можливо, не китайські, а американські і європейські -так.
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17.11.2020 11:05 Відповісти
можливо вони через vpn залізли, як і ви доречі.
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17.11.2020 11:05 Відповісти
Я з Америки під властним ім'ям вже сім років тут.
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17.11.2020 11:06 Відповісти
І зрозуміло чому - ковід нам наслали рептілоіди, з якими не справилася таємна космічна поліція. Тому начальника звільнили.
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17.11.2020 11:04 Відповісти
Усов кацапський шпійон, тому ми не зробили стартовий майданчик біля Херсона, і не запускаємо власних ракет.
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17.11.2020 12:01 Відповісти
какой майданчик? мы уже даже свои автомобили на зазе не выпускаем, а вы космодром собрались строить. кстати, по чем билеты на гиперлуп?
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17.11.2020 12:13 Відповісти
щоб запускати ракети потрібні мільони квадратних кілометрів незаселенної місцевості, або океан.
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17.11.2020 12:13 Відповісти
і правильно: нашо нам голова того, чого нема?
зедрисня вже геть усе понищила
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17.11.2020 11:05 Відповісти
Не страна а поле дураков... Поставили, наворовал, уволили. А посадки когда будут?
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17.11.2020 11:08 Відповісти
Не сделал Бубочке ракету?)))
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17.11.2020 11:09 Відповісти
Поехали! (Гагарин). Приехали! (Усов). Кабмін звільнив главу Держкосмосу Усова - Цензор.НЕТ 3473
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17.11.2020 11:09 Відповісти
Вот блин,видно мешал усрускому ракету зелену на луну строить.Кто теперь ракету приказанную зелей ,построит?
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17.11.2020 11:10 Відповісти
В якутии есть один специалист, так блин это "та сторона"...
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17.11.2020 12:18 Відповісти
всё что удалось понять:назначили-уволили-назначили В.О.(большинство именно в этом статусе непонятно почему)и пошло поехало!!,,висят уголовные дела!!" КАРЛ!!работает либо подозревается в работе если не с олигархами то с приставкой,,русскими"олигархами!!какая то неразрывная цепь!!или как вариант сплошной калейдоскоп ,,новых ни в чём не запятнанных лиц!!и главное!! что бубочка не ворует!!(дальше похоже будет больше!!муженёк венедиктовой показал пример годик отработал за полтора компенсаций получил и по новой на ту же должность но с более престижным статусом) Кабмін звільнив главу Держкосмосу Усова - Цензор.НЕТ 388 Кабмін звільнив главу Держкосмосу Усова - Цензор.НЕТ 4679 Кабмін звільнив главу Держкосмосу Усова - Цензор.НЕТ 5978
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17.11.2020 11:19 Відповісти
95 квартал в своем стиле: Почему уволили? За что? С чем не справился? Что должен был сделать? Полный туман. Подковерные договорняки продолжаются. Дурака только могила исправит.
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17.11.2020 11:27 Відповісти
Якщо прийомній людині зрозуміло, яка різниця між торгівлею електронними книжками та космічними технологіями, то зе-влади на це знадобилось 10 місяців. Чекаємо на оприлюднення наслідків такого менеджменту в космічній галузі
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17.11.2020 11:37 Відповісти
Мабуть мало бути вдалим стартапером аби керувати цілою високотехнологічною галуззю. Та й, бізнесмену, який найшов гарну жилу кинути свій бізнес і присвятити роки державній справі далекій від того бізнесу важкувато буде.
Проблема в тому що, в умовах перманентної кризи займати таку посаду може або людина, яка в цій справі з'їла зуби і присв'ятила життя, або корупціонер, який немає іншої годівниці.
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17.11.2020 11:50 Відповісти
Охрен.еть, у нас и такое агентство, оказывается было! И что этот "агент" запустил в космос? А можно, информацию о его зарплате за год "В студию!"?
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17.11.2020 12:08 Відповісти
"такіх нє бєрут в касманавти"(с) ... мда...уволілі...
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17.11.2020 13:45 Відповісти
 
 