У Росії повідомляють про мутацію коронавірусу в Сибіру
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У Сибіру виявлені зміни в структурі коронавірусу, які дозволяють говорити про те, що за Уралом формується його новий, мутований варіант.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК.
Коронавірус SARS-CoV-2, який викликає нову коронавірусну інфекцію COVID-19, зазнав часткової мутації, її виявили фахівці в Сибірському федеральному окрузі.
"Ми бачимо зміни певні в білку і ці зміни, які виявлені в Сибірському регіоні, які дозволяють нам припустити, що в цьому регіоні формується свій варіант з певними мутаціями", - зазначила глава Росспоживнагляду Ганна Попова.
У пресслужбі Росспоживнагляду пізніше уточнили, що в Сибіру немає свого варіанту коронавірусу, в регіоні фіксують лише "окремі види мутації".
Топ коментарі
+34 Підлога Маккартні
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+32 Ilya Odin
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+18 ПАРАБЕЛЛУМ 777
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белки и мышки летучие для пипла
В государственном научном центре вирусологии "Вектор" вблизи Новосибирска располагается одной из самых полных в мире коллекций опасных вирусов.
Вектор не спит,
Вектор работает !
"Мы видим изменения определенные в белке"
Слабный Бок, убил "испанкой" чет до 100млн. аборигенов, ака "детей своих" - слабный, чо. Мущщынка настоящая. Еще и с бородей, ....... и тем что у Евы всем("по образу же создал то")
Если поражен рабством - нету фантазии, кроме как высрать: (напр) Фсе будут хареть фечна ибо:
1.ыыыы
2 бебебе
3. мууууу
4. эээээээ
Вот это и харит. - это шо, я тут пишу - Слава напр. Одину, или Кришне и грожу шо кто не в моей секте = "хареть вечна"?
ты просто не замечаешь этого, что вырыгают христоеды, кстати - обосрались и бесноваться не ходят
вот те и "вера" - от и до. тупо лицемерие - как урка, заваливший 15 чел., выйдя, в наколках "вскупаламе", тут же бежит к попу, который радостно ему все это "прощает", бодро сжимая тугую пачку(нет, не "святых текстов"....)
"Слава Богу" это устоявшийся оборот речи, а не взывания к известному бородатому дедуганчику. надеюсь порозумилысь))
именно тоТ кого "оборот речи" зацепляет, оН просто, по писсанине, там написано - разорвал 0 детей. живьем. ну да, оборот речи, но давай тогда к хлеборобу говорить, когда он "хлеборобит" - Слава Сралину. ОК? а чо, Сралин же поощрял делать хлебушек?
Моей бабке было бы обидно.
Как и твоей. Так чего же "слава богу"(Яхве), не должно обижать(ну, скажем так шо Сралин против яхве = пацан с рогаткой) тех кто читал о "подвигах" т.н. "бога" то?
Невзоров был православным, как и я думал шо "фошистеФнизапнонапаленадидовмирных". Ну и? Он круто опускает попов, а я крепко ненавижу совков.
вот и вся микрометика, от и до. Без томов Ленина(бумага кстати была хреновая) и камланий толстых любителей мальчиков
На вирусе сразу видна мутация, а у козломордых будет видна лет через 30, на следующих поколениях...
Да, им можно верить!
Вы, что здоровые, что хворые одинаково глупые. Несите свои цепи в ломбард, пока они не проржавели.
На думку колишнього радянського розвідника, однокурсника президента РФ Володимира Путіна по інституту КДБ Юрія Швеця, штами коронавірусу могли розлетітися по повітрю після вибуху в новосибірському науковому центрі. Таку версію він висловив в інтерв'ю виданню "ГОРДОН".
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4 квiтня, 2020 14.29 | коментарів: 12
Швець: Стався викид в атмосферу штамів коронавірусу і, не виключено, ще якоїсь хріні
Швець: Стався викид в атмосферу штамів коронавірусу і, не виключено, ще якоїсь хріні
Фото: Сергій Крилатов / Gordonua.com
У новосибірському центрі вірусології "Вектор", де 16 вересня 2019 року стався вибух, були штами коронавірусу. Таку заяву в інтерв'ю виданню "ГОРДОН" зробив колишній радянський розвідник, однокурсник президента Росії Володимира Путіна по інституту КДБ Юрій Швець.
"Судячи з усього, вибух на "Векторі" став російським Чорнобилем. Після нього очевидці відчували "запах диму і нечистого повітря". Цілком імовірно, що стався викид в атмосферу штамів коронавірусу і, не виключено, ще якоїсь хріні, про яку ми поки що не знаємо", - сказав він.
Швець не пояснив, чим пахнуть штами коронавірусу, як вони переміщуються в атмосфері і чому це могло становити небезпеку.
До висновку про штучну природу COVID-19 розвідника підштовхнула інформація про те, що в січні 2020 року "Вектор" повідомив про розроблення двох вакцин проти коронавірусу. До березня цей центр залишався єдиним у Росії, який міг офіційно проводити тести на коронавірус.
Однокурсник Путіна Швець: Якщо спецслужби РФ занесли коронавірус в Ухань - це шанс для "наступників" прибрати Путіна, звинувативши його в злодійстві. Читайте повну версію інтерв'ю
Спалах коронавірусної інфекції COVID-19 виник грудні 2019 року в Ухані (Китай). 11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила поширення коронавірусу пандемією.
Більше читайте тут: https://gordonua.com/ukr/news/politics/-odnokursnik-putina-shvets-vibuh-v-novosibirskomu-tsentri-virusologiji-vektor-stav-rosijskim-chornobilem-1494061.html UA 0:00 / 2:16 Взрыв в центре вирусологии «Вектор»: все подробности Интересны комментарии жителей Урала под видео.
В России сообщают о мутации коронавируса в Сибири..."
Вчені встановили, що в результаті мутації вірусу, в кацапів прискореними темпами починають рости роги і копита!
Бо цілком може трапитись, що москалі в силу вроджених дебілуватості та клишорукості новим штамом коронавірусу оголосили запущену гонорею.
А може бути це - бічний ефект від вакцини.