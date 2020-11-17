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земля (1919) Кернес (1286)

Опубликованы документы, подтверждающие участие заместителя Кернеса в выдаче земли своему сыну

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Заместителя мэра Харькова Геннадия Кернеса Татьяну Овинникову уличили в содействии выделения участка земли в историческом центре города своему сыну, несмотря на прямой конфликт интересов.

Это подтверждается в документах, имеющиеся в распоряжении РБК-Украина.

В частности, обращение Антона Овинникова в марте 2020 года к непосредственному начальнику своей матери - городскому голове Харькова Геннадию Кернесу с просьбой "предоставить разрешение на разработку проекта землеустройства относительно отведения земельного участка для обслуживания индивидуального гаража".

Опубликованы документы, подтверждающие участие заместителя Кернеса в выдаче земли своему сыну 01
Опубликованы документы, подтверждающие участие заместителя Кернеса в выдаче земли своему сыну 02
Опубликованы документы, подтверждающие участие заместителя Кернеса в выдаче земли своему сыну 03

В этот же день подачи заявления, вероятно, при непосредственном участии его матери - Татьяны Овинниковой - прошение ушло в работу, и в конечном итоге 24 июня на заседании Харьковского горсовета было удовлетворено.

Стоит отметить, что речь идет о земельном участке площадью 33 кв. м на улице Данилевского в центре Харькова. Там у Антона Овинникова есть гараж, который был подарен ему дедом в 2014 году.

Напомним, в настоящее время заместитель мэра Харькова Татьяна Овинникова является подозреваемой в уголовном производстве по обвинению в злоупотреблении служебным положением и мошенничестве.

Следствие считает Овинникову ключевой фигурой в разворовывании 650 га харьковской земли. В 2017 году ей было официально вручено подозрение, а сама Овинникова была арестована, но вышла под залог в 30 млн грн.

В этом деле речь шла о реализации так называемых "кооперативных схем". По информации правоохранителей, по этим схемам во времена руководства Харьковом Михаилом Добкиным и Геннадием Кернесом с 2008 по 2016 годы на подставных лиц бесплатно было передано более 650 га городской земли.

Схема строилась на создании жилищно-строительных кооперативов. Земельные участки выделялись подобранным лицам, которые организовывали кооперативы номинально.

По данным Генпрокуратуры, Овинникова "согласовала и способствовала вынесению на сессию городского совета вопросов бесплатного предоставления в собственность обслуживающим кооперативам земельных участков якобы для строительства многоквартирных домов с целью улучшения жилищных условий их членов".

2 июня 2017 года Овинникова покинула должность заместителя мэра по вопросам градостроительства, архитектуры и земельных отношений, но осталась работать в горсовете как советник Кернеса. Однако 28 ноября 2018 года Кернес решил вернуть Овинникову на пост своего заместителя, вернув прежние полномочия.

Судебный процесс по делу о "кооперативных схемах" длится уже несколько лет и технически затягивается. Следующее заседание назначено на 16 ноября 2020 года в Дзержинском районном суде Харькова.
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Топ комментарии
+10
Опубликованы документы, подтверждающие участие заместителя Кернеса в выдаче земли своему сыну - Цензор.НЕТ 2167
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17.11.2020 16:32
+9
Кернесу срочно пора возвращаться - под его верную гвардию копают злые люди. Вернись, хомячок! Наведи порядок в ватном городе, населенном быдлом и терпилами!
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17.11.2020 16:31
+6
Кернес уже полу-труп, а его электронным ключем будут пользоваться другие люди. как вам такое, харьковчане? Опубликованы документы, подтверждающие участие заместителя Кернеса в выдаче земли своему сыну - Цензор.НЕТ 5476
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17.11.2020 16:31
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Кернес уже полу-труп, а его электронным ключем будут пользоваться другие люди. как вам такое, харьковчане? Опубликованы документы, подтверждающие участие заместителя Кернеса в выдаче земли своему сыну - Цензор.НЕТ 5476
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17.11.2020 16:31 Ответить
Там целый город ходячих мертвецов!
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17.11.2020 16:31 Ответить
Опубликованы документы, подтверждающие участие заместителя Кернеса в выдаче земли своему сыну - Цензор.НЕТ 2167
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17.11.2020 16:32 Ответить
Кернесу срочно пора возвращаться - под его верную гвардию копают злые люди. Вернись, хомячок! Наведи порядок в ватном городе, населенном быдлом и терпилами!
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17.11.2020 16:31 Ответить
Опубликованы документы, подтверждающие участие заместителя Кернеса в выдаче земли своему сыну - Цензор.НЕТ 3847
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17.11.2020 16:34 Ответить
И что?
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17.11.2020 16:35 Ответить
Да им насрать на эти вскрытия,побурлит говно на форумах и все.Они походу сами и заказывают свои громкие раскрытия
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17.11.2020 16:36 Ответить
Нашло РБК Украина напрашивается вопрос, где бл№ять эти все гребенные САП, НАБУ, прокуротура и тд. с миллиардными бюджетами?!
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17.11.2020 16:37 Ответить
Бесполезно. Харьковчане ответят - Кернес не знал, Кернес хороший. У 60% хернес головного мозга
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17.11.2020 16:38 Ответить
Арестовать обоих - НЕМЕДЛЕННО ... Опубликованы документы, подтверждающие участие заместителя Кернеса в выдаче земли своему сыну - Цензор.НЕТ 5580
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17.11.2020 16:45 Ответить
И срочно на нары.
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17.11.2020 20:47 Ответить
Там все нормально. Не вірите? Дивіться, генпрокурорша із Харкова, НАБУ із Харкова, ДБР від "ДНР" із Харкова і Донецька, Міністр внутрішніх справ - з Харкова і т.д. і т.п. То хто буде проти Кернеса? Він їх всіх годував і множив на нуль.
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17.11.2020 17:05 Ответить
Розстріляти суууууку!
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17.11.2020 17:32 Ответить
Вместе с её оболтусом. Опубліковані документи, що підтверджують участь заступниці Кернеса у видачі землі своєму синові - Цензор.НЕТ 8807
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17.11.2020 20:48 Ответить
Хотел бы я увидеть хоть одного чиновника имеющего доступ к распределению земельных ресурсов,который бы не выделил ее себе,теще,сыну,брату,свату и т.д.
Любой бы так на ее месте поступил.
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17.11.2020 17:41 Ответить
Да не надо ля-ля-ля...
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17.11.2020 20:51 Ответить
Опубліковані документи, що підтверджують участь заступниці Кернеса у видачі землі своєму синові - Цензор.НЕТ 4843
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17.11.2020 19:52 Ответить
і що?
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17.11.2020 21:35 Ответить
решила землю под дедовским гаражом узаконить, а гараж законный ещё со времён усср.
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17.11.2020 21:52 Ответить
 
 