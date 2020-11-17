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Протесты под Радой: за злостное неповиновение правоохранителям задержан 50-летний мужчина, - полиция

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Киевские новости

Протесты под Радой: за злостное неповиновение правоохранителям задержан 50-летний мужчина, - полиция

Правоохранители задержали 50-летнего участника акции протеста, которая во вторник проходит под стенами Верховной Рады в центре Киева, после того, как он попытался завязать драку с сотрудниками полиции.

"Митингующие перекрыли проход к Верховной Раде, чем мешали народным избранникам беспрепятственно попасть в административное здание. На неоднократные предупреждения правоохранителей прекратить противоправные действия и не нарушать правопорядок, участники акции не реагировали. Следовательно, полицейские частично оттеснили граждан и сделали коридор для прохода народных депутатов в Верховную Раду. В этот момент один из участников мероприятия совершил злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского и пытался учинить с правоохранителями драку", - рассказали в отделе коммуникации полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.

В настоящее время правонарушитель доставлен в территориальное управление полиции для выяснения всех обстоятельств и привлечения его к ответственности.

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Топ комментарии
+12
-А чого скулимо і плачемо?
- Боолиить!
- Ну а ви як хотіли? Бумеранг він такий, в задницю без вазеліну лізе.
Найсмішніше, що 73% протестуючих то шобло в ту ВР і привело. Їжте, ідіоти, не обляпайтесь. Ну ні разу тих придурків не жаль.
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17.11.2020 12:26
+9
Я бы не пименял к этим козлам в обинаковой форме слово "правоохранители." Где ПРАВО и где они?
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17.11.2020 12:32
+6
так зеленые же за митинги, на том же месте сечь устраивали, вомбат ультиматумы ставил и карлсон хороводы водил, а теперь ментов нагнали
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17.11.2020 12:20
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Идиоты , будущие пациенты .
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17.11.2020 12:18 Ответить
мелкие лавочники самый подлый люд -
не зря К. Маркс и В.И. Ленин ФОПы не любили Протести під Радою: за злісну непокору правоохоронці затримали 50-річного чоловіка, - поліція - Цензор.НЕТ 2870
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17.11.2020 13:12 Ответить
мелкие лавочники это питательная среда гитлеризма - популизма 30-х гг.


совпадение с Украиной?
не думаю
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17.11.2020 13:14 Ответить
Софию Федыну, которая в конце выступления попросила вспомнить Революцию Гидности согнали с трибуны со словами: "Не для того мы тут собрались, а только ковбасы заради....."
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17.11.2020 13:16 Ответить
Как бы нет. Это очередное левое клеймо. Что буржуазия привела Гитлера в отличии от пролетариата, который приводит к коммунизму. Гитлера поддерживала немецкая аристократия, откуда Гитлер и создал свою теорию высшей расы и промышленники его активно финансировали. Крупный капитал. Власть Гитлера это был сговор немецкой элиты.
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17.11.2020 13:45 Ответить
Может причина была в том, что они в экономике разбирались в отличии от Ленина и Маркса, диванных теоретиков, которые нигде не работали всю жизнь?
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17.11.2020 13:43 Ответить
Попытаться и завязать, большая разница.
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17.11.2020 12:19 Ответить
НаФРОНТего !
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17.11.2020 12:19 Ответить
Вы сторонник "партии войны" кровавого пороха? Вы не "устали от войны"? Вы порохобот?
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17.11.2020 12:43 Ответить
Я сторонник освобождения Украины военным путём ,это ДА ,только вот непонятно какое отношение к этому имеет Пэтя-Руку жму,обнимаю,целую ... Протести під Радою: за злісну непокору правоохоронці затримали 50-річного чоловіка, - поліція - Цензор.НЕТ 3083 Это чмо никогда не было на стороне Украины ,оно всегда на стороне своего кармана и только ..
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17.11.2020 12:52 Ответить
А то що Порошенко за своє президенство не збагатився,а збіднів на сотні міліонів тові відомо? Чи ти читаєш тільки по рашенським методичкам.?
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17.11.2020 13:05 Ответить
Шо,шо ,Барыга обеднел ? Протести під Радою: за злісну непокору правоохоронці затримали 50-річного чоловіка, - поліція - Цензор.НЕТ 7268Это **** анекдот года ...ты кончай всякую дрянь курить ...
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17.11.2020 13:31 Ответить
А голосовал ты - за кого?
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17.11.2020 15:38 Ответить
А ты, ЗЕленый гад, каким это образом устал? ***** устал ждать с его ордой?
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17.11.2020 13:04 Ответить
Очки протри, на кавычки посмотри Протести під Радою: за злісну непокору правоохоронці затримали 50-річного чоловіка, - поліція - Цензор.НЕТ 3455.
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17.11.2020 15:39 Ответить
так зеленые же за митинги, на том же месте сечь устраивали, вомбат ультиматумы ставил и карлсон хороводы водил, а теперь ментов нагнали
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17.11.2020 12:20 Ответить
Что они хотят?
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17.11.2020 12:21 Ответить
Лечиться от короновируса бесплатно . Протесты под Радой: за злостное неповиновение правоохранителям задержан 50-летний мужчина, - полиция - Цензор.НЕТ 4941
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17.11.2020 12:22 Ответить
И при этом не платить налоги, исходя из реального дохода.
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17.11.2020 12:26 Ответить
Жить.
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17.11.2020 12:22 Ответить
фига се Протесты под Радой: за злостное неповиновение правоохранителям задержан 50-летний мужчина, - полиция - Цензор.НЕТ 5629
ваще оборзели! Протесты под Радой: за злостное неповиновение правоохранителям задержан 50-летний мужчина, - полиция - Цензор.НЕТ 8006
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17.11.2020 12:24 Ответить
Моя двоюродная сестра две недели находилась под кислородом . Ей 40 лет , учитель . Вся семья помогала . Дорогое удовольствие .
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17.11.2020 12:26 Ответить
Так Шмыгаль со Степановым говорят, что бесплатно.
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17.11.2020 12:30 Ответить
Вы многое себе вылечили бесплатно ? Дай Бог вам здоровья , но я по своему опыту знаю , что бесплатно - это опыты над ещё живым человеком .
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17.11.2020 12:34 Ответить
Речь не обо мне, а о зеленых чинушах.
Вы своим комментом признали, что они нагло врут.
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17.11.2020 12:36 Ответить
А не надо верить . Доверчивость - признак слабоумия . Извините меня за грубость .
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17.11.2020 12:40 Ответить
Я тоже так считаю, поэтому и отношу к этой категории поверивших, что долларовый офшорный миллионер, паяц, обслуживавший олигархов и рыгов, может быть президентом воюющей страны.
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17.11.2020 12:47 Ответить
Он просто глупый шут , случайно оказавшийся в кресле правителя .
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17.11.2020 12:50 Ответить
Было бы случайно, если бы он выиграл пост президента в лотерею, в которой на равных правах участвовали бы все жители страны. Но было не так.
Он и сам возомнил, что имеет способности управлять большой страной в очень сложный период ее истории, а его кукловоды задействовали мощнейшие ресурсы и средства, чтобы навязать его лохторату.
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17.11.2020 12:58 Ответить
А ці бариги не сплачують податки та ще й в наглу вимагають якоїсь помічи від держави, зараз дуже яскраво бачимо, що мали вони наших стареньких у гробу в білих тапочках...
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17.11.2020 13:07 Ответить
Може "жити"?
Когда волнуешься, переходишь на родную речь?
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17.11.2020 12:40 Ответить
-А чого скулимо і плачемо?
- Боолиить!
- Ну а ви як хотіли? Бумеранг він такий, в задницю без вазеліну лізе.
Найсмішніше, що 73% протестуючих то шобло в ту ВР і привело. Їжте, ідіоти, не обляпайтесь. Ну ні разу тих придурків не жаль.
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17.11.2020 12:26 Ответить
Завязывать драку с полицией нельзя.
Нигде.
Ни у нас, ни в США, ни в Германии.
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17.11.2020 12:28 Ответить
У них министры МВД тоже считают, что "менты не люди"?
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17.11.2020 12:35 Ответить
Попробуй накинуться хотя бы с кулаками на полисмена.
И не нужно бла-бла-бла.
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17.11.2020 12:37 Ответить
Я о заявлениях, поведении министров спросила.
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17.11.2020 12:38 Ответить
А я по теме.
Не по теме - спам.
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17.11.2020 12:50 Ответить
И я по теме. "Полиция и общество."
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17.11.2020 12:54 Ответить
Я думаю, що взагалі на людей не дуже гарно кидатися с кулаками, навіть якшо ці люди мусора! Протести під Радою: за злісну непокору правоохоронці затримали 50-річного чоловіка, - поліція - Цензор.НЕТ 731
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17.11.2020 13:09 Ответить
"Мусора не люди!" (С) Арсен Аваков 2014 год, Майдан.
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17.11.2020 13:22 Ответить
А развязывать?
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17.11.2020 12:55 Ответить
А толку, що депутати попадуть до ВР? Протесты под Радой: за злостное неповиновение правоохранителям задержан 50-летний мужчина, - полиция - Цензор.НЕТ 1993
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17.11.2020 12:28 Ответить
Хмм... т.е. обученные и подготовленные сотрудники правоохранительных органов, будучи облаченными в соотв. экипировку (см. фото) и имея положенные по уставу специальные средства... смогли из толпы активно их толкающего народу (вряд ли он там один с копами толкался) задержать одного (!!!) пятидесятилетнего (!!!) мужика.
Ндаааааа
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17.11.2020 12:29 Ответить
Я бы не пименял к этим козлам в обинаковой форме слово "правоохранители." Где ПРАВО и где они?
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17.11.2020 12:32 Ответить
Не треба ображати натуральних козлів. Протесты под Радой: за злостное неповиновение правоохранителям задержан 50-летний мужчина, - полиция - Цензор.НЕТ 7610
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17.11.2020 12:37 Ответить
Треба було поскандувати мусорні "поліція з народом" Протесты под Радой: за злостное неповиновение правоохранителям задержан 50-летний мужчина, - полиция - Цензор.НЕТ 8081 Протесты под Радой: за злостное неповиновение правоохранителям задержан 50-летний мужчина, - полиция - Цензор.НЕТ 9115
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17.11.2020 12:35 Ответить
Барыг нужно воспитывать, кассовые аппаратуры вводить, комендантский час ночной вводить, и карантин тоже, барыгам на простых людей то есть на покупателей всегда было насрать, а это качают опожоповцы
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17.11.2020 12:39 Ответить
Ты идиот?
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17.11.2020 12:47 Ответить
Аргументируй
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17.11.2020 13:01 Ответить
Акція ворогів держави ОПЗЖ і компанія які піарять ці заходи... Протести під Радою: за злісну непокору правоохоронці затримали 50-річного чоловіка, - поліція - Цензор.НЕТ 8461
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17.11.2020 13:11 Ответить
Явно проплаченная акция, привезено на автобусах.
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17.11.2020 12:53 Ответить
Всех этих нищих фопиков надо разогнать и отправить на заводы, как это сделал Рейган. Налоги не платят, пользуются всем на шару, ещё и компенсации получают.
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17.11.2020 12:57 Ответить
А сразу не на шахту в Смолино?
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17.11.2020 13:18 Ответить
Защищали слуг от хозяев? Протести під Радою: за злісну непокору правоохоронці затримали 50-річного чоловіка, - поліція - Цензор.НЕТ 5614
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17.11.2020 13:11 Ответить
Идиоты, которые тут за то, чтоб давить мелких бизнесюков, ЗЕленого понятия не имеют, что такое РРО (кассовые аппараты) для мелкого бизнеса. Дело не в том, что они будут фиксировать выручку, а в том, что при действующей законодательной базе и прочих нормативных актах по этому вопросу, даже не считая стоимости этих ящиков с клавишами и программного обеспечения, содержание РРО для мелкого бизнеса НЕПОДЪЕМНО, все эти ******* типа Психиатрическая больница No1, Simon Bolivar f2151b2b, Джони Ток попробовали бы сами вести документацию по кассовым операциям РРО, так за неделю взвыли бы, как 95-квартал на сцене.

Уже давно на пенсии. До нее руководил средним предприятием в 240 чел. персонала. На предприятии в фирменных магазинах-мастерских было 10 РРО. Поэтому знаю суть вопроса. Тогда было не просто, а сейчас вообще все обставлено так, чтоб бизнесюка можно рекетировать государственным бандитам легко и просто.
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17.11.2020 13:21 Ответить
фопы купи-продай скоро лопнут от голода
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17.11.2020 13:29 Ответить
У нас НЕМАЄ поліціі, як немає суддів, прокурорів та правосуддя як такого. У цих умовах фактичного корумпованого безвладдя і повноі відсутності авторитета у служок корумпованого режима особисто я не бачу підстав коритись якимось злочинцям у формі, бо ця форма не держслужбовця в украінській державі, а форма найманця в окупованій краіні.
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17.11.2020 13:31 Ответить
Это ужас какой то... Зеля пролил первую кровь, пошол по стопам януковича!
Теперь все на майдан! Импичмент подонку!

Протести під Радою: за злісну непокору правоохоронці затримали 50-річного чоловіка, - поліція - Цензор.НЕТ 5573
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17.11.2020 13:43 Ответить
Всем плевать. По телевизору не скажут.
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17.11.2020 13:46 Ответить
НАЧИНАЮ ПИСАТЬ - ЗЕЛЕНСКОГО - ГЕТЬ
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17.11.2020 14:01 Ответить
 
 