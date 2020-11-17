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Шмыгаль анонсировал пять цифровых решений для "обуздания пандемии в Украине"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Шмыгаль анонсировал пять цифровых решений для

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что правительство работает над введением цифровизации сбора информации об инфекционных заболеваниях, а также над введением электронного направления на ПЦР-тестирование.

Об этом глава правительства заявил во время заседания парламента, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сегодня хочу представить пять цифровых решений, которые должны помочь обуздать пандемию в Украине, которые будут введены в ближайшее время", - отметил Шмыгаль.

В частности, речь идет о цифровизации и централизации сбора информации о фактах, подозрениях и случаях инфекционных заболеваний; о совершенствовании мобильного приложения "Дій вдома" с введением автоматических штрафов за нарушение режима самоизоляции; о запуске электронного рецепта на лекарства, антибиотики и расширение программы "Доступные лекарства" на антибиотики для борьбы с коронавирусом; о введении электронного направления на ПЦР-тестирование, что даст возможность отслеживать очереди; о QR-кодах для публичных мест.

Также читайте: Первые партии вакцины против коронавируса Украина получит во втором квартале 2021, - Шмыгаль

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+27
імітація бурхливої діяльності при втраті контролю над ситуацією
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17.11.2020 11:40
+19
таке враження, що вони до сих пір знімають серіальчик.
#земрази
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17.11.2020 11:43
+12
Отже, цифрова лікаря, цифровий лікар, цифрові ліки, цифровий кисневий концентратор. І ще що? Ага, хіба ще цифровий морг, пілять...
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17.11.2020 11:42
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імітація бурхливої діяльності при втраті контролю над ситуацією
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17.11.2020 11:40 Ответить
таке враження, що вони до сих пір знімають серіальчик.
#земрази
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17.11.2020 11:43 Ответить
"богоизбранные" продолжают ставить эксперименты над недолугими...
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17.11.2020 11:46 Ответить
доктор,какой контроль? Чего и кем?Денег нет от слова совсем и они не светят, чужие ходы повторить не можем поэтому, а на свои мозгов нету!Вот и действия...трепыхаемся помалу,вдруг как то проскочим....
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17.11.2020 11:48 Ответить
А з волонтерами порадитися не забули ?
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17.11.2020 12:51 Ответить
потужні кроки в боротьбі з пандемією! Над потужні!
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17.11.2020 11:40 Ответить
Запарили ці тупі клоуни уже своєю безглуздою популістською балаканиною.
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17.11.2020 11:40 Ответить
Думаєте це балаканина? А ось і ні. Вже наближається 100річчя знищення євреями українців, за допомогою голодомору.
Наступне сторіччя буде також важким...
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17.11.2020 11:48 Ответить
не,ну электронный рецепт пенсам это самое то, особенно в селе. Но ведь все это должно было быть готово в июне...При цирозе печени поздно пить боржоми....Или вторая волна как снег зтмой - абсолютно неожиданно?!!👹
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17.11.2020 11:42 Ответить
Отже, цифрова лікаря, цифровий лікар, цифрові ліки, цифровий кисневий концентратор. І ще що? Ага, хіба ще цифровий морг, пілять...
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17.11.2020 11:42 Ответить
А какими цифровыми способами он намерен создать дополнительные койко-места?
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17.11.2020 11:42 Ответить
все теми же - цифровыми Шмыгаль анонсировал пять цифровых решений для "обуздания пандемии в Украине" - Цензор.НЕТ 3014
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17.11.2020 11:43 Ответить
А у Вас ще нема цифрового телебачення і навіть смартфона? Ну, тоді Вам в морг по новозбудованим ковідним дорогам.
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17.11.2020 12:08 Ответить
Смартфон у меня есть.
А телевизора вообще нет. Ремонт-с.)
Только ни смартфон, ни ТВ мне не заменят койко-место - безотносительно ковид или любой иной болезни.
Койко-место, которое должно быть по градостроительным нормам... которые (!!!) никто не контролировал... а Зе отменяет с 2021
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17.11.2020 12:14 Ответить
Ну дивіться - якщо може бути держава в смартфоні, то, відповідно, в нему ж має бути і Ваше койко-місце. А взагалі то, це в мене такий чорний юмор. Не люблю смайликами заморочуватись - розумний пойме і так.
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17.11.2020 12:23 Ответить
запускает майнкрафт и там строит больницы из кубиков виртуальные хоть на 100, а хоть и на 1000 койко-мест )))))))))
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17.11.2020 14:35 Ответить
Подсказка: они создаются жестким контролем выполнения градостроительных норм.
Т.е. когда при возведении нескольких многоквартирных домов застройщика имеют и в хвост и в гриву. Но это из области фантастики.
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17.11.2020 11:44 Ответить
В контексті заповненості лікарень, фраза "лікарня в смартфоні" вже не здається такою дикою...
Одна проблема - як через смартфон киснем дихати?
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17.11.2020 11:44 Ответить
Шмыгаль анонсировал пять цифровых решений для "обуздания пандемии в Украине"

Шмыгаль анонсировал пять цифровых решений для "обуздания пандемии в Украине" - Цензор.НЕТ 9103 Обуздун.
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17.11.2020 11:45 Ответить
Шмыгаль анонсировал пять цифровых решений для "обуздания пандемии в Украине" - Цензор.НЕТ 4214
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17.11.2020 11:45 Ответить
Они еще пиариться на этом будут: мол мы создали овердофига рабочих мест в медицине.
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17.11.2020 11:54 Ответить
Еще пару месяцев такого "пиарного управления" и страна не сможет отвечать ни на какие вызовы.
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17.11.2020 14:02 Ответить
пандемия не в смартфоне... она в жизни..
отсутствие свободных мест в больницах, недостаток медицинского персонала и средств защиты для тех, кто еще противостоит заразе, дефицит концентратов и лекарств... и средств на все это !!!
электронный рецепт это хорошо и право лечиться бесплатно - это шикарно ...НО это только в Феофании зелебобамиизбранным... остальные по-старинке - за свои деньги и в очереди ...
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17.11.2020 11:51 Ответить
а так и осталась бомажняна "личная карточка" чи як вона там, чи вже пэрэвэлы всё в цифирь по типу e-card?
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17.11.2020 12:45 Ответить
в основном в электронном (даже у пенсов)... но и бамажняную с собой таскают)))
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17.11.2020 12:53 Ответить
)) бомажняная в бою надёжней
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17.11.2020 12:56 Ответить
введением автоматических штрафов за нарушение режима самоизоляции; Источник: https://censor.net/ru/n3231516 боюсь это самое то, что стоит за этими ,,пятью цифровыми решениями" и ,,цифры"(в бюджете)появятся!!и как бы решение будет(непонятно почему премьера а не министра здравохранения??чёт слишком много шмыгаля похоже таки ,,здравстерх"уже отлетался (остальное пусто порожняя вода) Шмигаль анонсував п'ять цифрових рішень для "приборкання пандемії в Україні" - Цензор.НЕТ 9001 Шмигаль анонсував п'ять цифрових рішень для "приборкання пандемії в Україні" - Цензор.НЕТ 3636
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17.11.2020 11:56 Ответить
А в чём виноват Шмыгаль ? В том , что маска натянута на рот , а носом заразу распыляем ?
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17.11.2020 12:03 Ответить
А що там їх бідон - переміг на виборах в США чи таки-ні?
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17.11.2020 12:03 Ответить
"цифровое решение для обуздания коронавируса"

ну ок. антивирусник надо установить? а какой лучше? аваст? маккафи? касперский?
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17.11.2020 12:06 Ответить
Платний. А якщо встановите касперського так там Вам зразу ж бесплатно і кацапську вакцину встановлять (не пропадати ж добру).
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17.11.2020 12:12 Ответить
Шмигаль анонсував п'ять цифрових рішень для "приборкання пандемії в Україні" - Цензор.НЕТ 9615 Malwarebytes... (іронія, але каспєрского лише ворогу.)
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17.11.2020 12:27 Ответить
Оцього вже обуздали
Шмигаль анонсував п'ять цифрових рішень для "приборкання пандемії в Україні" - Цензор.НЕТ 7259
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17.11.2020 12:14 Ответить
Дебіл, спочатку виріши питання щоб тести відбирали дома!. І хворі не їздили громадським транспортом до лабораторії і там не стояли в черзі по кілька годин.
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17.11.2020 12:16 Ответить
Электронные рецепты начали выписывать еще в апреле 2019 года.
Остальной набор фраз тяжело даже комментировать.
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17.11.2020 12:19 Ответить
ви час просрали!!! вся ваша обіцяна цифра - мертвому припарки! Жорсткий локдаун та тотальне тестування зможе(може, бо час тупо просрали і ціна часу багатократно виросла) зрізати хвилю, беріть кредити, коли бабло розтринькали (НАБУ, ДБР, ОГПУ, СБУ, ДПСУ..блін, КРУ...контор розвелось, де гроші фонду?)! на компенсатори для людей. Це ваш прусер і вам відповідати. довбані "мастєра спорта....". все під контролем? тепла ванночка?... нажерлися?... ловіть карму.
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17.11.2020 12:24 Ответить
"Шмыгаль анонсировал пять цифровых решений для "обуздания пандемии в Украине""

Предлагаю вариант не цифровой, а вполне реальный: обуздайте Шмыгаля - и сразу наступит улучшение ситуации.

Ведь вы же понимаете, почему :"бубочка" встречался именно с волонтерами, а не с врачами-инфекционистами?
Потому, что профессионалы наладят дело за неделю, а вот с "волонтерами" продолжать разрушение экономики бесконечным дурантином Украины можно до дефолта.
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17.11.2020 12:40 Ответить
Шмыгаль, забери у вас, Слуг Народа, ковид, и что у вас останется?
Убитая в хлам бесконечным (с апреля) дурантином экономика Украиным вот что останется.
Так что "бороться с ковидом" вы будете до последнего патрона, до последнего булыжника, до дефолта, с дефолтам вас и выметут поганой метлой.
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17.11.2020 12:42 Ответить
Для них "covid", як для росії "дєнь_пабєдьі" Шмигаль анонсував п'ять цифрових рішень для "приборкання пандемії в Україні" - Цензор.НЕТ 382
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17.11.2020 12:55 Ответить
Предлагаю более действенную цифровую комбинацию для обуздания коронавируса:
"3-7-туз"
Шмигаль анонсував п'ять цифрових рішень для "приборкання пандемії в Україні" - Цензор.НЕТ 9686
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17.11.2020 13:14 Ответить
шмыгаль фёзд..... шмыгаль секонд...... и т.д.
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17.11.2020 13:48 Ответить
Уряд вихідного дня вирішив обуздать цифровую пандемію? Шмигаль анонсував п'ять цифрових рішень для "приборкання пандемії в Україні" - Цензор.НЕТ 8591
А в цей час фахівці Check Point Research повідомляють про появу нового вірусу - "іранського"...
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17.11.2020 15:27 Ответить
Электронное направление для нищих украинских бабушек это еще куда ни шло, хотя все же бред. Но электронный рецепт на лекарства во время эпидемии? Им шо, Путин дал задание нас добить???
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17.11.2020 15:28 Ответить
Мне по "такой оцифровке" в поликлинике отметку сделали - умер. И отменили мою декларацию.
Я об этом узнал случайно, когда пришёл на прием к своему врачу, а медсестра не сильно напрягая мозг меня сходу спросила "дату моей смерти"... А потом еще возмущалась, почему я возмущаюсь... Мол - у них все точно - раз компютер говорит, что я умер, то она должна прописать дату - а я выеживають...
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17.11.2020 15:47 Ответить
Зебуїни живуть в своєму видуманому під наркотою світі...
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17.11.2020 15:50 Ответить
Це є держава в смартфоні!
В смартфоні, Карл!
Шмигаль анонсував п'ять цифрових рішень для "приборкання пандемії в Україні" - Цензор.НЕТ 1972
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17.11.2020 16:07 Ответить
для того,что бы вводить лохдауны и карантины разные власть ,должна позаботится о народе и отменить ,на времья действия лохдаунов ,карантинов и т,д в стране платежи за комуналку.
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17.11.2020 16:41 Ответить
Правительство решило решительно бороться с пандемией с помощью компьютеров. С помощью укладки асфальта уже пробовали - ничего кроме дерибана не вышло. Но на компьютеризации много не украдешь. Тогда в чем прикол?
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17.11.2020 16:47 Ответить
З комп'ютерізацією легше створювати видимість діяльності при повному ігноруванні.
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17.11.2020 17:01 Ответить
 
 