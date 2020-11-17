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В России сообщают о мутации коронавируса в Сибири

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В России сообщают о мутации коронавируса в Сибири

В Сибири выявлены изменения в структуре коронавируса, которые позволяют говорить о том, что за Уралом формируется его новый, мутировавший вариант.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК.

Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает новую коронавирусную инфекцию COVID-19, подвергся частичной мутации, ее выявили специалисты в Сибирском федеральном округе.

"Мы видим изменения определенные в белке и данные замены, которые выявлены в Сибирском регионе, которые позволяют нам предположить, что в этом регионе формируется свой вариант с определенными мутациями", - отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В пресс-службе Роспотребнадзора позднее уточнили, что в Сибири нет своего варианта коронавируса, в регионе фиксируют лишь "единичные варианты мутации".

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19 исполнился год: он уже убил 1,3 млн людей и изменил ход жизни на планете

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+34
В России сообщают о мутации коронавируса в Сибири - Цензор.НЕТ 2695 В России сообщают о мутации коронавируса в Сибири - Цензор.НЕТ 2695 В России сообщают о мутации коронавируса в Сибири - Цензор.НЕТ 2695 А предупреждали же егеря шоб белок не трахал
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17.11.2020 15:03
+32
Так сказать "лишнехромосомный коронавирус"
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17.11.2020 15:04
+18
У Росії повідомляють про мутації коронавірусу в Сибіру - Цензор.НЕТ 3182
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17.11.2020 15:16
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В России сообщают о мутации коронавируса в Сибири - Цензор.НЕТ 2695 В России сообщают о мутации коронавируса в Сибири - Цензор.НЕТ 2695 В России сообщают о мутации коронавируса в Сибири - Цензор.НЕТ 2695 А предупреждали же егеря шоб белок не трахал
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17.11.2020 15:03 Ответить
У Росії повідомляють про мутації коронавірусу в Сибіру - Цензор.НЕТ 3182
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17.11.2020 15:16 Ответить
Причому, на машині на бляхах!)))
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17.11.2020 15:40 Ответить
У Росії повідомляють про мутацію коронавірусу в Сибіру - Цензор.НЕТ 4991
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17.11.2020 16:21 Ответить
какие белки ?
белки и мышки летучие для пипла

В государственном научном центре вирусологии "Вектор" вблизи Новосибирска располагается одной из самых полных в мире коллекций опасных вирусов.


Вектор не спит,

Вектор работает !
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17.11.2020 16:11 Ответить
ничего не знаю, в новости написано про белку:
"Мы видим изменения определенные в белке"

У Росії повідомляють про мутацію коронавірусу в Сибіру - Цензор.НЕТ 2675
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17.11.2020 16:22 Ответить
"Бояри" треба менше хлистати.
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17.11.2020 17:53 Ответить
еге, якраз - 16 вересня 2019 був "хлопОк", а тепер, бач, мутація...
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17.11.2020 16:43 Ответить
Так сказать "лишнехромосомный коронавирус"
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17.11.2020 15:04 Ответить
Козлинавирус косит москалей.
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17.11.2020 15:05 Ответить
Навіть вірус не витримує перебування у вигрібній ямі.
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17.11.2020 15:07 Ответить
допились сцуки до белки и у вируса сорвало крышу, вот до чего баярочка вирус доводит.
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17.11.2020 15:09 Ответить
Вот оно чё, Михалыч! Вот почему Спутник-5 не работает! Давайте Спутник-6 для КРС!
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17.11.2020 15:09 Ответить
Как он мутировал? Китаец сожрал летучую мышь, а кацап вдул козе за сараем?
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17.11.2020 15:09 Ответить
а козел ему вдул! а вирус акуел и мутировал
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17.11.2020 15:44 Ответить
ковид мутировал в сибири в сибирскую язву ? )))
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17.11.2020 15:10 Ответить
в кремлевскую.
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17.11.2020 15:15 Ответить
У этого вируса корона из лаптей.
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17.11.2020 15:10 Ответить
...растет У Росії повідомляють про мутацію коронавірусу в Сибіру - Цензор.НЕТ 3721
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17.11.2020 16:12 Ответить
Я так розумію, що це відмазка, щоб пояснити, якщо їхні вакцини спутнік-5 не буде працювати.
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17.11.2020 15:11 Ответить
Бо та вакцина від ящура для ВРХ.))
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17.11.2020 15:16 Ответить
Та якби ще якусь заразу не випустили в білий світ, їм один хрен, пуйло пообіцяв, що в рай попадуть.
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17.11.2020 17:55 Ответить
Ну так оттуда ж и пошел этот вирус. Из *Вектора*, матьево! У Росії повідомляють про мутації коронавірусу в Сибіру - Цензор.НЕТ 3815
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17.11.2020 15:12 Ответить
а ты думаешь на "Вектор"е лаборанты баярку не жруть? сначала капустой закусывают а потом расчепленную белку ловят.
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17.11.2020 15:15 Ответить
давай новое бабло на вакцину!!!)))
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17.11.2020 15:13 Ответить
Короновирус как и грипп будет давать большое количество новых штамов, это уровень учебника биологии для старших классах. Поэтому и вакцины стопроцентной никогда не будет создано, как и от гриппа. И наверное слава Богу, потому что прибив КОвид-19 мы можем получить гораздо более страшную пандемию, родычей короны того же МЕРС, который убивает в дестяки раз больше чем Ковид-19 или подобную.
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17.11.2020 15:13 Ответить
И наверное слава Богу\\\\

Слабный Бок, убил "испанкой" чет до 100млн. аборигенов, ака "детей своих" - слабный, чо. Мущщынка настоящая. Еще и с бородей, ....... и тем что у Евы всем("по образу же создал то") У Росії повідомляють про мутацію коронавірусу в Сибіру - Цензор.НЕТ 7721
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17.11.2020 17:29 Ответить
Юрий вы часто пишите и реально славно здесь дурогоните, но для меня это юмор не интересен, это как бы прошлое. Сорри.
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17.11.2020 17:40 Ответить
Мне тоже неинтересно все эти "дойбок", "словобоку", "бокнокаж*д" - прошлое тысячелетие, сорри.
Если поражен рабством - нету фантазии, кроме как высрать: (напр) Фсе будут хареть фечна ибо:
1.ыыыы
2 бебебе
3. мууууу
4. эээээээ
Вот это и харит. - это шо, я тут пишу - Слава напр. Одину, или Кришне и грожу шо кто не в моей секте = "хареть вечна"?
ты просто не замечаешь этого, что вырыгают христоеды, кстати - обосрались и бесноваться не ходят У Росії повідомляють про мутацію коронавірусу в Сибіру - Цензор.НЕТ 8432
вот те и "вера" - от и до. тупо лицемерие - как урка, заваливший 15 чел., выйдя, в наколках "вскупаламе", тут же бежит к попу, который радостно ему все это "прощает", бодро сжимая тугую пачку(нет, не "святых текстов"....)
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17.11.2020 17:55 Ответить
Поток сознания. Невзорова тоже слушаю, но он на меня так психотически не влияет))
"Слава Богу" это устоявшийся оборот речи, а не взывания к известному бородатому дедуганчику. надеюсь порозумилысь))
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17.11.2020 18:08 Ответить
не кривляйся.
именно тоТ кого "оборот речи" зацепляет, оН просто, по писсанине, там написано - разорвал 0 детей. живьем. ну да, оборот речи, но давай тогда к хлеборобу говорить, когда он "хлеборобит" - Слава Сралину. ОК? а чо, Сралин же поощрял делать хлебушек?
Моей бабке было бы обидно.
Как и твоей. Так чего же "слава богу"(Яхве), не должно обижать(ну, скажем так шо Сралин против яхве = пацан с рогаткой) тех кто читал о "подвигах" т.н. "бога" то?
Невзоров был православным, как и я думал шо "фошистеФнизапнонапаленадидовмирных". Ну и? Он круто опускает попов, а я крепко ненавижу совков.
вот и вся микрометика, от и до. Без томов Ленина(бумага кстати была хреновая) и камланий толстых любителей мальчиков
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17.11.2020 18:30 Ответить
територія сраних мутантів
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17.11.2020 15:14 Ответить
Это там для х*йла испытывают ракеты с ядерным двигателем?
На вирусе сразу видна мутация, а у козломордых будет видна лет через 30, на следующих поколениях...
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17.11.2020 15:16 Ответить
У Росії повідомляють про мутації коронавірусу в Сибіру - Цензор.НЕТ 1646 все через одно место, вот и мутирует.У Росії повідомляють про мутації коронавірусу в Сибіру - Цензор.НЕТ 941
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17.11.2020 15:18 Ответить
ах тыж гад ты бороду зачем сбрил?? я узнал его это наш анал У Росії повідомляють про мутації коронавірусу в Сибіру - Цензор.НЕТ 5342
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17.11.2020 15:20 Ответить
Хоч потримається за круп, якщо вже на кобилці немає сил скакати.
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17.11.2020 17:57 Ответить
Это те же специалисты, что отравление Навального исследовали?
Да, им можно верить!
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17.11.2020 15:19 Ответить
Быстрее всего , так называемая "мутация" - конкретное палево: очаг откуда запустили вирус " в люди"... Бо еще в январе первыми закричали Нарапсея, об уже имеющихся 5-ти вариантах сыворотки от ковид-19, КИТАЙ ОГРАНИЧИЛСЯ ТОЛЬКО ПАРОЧКОЙ СЫВОРОТОК... ШАПКА НА ЗЛОДIEBI горить.
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17.11.2020 15:21 Ответить
Ваша версія виглядає правдоподібно і має право бути взятою як основна.
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17.11.2020 15:25 Ответить
А вы думаете почему Штаты до сих пор по полной не отвязались на Китае, хотя со временем отвяжутся (за нерадивость , бо еще в сентябре прошлого года в Китае уже были случаи выхода наружу ковид-19). Ожидают конкретного палева и подходящего случая, шобы розчавити головне зло планети.
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17.11.2020 16:12 Ответить
Это от передоза бояры,уже у кацапов на генном уровне меняется да же вирус.
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17.11.2020 15:23 Ответить
Вирус путант в бункере мутирует. Замуруйте его там, "дорогие россияне" (с) и начнёте выздоравливать. Хотя...

Вы, что здоровые, что хворые одинаково глупые. Несите свои цепи в ломбард, пока они не проржавели.
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17.11.2020 15:25 Ответить
Однокурсник Путіна Швець: Вибух у новосибірському центрі вірусології "Вектор" став російським Чорнобилем
На думку колишнього радянського розвідника, однокурсника президента РФ Володимира Путіна по інституту КДБ Юрія Швеця, штами коронавірусу могли розлетітися по повітрю після вибуху в новосибірському науковому центрі. Таку версію він висловив в інтерв'ю виданню "ГОРДОН".
Цей матеріал можна прочитати і російською мовою
4 квiтня, 2020 14.29 | коментарів: 12
Швець: Стався викид в атмосферу штамів коронавірусу і, не виключено, ще якоїсь хріні
Швець: Стався викид в атмосферу штамів коронавірусу і, не виключено, ще якоїсь хріні
Фото: Сергій Крилатов / Gordonua.com

У новосибірському центрі вірусології "Вектор", де 16 вересня 2019 року стався вибух, були штами коронавірусу. Таку заяву в інтерв'ю виданню "ГОРДОН" зробив колишній радянський розвідник, однокурсник президента Росії Володимира Путіна по інституту КДБ Юрій Швець.

"Судячи з усього, вибух на "Векторі" став російським Чорнобилем. Після нього очевидці відчували "запах диму і нечистого повітря". Цілком імовірно, що стався викид в атмосферу штамів коронавірусу і, не виключено, ще якоїсь хріні, про яку ми поки що не знаємо", - сказав він.

Швець не пояснив, чим пахнуть штами коронавірусу, як вони переміщуються в атмосфері і чому це могло становити небезпеку.

До висновку про штучну природу COVID-19 розвідника підштовхнула інформація про те, що в січні 2020 року "Вектор" повідомив про розроблення двох вакцин проти коронавірусу. До березня цей центр залишався єдиним у Росії, який міг офіційно проводити тести на коронавірус.

Однокурсник Путіна Швець: Якщо спецслужби РФ занесли коронавірус в Ухань - це шанс для "наступників" прибрати Путіна, звинувативши його в злодійстві. Читайте повну версію інтерв'ю

Спалах коронавірусної інфекції COVID-19 виник грудні 2019 року в Ухані (Китай). 11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила поширення коронавірусу пандемією.
Більше читайте тут: https://gordonua.com/ukr/news/politics/-odnokursnik-putina-shvets-vibuh-v-novosibirskomu-tsentri-virusologiji-vektor-stav-rosijskim-chornobilem-1494061.html UA 0:00 / 2:16 Взрыв в центре вирусологии «Вектор»: все подробности Интересны комментарии жителей Урала под видео.
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17.11.2020 15:25 Ответить
так и европейские спецы выявили ковидловые антитела в образцах крови, взятых в сентябре 19-го.
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17.11.2020 15:42 Ответить
Москалі зомбовані )(.йлом до крайнощів та морально збочені. Їм залишилося лише мутувати фізично, і нові зомбі-шутери зніматимуть на лугандоні у режимі онлайн.
У Росії повідомляють про мутації коронавірусу в Сибіру - Цензор.НЕТ 5685
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17.11.2020 15:26 Ответить
Сибирь - родина слонов.
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17.11.2020 15:28 Ответить
Вся Рашка, это одни сплошные мутанты!!
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17.11.2020 15:30 Ответить
коцаповирус
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17.11.2020 15:35 Ответить
У Росії повідомляють про мутацію коронавірусу в Сибіру - Цензор.НЕТ 9913
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17.11.2020 15:36 Ответить
тут явно не обошлось без скрепы из Спутника-V.
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17.11.2020 15:39 Ответить
да ядрёный Спутник -V У Росії повідомляють про мутацію коронавірусу в Сибіру - Цензор.НЕТ 570 уже утро настало а они в каматозе доси)) по любому СпутникVI будут варить на ядрёных лаптях с омолаживающим аффэктом.
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17.11.2020 15:44 Ответить
Вирус столкнулся с лишней хромосомой и офигел. Пришлось мутировать... У Росії повідомляють про мутацію коронавірусу в Сибіру - Цензор.НЕТ 3100
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17.11.2020 15:40 Ответить
Вирус накололся на скрепу и мутировал. У Росії повідомляють про мутацію коронавірусу в Сибіру - Цензор.НЕТ 9923
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17.11.2020 17:56 Ответить
прикольно будет, если китайцы, как коренные жители сибири, будут не восприимчивы к заражению этим мутантом. #сибирьих ))
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17.11.2020 15:44 Ответить
"
В России сообщают о мутации коронавируса в Сибири..."

Вчені встановили, що в результаті мутації вірусу, в кацапів прискореними темпами починають рости роги і копита!
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17.11.2020 15:50 Ответить
это они под микроскопом увидели? не смешите мои байрактары
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17.11.2020 15:50 Ответить
Новый вариант умеет вставать с колен и запивать боярышник стекломоем?
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17.11.2020 15:56 Ответить
валянок мутував в лапоть
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17.11.2020 15:56 Ответить
в лаптеунт.
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17.11.2020 16:13 Ответить
Та вони по життю мутанти, ім й жоден вірус не потрібен
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17.11.2020 16:02 Ответить
Скорей всего это отмазка для крепостных. Мол вирус то мутировал. По этому "вакцына" не помогает. Не потому что, она на основе петушиного говна. И вообще, на госдолг США посмотрите...
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17.11.2020 16:04 Ответить
У Росії повідомляють про мутацію коронавірусу в Сибіру - Цензор.НЕТ 9854
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17.11.2020 16:42 Ответить
Более тупорылых людей чем в Сибири не найти нигде, вирус зажигай
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17.11.2020 16:45 Ответить
Ульяновской области медик заразился коронавирусом через семь дней после первой прививки препаратом «Спутник V» от COVID-19. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
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17.11.2020 17:51 Ответить
Надо же чем-то "оправдать" жуткий провал и разгул эпидемии в этом регионе!
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17.11.2020 18:35 Ответить
Ну та бо в кацапів є зайва хромосома , то і вірус мусить якось підстроюватись . Шо тут не ясно ?
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17.11.2020 19:35 Ответить
А це точно?
Бо цілком може трапитись, що москалі в силу вроджених дебілуватості та клишорукості новим штамом коронавірусу оголосили запущену гонорею.
У Росії повідомляють про мутацію коронавірусу в Сибіру - Цензор.НЕТ 8834
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17.11.2020 20:33 Ответить
Вірус надивився зомбо-тв і .. мутував. Під впливом настоянки глоду.
А може бути це - бічний ефект від вакцини.
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17.11.2020 20:33 Ответить
не удивлюсь, если он оттуда и пришел.
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17.11.2020 22:28 Ответить
 
 