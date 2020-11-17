Шмыгаль анонсировал пять цифровых решений для "обуздания пандемии в Украине"
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что правительство работает над введением цифровизации сбора информации об инфекционных заболеваниях, а также над введением электронного направления на ПЦР-тестирование.
Об этом глава правительства заявил во время заседания парламента, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Сегодня хочу представить пять цифровых решений, которые должны помочь обуздать пандемию в Украине, которые будут введены в ближайшее время", - отметил Шмыгаль.
В частности, речь идет о цифровизации и централизации сбора информации о фактах, подозрениях и случаях инфекционных заболеваний; о совершенствовании мобильного приложения "Дій вдома" с введением автоматических штрафов за нарушение режима самоизоляции; о запуске электронного рецепта на лекарства, антибиотики и расширение программы "Доступные лекарства" на антибиотики для борьбы с коронавирусом; о введении электронного направления на ПЦР-тестирование, что даст возможность отслеживать очереди; о QR-кодах для публичных мест.
Пожалуйста, подождите...
#земрази
Наступне сторіччя буде також важким...
А телевизора вообще нет. Ремонт-с.)
Только ни смартфон, ни ТВ мне не заменят койко-место - безотносительно ковид или любой иной болезни.
Койко-место, которое должно быть по градостроительным нормам... которые (!!!) никто не контролировал... а Зе отменяет с 2021
Т.е. когда при возведении нескольких многоквартирных домов застройщика имеют и в хвост и в гриву. Но это из области фантастики.
Одна проблема - як через смартфон киснем дихати?
Обуздун.
отсутствие свободных мест в больницах, недостаток медицинского персонала и средств защиты для тех, кто еще противостоит заразе, дефицит концентратов и лекарств... и средств на все это !!!
электронный рецепт это хорошо и право лечиться бесплатно - это шикарно ...НО это только в Феофании зелебобамиизбранным... остальные по-старинке - за свои деньги и в очереди ...
ну ок. антивирусник надо установить? а какой лучше? аваст? маккафи? касперский?
Остальной набор фраз тяжело даже комментировать.
Предлагаю вариант не цифровой, а вполне реальный: обуздайте Шмыгаля - и сразу наступит улучшение ситуации.
Ведь вы же понимаете, почему :"бубочка" встречался именно с волонтерами, а не с врачами-инфекционистами?
Потому, что профессионалы наладят дело за неделю, а вот с "волонтерами" продолжать разрушение экономики бесконечным дурантином Украины можно до дефолта.
Убитая в хлам бесконечным (с апреля) дурантином экономика Украиным вот что останется.
Так что "бороться с ковидом" вы будете
до последнего патрона, до последнего булыжника,до дефолта, с дефолтам вас и выметут поганой метлой.
"3-7-туз"
А в цей час фахівці Check Point Research повідомляють про появу нового вірусу - "іранського"...
Я об этом узнал случайно, когда пришёл на прием к своему врачу, а медсестра не сильно напрягая мозг меня сходу спросила "дату моей смерти"... А потом еще возмущалась, почему я возмущаюсь... Мол - у них все точно - раз компютер говорит, что я умер, то она должна прописать дату - а я выеживають...
В смартфоні, Карл!