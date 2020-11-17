В России сообщают о мутации коронавируса в Сибири..."

В Сибири выявлены изменения в структуре коронавируса, которые позволяют говорить о том, что за Уралом формируется его новый, мутировавший вариант.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК.

Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает новую коронавирусную инфекцию COVID-19, подвергся частичной мутации, ее выявили специалисты в Сибирском федеральном округе.

"Мы видим изменения определенные в белке и данные замены, которые выявлены в Сибирском регионе, которые позволяют нам предположить, что в этом регионе формируется свой вариант с определенными мутациями", - отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В пресс-службе Роспотребнадзора позднее уточнили, что в Сибири нет своего варианта коронавируса, в регионе фиксируют лишь "единичные варианты мутации".

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