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Шмигаль анонсував п'ять цифрових рішень для "приборкання пандемії в Україні"

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Шмигаль анонсував п'ять цифрових рішень для

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що уряд працює над запровадженням цифровізації збору інформації про інфекційні захворювання, а також над запровадженням електронного направлення на ПЛР-тестування.

Про це глава уряду заявив під час засідання парламенту, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні хочу представити п'ять цифрових рішень, які мають допомогти приборкати пандемію в Україні і які будуть запроваджені найближчим часом", - зазначив Шмигаль.

Зокрема, йдеться про цифровізацію і централізацію збору інформації про факти, підозри і випадки інфекційних захворювань; про вдосконалення мобільного додатка "Дій вдома" із запровадженням автоматичних штрафів за порушення режиму самоізоляції; про запуск електронного рецепта на ліки, антибіотики і розширення програми "Доступні ліки" на антибіотики для боротьби з коронавірусом; про запровадження електронного направлення на ПЛР-тестування, що дасть можливість відстежувати черги; про QR-коди для публічних місць.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Перші партії вакцини проти коронавірусу Україна отримає в другому кварталі 2021 року, - Шмигаль. ВIДЕО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+27
імітація бурхливої діяльності при втраті контролю над ситуацією
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17.11.2020 11:40
+19
таке враження, що вони до сих пір знімають серіальчик.
#земрази
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17.11.2020 11:43
+12
Отже, цифрова лікаря, цифровий лікар, цифрові ліки, цифровий кисневий концентратор. І ще що? Ага, хіба ще цифровий морг, пілять...
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17.11.2020 11:42
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імітація бурхливої діяльності при втраті контролю над ситуацією
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17.11.2020 11:40 Відповісти
таке враження, що вони до сих пір знімають серіальчик.
#земрази
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17.11.2020 11:43 Відповісти
"богоизбранные" продолжают ставить эксперименты над недолугими...
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17.11.2020 11:46 Відповісти
доктор,какой контроль? Чего и кем?Денег нет от слова совсем и они не светят, чужие ходы повторить не можем поэтому, а на свои мозгов нету!Вот и действия...трепыхаемся помалу,вдруг как то проскочим....
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17.11.2020 11:48 Відповісти
А з волонтерами порадитися не забули ?
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17.11.2020 12:51 Відповісти
потужні кроки в боротьбі з пандемією! Над потужні!
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17.11.2020 11:40 Відповісти
Запарили ці тупі клоуни уже своєю безглуздою популістською балаканиною.
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17.11.2020 11:40 Відповісти
Думаєте це балаканина? А ось і ні. Вже наближається 100річчя знищення євреями українців, за допомогою голодомору.
Наступне сторіччя буде також важким...
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17.11.2020 11:48 Відповісти
не,ну электронный рецепт пенсам это самое то, особенно в селе. Но ведь все это должно было быть готово в июне...При цирозе печени поздно пить боржоми....Или вторая волна как снег зтмой - абсолютно неожиданно?!!👹
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17.11.2020 11:42 Відповісти
Отже, цифрова лікаря, цифровий лікар, цифрові ліки, цифровий кисневий концентратор. І ще що? Ага, хіба ще цифровий морг, пілять...
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17.11.2020 11:42 Відповісти
А какими цифровыми способами он намерен создать дополнительные койко-места?
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17.11.2020 11:42 Відповісти
все теми же - цифровыми Шмыгаль анонсировал пять цифровых решений для "обуздания пандемии в Украине" - Цензор.НЕТ 3014
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17.11.2020 11:43 Відповісти
А у Вас ще нема цифрового телебачення і навіть смартфона? Ну, тоді Вам в морг по новозбудованим ковідним дорогам.
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17.11.2020 12:08 Відповісти
Смартфон у меня есть.
А телевизора вообще нет. Ремонт-с.)
Только ни смартфон, ни ТВ мне не заменят койко-место - безотносительно ковид или любой иной болезни.
Койко-место, которое должно быть по градостроительным нормам... которые (!!!) никто не контролировал... а Зе отменяет с 2021
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17.11.2020 12:14 Відповісти
Ну дивіться - якщо може бути держава в смартфоні, то, відповідно, в нему ж має бути і Ваше койко-місце. А взагалі то, це в мене такий чорний юмор. Не люблю смайликами заморочуватись - розумний пойме і так.
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17.11.2020 12:23 Відповісти
запускает майнкрафт и там строит больницы из кубиков виртуальные хоть на 100, а хоть и на 1000 койко-мест )))))))))
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17.11.2020 14:35 Відповісти
Подсказка: они создаются жестким контролем выполнения градостроительных норм.
Т.е. когда при возведении нескольких многоквартирных домов застройщика имеют и в хвост и в гриву. Но это из области фантастики.
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17.11.2020 11:44 Відповісти
В контексті заповненості лікарень, фраза "лікарня в смартфоні" вже не здається такою дикою...
Одна проблема - як через смартфон киснем дихати?
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17.11.2020 11:44 Відповісти
Шмыгаль анонсировал пять цифровых решений для "обуздания пандемии в Украине"

Шмыгаль анонсировал пять цифровых решений для "обуздания пандемии в Украине" - Цензор.НЕТ 9103 Обуздун.
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17.11.2020 11:45 Відповісти
Шмыгаль анонсировал пять цифровых решений для "обуздания пандемии в Украине" - Цензор.НЕТ 4214
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17.11.2020 11:45 Відповісти
Они еще пиариться на этом будут: мол мы создали овердофига рабочих мест в медицине.
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17.11.2020 11:54 Відповісти
Еще пару месяцев такого "пиарного управления" и страна не сможет отвечать ни на какие вызовы.
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17.11.2020 14:02 Відповісти
пандемия не в смартфоне... она в жизни..
отсутствие свободных мест в больницах, недостаток медицинского персонала и средств защиты для тех, кто еще противостоит заразе, дефицит концентратов и лекарств... и средств на все это !!!
электронный рецепт это хорошо и право лечиться бесплатно - это шикарно ...НО это только в Феофании зелебобамиизбранным... остальные по-старинке - за свои деньги и в очереди ...
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17.11.2020 11:51 Відповісти
а так и осталась бомажняна "личная карточка" чи як вона там, чи вже пэрэвэлы всё в цифирь по типу e-card?
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17.11.2020 12:45 Відповісти
в основном в электронном (даже у пенсов)... но и бамажняную с собой таскают)))
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17.11.2020 12:53 Відповісти
)) бомажняная в бою надёжней
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17.11.2020 12:56 Відповісти
введением автоматических штрафов за нарушение режима самоизоляции; Источник: https://censor.net/ru/n3231516 боюсь это самое то, что стоит за этими ,,пятью цифровыми решениями" и ,,цифры"(в бюджете)появятся!!и как бы решение будет(непонятно почему премьера а не министра здравохранения??чёт слишком много шмыгаля похоже таки ,,здравстерх"уже отлетался (остальное пусто порожняя вода) Шмигаль анонсував п'ять цифрових рішень для "приборкання пандемії в Україні" - Цензор.НЕТ 9001 Шмигаль анонсував п'ять цифрових рішень для "приборкання пандемії в Україні" - Цензор.НЕТ 3636
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17.11.2020 11:56 Відповісти
А в чём виноват Шмыгаль ? В том , что маска натянута на рот , а носом заразу распыляем ?
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17.11.2020 12:03 Відповісти
А що там їх бідон - переміг на виборах в США чи таки-ні?
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17.11.2020 12:03 Відповісти
"цифровое решение для обуздания коронавируса"

ну ок. антивирусник надо установить? а какой лучше? аваст? маккафи? касперский?
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17.11.2020 12:06 Відповісти
Платний. А якщо встановите касперського так там Вам зразу ж бесплатно і кацапську вакцину встановлять (не пропадати ж добру).
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17.11.2020 12:12 Відповісти
Шмигаль анонсував п'ять цифрових рішень для "приборкання пандемії в Україні" - Цензор.НЕТ 9615 Malwarebytes... (іронія, але каспєрского лише ворогу.)
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17.11.2020 12:27 Відповісти
Оцього вже обуздали
Шмигаль анонсував п'ять цифрових рішень для "приборкання пандемії в Україні" - Цензор.НЕТ 7259
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17.11.2020 12:14 Відповісти
Дебіл, спочатку виріши питання щоб тести відбирали дома!. І хворі не їздили громадським транспортом до лабораторії і там не стояли в черзі по кілька годин.
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17.11.2020 12:16 Відповісти
Электронные рецепты начали выписывать еще в апреле 2019 года.
Остальной набор фраз тяжело даже комментировать.
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17.11.2020 12:19 Відповісти
ви час просрали!!! вся ваша обіцяна цифра - мертвому припарки! Жорсткий локдаун та тотальне тестування зможе(може, бо час тупо просрали і ціна часу багатократно виросла) зрізати хвилю, беріть кредити, коли бабло розтринькали (НАБУ, ДБР, ОГПУ, СБУ, ДПСУ..блін, КРУ...контор розвелось, де гроші фонду?)! на компенсатори для людей. Це ваш прусер і вам відповідати. довбані "мастєра спорта....". все під контролем? тепла ванночка?... нажерлися?... ловіть карму.
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17.11.2020 12:24 Відповісти
"Шмыгаль анонсировал пять цифровых решений для "обуздания пандемии в Украине""

Предлагаю вариант не цифровой, а вполне реальный: обуздайте Шмыгаля - и сразу наступит улучшение ситуации.

Ведь вы же понимаете, почему :"бубочка" встречался именно с волонтерами, а не с врачами-инфекционистами?
Потому, что профессионалы наладят дело за неделю, а вот с "волонтерами" продолжать разрушение экономики бесконечным дурантином Украины можно до дефолта.
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17.11.2020 12:40 Відповісти
Шмыгаль, забери у вас, Слуг Народа, ковид, и что у вас останется?
Убитая в хлам бесконечным (с апреля) дурантином экономика Украиным вот что останется.
Так что "бороться с ковидом" вы будете до последнего патрона, до последнего булыжника, до дефолта, с дефолтам вас и выметут поганой метлой.
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17.11.2020 12:42 Відповісти
Для них "covid", як для росії "дєнь_пабєдьі" Шмигаль анонсував п'ять цифрових рішень для "приборкання пандемії в Україні" - Цензор.НЕТ 382
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17.11.2020 12:55 Відповісти
Предлагаю более действенную цифровую комбинацию для обуздания коронавируса:
"3-7-туз"
Шмигаль анонсував п'ять цифрових рішень для "приборкання пандемії в Україні" - Цензор.НЕТ 9686
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17.11.2020 13:14 Відповісти
шмыгаль фёзд..... шмыгаль секонд...... и т.д.
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17.11.2020 13:48 Відповісти
Уряд вихідного дня вирішив обуздать цифровую пандемію? Шмигаль анонсував п'ять цифрових рішень для "приборкання пандемії в Україні" - Цензор.НЕТ 8591
А в цей час фахівці Check Point Research повідомляють про появу нового вірусу - "іранського"...
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17.11.2020 15:27 Відповісти
Электронное направление для нищих украинских бабушек это еще куда ни шло, хотя все же бред. Но электронный рецепт на лекарства во время эпидемии? Им шо, Путин дал задание нас добить???
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17.11.2020 15:28 Відповісти
Мне по "такой оцифровке" в поликлинике отметку сделали - умер. И отменили мою декларацию.
Я об этом узнал случайно, когда пришёл на прием к своему врачу, а медсестра не сильно напрягая мозг меня сходу спросила "дату моей смерти"... А потом еще возмущалась, почему я возмущаюсь... Мол - у них все точно - раз компютер говорит, что я умер, то она должна прописать дату - а я выеживають...
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17.11.2020 15:47 Відповісти
Зебуїни живуть в своєму видуманому під наркотою світі...
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17.11.2020 15:50 Відповісти
Це є держава в смартфоні!
В смартфоні, Карл!
Шмигаль анонсував п'ять цифрових рішень для "приборкання пандемії в Україні" - Цензор.НЕТ 1972
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17.11.2020 16:07 Відповісти
для того,что бы вводить лохдауны и карантины разные власть ,должна позаботится о народе и отменить ,на времья действия лохдаунов ,карантинов и т,д в стране платежи за комуналку.
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17.11.2020 16:41 Відповісти
Правительство решило решительно бороться с пандемией с помощью компьютеров. С помощью укладки асфальта уже пробовали - ничего кроме дерибана не вышло. Но на компьютеризации много не украдешь. Тогда в чем прикол?
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17.11.2020 16:47 Відповісти
З комп'ютерізацією легше створювати видимість діяльності при повному ігноруванні.
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17.11.2020 17:01 Відповісти
 
 