Шмигаль анонсував п'ять цифрових рішень для "приборкання пандемії в Україні"
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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що уряд працює над запровадженням цифровізації збору інформації про інфекційні захворювання, а також над запровадженням електронного направлення на ПЛР-тестування.
Про це глава уряду заявив під час засідання парламенту, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Сьогодні хочу представити п'ять цифрових рішень, які мають допомогти приборкати пандемію в Україні і які будуть запроваджені найближчим часом", - зазначив Шмигаль.
Зокрема, йдеться про цифровізацію і централізацію збору інформації про факти, підозри і випадки інфекційних захворювань; про вдосконалення мобільного додатка "Дій вдома" із запровадженням автоматичних штрафів за порушення режиму самоізоляції; про запуск електронного рецепта на ліки, антибіотики і розширення програми "Доступні ліки" на антибіотики для боротьби з коронавірусом; про запровадження електронного направлення на ПЛР-тестування, що дасть можливість відстежувати черги; про QR-коди для публічних місць.
Будь ласка, зачекайте...
#земрази
Наступне сторіччя буде також важким...
А телевизора вообще нет. Ремонт-с.)
Только ни смартфон, ни ТВ мне не заменят койко-место - безотносительно ковид или любой иной болезни.
Койко-место, которое должно быть по градостроительным нормам... которые (!!!) никто не контролировал... а Зе отменяет с 2021
Т.е. когда при возведении нескольких многоквартирных домов застройщика имеют и в хвост и в гриву. Но это из области фантастики.
Одна проблема - як через смартфон киснем дихати?
Обуздун.
отсутствие свободных мест в больницах, недостаток медицинского персонала и средств защиты для тех, кто еще противостоит заразе, дефицит концентратов и лекарств... и средств на все это !!!
электронный рецепт это хорошо и право лечиться бесплатно - это шикарно ...НО это только в Феофании зелебобамиизбранным... остальные по-старинке - за свои деньги и в очереди ...
ну ок. антивирусник надо установить? а какой лучше? аваст? маккафи? касперский?
Остальной набор фраз тяжело даже комментировать.
Предлагаю вариант не цифровой, а вполне реальный: обуздайте Шмыгаля - и сразу наступит улучшение ситуации.
Ведь вы же понимаете, почему :"бубочка" встречался именно с волонтерами, а не с врачами-инфекционистами?
Потому, что профессионалы наладят дело за неделю, а вот с "волонтерами" продолжать разрушение экономики бесконечным дурантином Украины можно до дефолта.
Убитая в хлам бесконечным (с апреля) дурантином экономика Украиным вот что останется.
Так что "бороться с ковидом" вы будете
до последнего патрона, до последнего булыжника,до дефолта, с дефолтам вас и выметут поганой метлой.
"3-7-туз"
А в цей час фахівці Check Point Research повідомляють про появу нового вірусу - "іранського"...
Я об этом узнал случайно, когда пришёл на прием к своему врачу, а медсестра не сильно напрягая мозг меня сходу спросила "дату моей смерти"... А потом еще возмущалась, почему я возмущаюсь... Мол - у них все точно - раз компютер говорит, что я умер, то она должна прописать дату - а я выеживають...
В смартфоні, Карл!