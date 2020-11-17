Протесты под Радой: за злостное неповиновение правоохранителям задержан 50-летний мужчина, - полиция
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Правоохранители задержали 50-летнего участника акции протеста, которая во вторник проходит под стенами Верховной Рады в центре Киева, после того, как он попытался завязать драку с сотрудниками полиции.
"Митингующие перекрыли проход к Верховной Раде, чем мешали народным избранникам беспрепятственно попасть в административное здание. На неоднократные предупреждения правоохранителей прекратить противоправные действия и не нарушать правопорядок, участники акции не реагировали. Следовательно, полицейские частично оттеснили граждан и сделали коридор для прохода народных депутатов в Верховную Раду. В этот момент один из участников мероприятия совершил злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского и пытался учинить с правоохранителями драку", - рассказали в отделе коммуникации полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.
В настоящее время правонарушитель доставлен в территориальное управление полиции для выяснения всех обстоятельств и привлечения его к ответственности.
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не зря К. Маркс и В.И. Ленин ФОПы не любили
совпадение с Украиной?
не думаю
ваще оборзели!
Вы своим комментом признали, что они нагло врут.
Он и сам возомнил, что имеет способности управлять большой страной в очень сложный период ее истории, а его кукловоды задействовали мощнейшие ресурсы и средства, чтобы навязать его лохторату.
Когда волнуешься, переходишь на родную речь?
- Боолиить!
- Ну а ви як хотіли? Бумеранг він такий, в задницю без вазеліну лізе.
Найсмішніше, що 73% протестуючих то шобло в ту ВР і привело. Їжте, ідіоти, не обляпайтесь. Ну ні разу тих придурків не жаль.
Нигде.
Ни у нас, ни в США, ни в Германии.
И не нужно бла-бла-бла.
Не по теме - спам.
Ндаааааа
Уже давно на пенсии. До нее руководил средним предприятием в 240 чел. персонала. На предприятии в фирменных магазинах-мастерских было 10 РРО. Поэтому знаю суть вопроса. Тогда было не просто, а сейчас вообще все обставлено так, чтоб бизнесюка можно рекетировать государственным бандитам легко и просто.
Теперь все на майдан! Импичмент подонку!