Шмигаль анонсував п'ять цифрових рішень для "приборкання пандемії в Україні"

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що уряд працює над запровадженням цифровізації збору інформації про інфекційні захворювання, а також над запровадженням електронного направлення на ПЛР-тестування.

Про це глава уряду заявив під час засідання парламенту, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні хочу представити п'ять цифрових рішень, які мають допомогти приборкати пандемію в Україні і які будуть запроваджені найближчим часом", - зазначив Шмигаль.

Зокрема, йдеться про цифровізацію і централізацію збору інформації про факти, підозри і випадки інфекційних захворювань; про вдосконалення мобільного додатка "Дій вдома" із запровадженням автоматичних штрафів за порушення режиму самоізоляції; про запуск електронного рецепта на ліки, антибіотики і розширення програми "Доступні ліки" на антибіотики для боротьби з коронавірусом; про запровадження електронного направлення на ПЛР-тестування, що дасть можливість відстежувати черги; про QR-коди для публічних місць.

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