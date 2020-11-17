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Новости Политика Украины
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апелляция (616) Роттердам+ (165)

Дело "Роттердам+" окончательно закрыто

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Дело

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда окончательно признала законным и обоснованным закрытие дела "Роттердам+".

С 17 ноября это решение вступило в законную силу и дальнейшему обжалованию не подлежит. Соответствующее решение 17 ноября объявил председательствующий судья Игорь Панаид.

"Апелляционное производство на решение ВАКС от 24 сентября закрыть", - объявил судья. Таким образом вступило в силу решение ВАКС, которым постановление САП о закрытии дела "Роттердам+" из-за отсутствия состава преступления признано законным и обоснованным. "Я так понимаю, что обращаясь с таким заявлением, сторона (Виктора Чумака – прим.) четко понимает, что в случае закрытия апелляционного производства, определение следственной судьи Широкой (о закрытии дела "Роттердам+" -прим.) наберёт силу и будет действительным после оглашения судом апелляционной инстанции", - сообщил в суде прокурор САП Виталий Пономаренко.

Напомним, дело "Роттердам+" было закрыто 27 августа 2020 г. 29 сентября это решение подтвердил Офис генпрокурора. 24 сентября Высший антикоррупционный суд также подтвердил законность этого решения закрыть дело. Виктор Чумак подал апелляцию в ВАКС, однако после слушания решил отозвать свою жалобу и прекратить обжалование закрытия дела Роттердам+. Таким образом, решение суда от 24 сентября вступило в законную силу и на текущий момент дело "Роттердам+" закрыто. 
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Топ комментарии
+37
Большой привет зебилам и их главному клоуну - трепачу. Дело "Роттердам+" окончательно закрыто - Цензор.НЕТ 471
Дело "Роттердам+" окончательно закрыто - Цензор.НЕТ 2729
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17.11.2020 16:54
+29
А коли буде відкрито таке "дєло"?
Дело "Роттердам+" окончательно закрыто - Цензор.НЕТ 8384
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17.11.2020 16:53
+26
А что Порошенка не посадят? Дело "Роттердам+" окончательно закрыто - Цензор.НЕТ 1990
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17.11.2020 16:52
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Правила форума Совет форумчан
зебилы упорные, упорно движутся в пропасть. давай выкиньте ещё какой-то финт, когда мвф сжалится и подумает дать бабла на затыкание дыр
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17.11.2020 16:46 Ответить
вот что Байден животворящий делает!
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17.11.2020 16:51 Ответить
А что Порошенка не посадят? Дело "Роттердам+" окончательно закрыто - Цензор.НЕТ 1990
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17.11.2020 16:52 Ответить
За це ні. От хіба що за держзраду з Байденом. Дело "Роттердам+" окончательно закрыто - Цензор.НЕТ 6307
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17.11.2020 16:54 Ответить
Тоб о і Байдена посадять за держзраду? 😮
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17.11.2020 17:01 Ответить
Сегодня какое то количество зебилов повесится с горя..😃
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17.11.2020 16:52 Ответить
А коли буде відкрито таке "дєло"?
Дело "Роттердам+" окончательно закрыто - Цензор.НЕТ 8384
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17.11.2020 16:53 Ответить
Справу "Роттердам+" остаточно закрили - Цензор.НЕТ 6783
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17.11.2020 17:35 Ответить




Himikus@MrHimikus 3 ч

Мінімальна пенсія в Україні за віком 2500 грн. За рік - 30К грн.
За 25 років пенсіонер отримає (якщо проживе) 750К - рівно стільки, скільки отримав чоловік Венедиктової «на оздоровлення», взявши 10 днів відпустки.
Зато вони «не крадуть» і вот-вот посадять Порошенка
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17.11.2020 16:53 Ответить
І не 2500, а 1700 гривень.
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17.11.2020 17:01 Ответить
А що будемо робити з тим фактом, що зараз ціни вищі ніж Роттердам+? Кого будемо саджати? Розумію, що це питання в нікуди.
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17.11.2020 16:53 Ответить
Ну чому...? Я просто впевнений що шановні зебіли нам зараз все пояснять. Дело "Роттердам+" окончательно закрыто - Цензор.НЕТ 3740
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17.11.2020 17:00 Ответить
Нічого вони пояснювати не будуть, вони дуже злі і кусають себе за хвіст. Мовчить Беня, мовчать вони. Беня щось квакне, чи Дубінський, чи **********, то вони скоренько прокукурікають за ними.
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17.11.2020 17:41 Ответить
Вкраїні вищі. А на Роттердамськоиу хабі - нижчі. Чомусь. 😮
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17.11.2020 17:04 Ответить
цены на что выше?
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17.11.2020 21:41 Ответить
Значит рыжая гнида и ко.будут нас ротердамить во все дырки
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17.11.2020 16:53 Ответить
Вас роттердамлять на даний момент виключно по переможним в результаті виборів-19 схемам.
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17.11.2020 16:55 Ответить
Для непонятливых: беня на муниципальных набрал 35%, беня имеет полное право грабить!
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17.11.2020 17:42 Ответить
Большой привет зебилам и их главному клоуну - трепачу. Дело "Роттердам+" окончательно закрыто - Цензор.НЕТ 471
Дело "Роттердам+" окончательно закрыто - Цензор.НЕТ 2729
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17.11.2020 16:54 Ответить
Опять сломался ген прокурор,провалил все дела против "барыги",который увеличил своё состояние в 82 раза,свинарчуки оказались оббреханы ,тарифы не уменьшились...,73%-дятлы тупые...
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17.11.2020 17:00 Ответить
Минуточку, так а как же быть с вопросом "Сколько вам заносят с Роттердам+"?
Это что-же получается, тарифы тоже не снизят?
Посадок не будет?
А кто наживается на войне сейчас?
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17.11.2020 17:02 Ответить
Зелохи упорно движутся к майдану !!!
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17.11.2020 17:04 Ответить
Дело "Роттердам+" окончательно закрыто - Цензор.НЕТ 6617
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17.11.2020 17:05 Ответить
Дело "Роттердам+" окончательно закрыто - Цензор.НЕТ 5529 Дело "Роттердам+" окончательно закрыто - Цензор.НЕТ 7653
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17.11.2020 17:09 Ответить
Опять зелебобикам по губам поводили.
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17.11.2020 17:07 Ответить
Вышки Бойко - 2 Дело "Роттердам+" окончательно закрыто - Цензор.НЕТ 8343
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17.11.2020 17:08 Ответить
ЗЕбилы всего 19 каментов. Вы ж 73% где каменты?? А помните как вы на каждом углу гавкали за этот Ротердам + и как прийдёт ЗЕкловун и посадит Порошенко..и всего 19 каментов??? Вы годами скулили за этот Ротердам + и как прастой парнь с нарида покажет Порошенко. Веселей, активней ЗЕскот отписывайтесь..порадуйтесь за своего кловуна..
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17.11.2020 17:08 Ответить
тепер будемо покривати збитки нафтогазу та зелених електриків, а потім будемо покривати високі европеські зарплати, у нас народ все витримає.
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17.11.2020 17:11 Ответить
А потом мудрый нарит выберет Медведчука или Бойко президентом...
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17.11.2020 17:13 Ответить
Уже в 2104 году выбрал их подельника, до сих пор отхаркивается.
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17.11.2020 17:19 Ответить
Подельника выбрали в 2019 как раз потому что выбранный в 2014 оказался не подельником.
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17.11.2020 17:51 Ответить
Зебіли! Янелох зробив вас як лохів. Справу "Роттердам+" остаточно закрили - Цензор.НЕТ 9956
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17.11.2020 17:33 Ответить
Ну ось, а то кажуть що зеля не коріш порошка.
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17.11.2020 17:38 Ответить
Изверги!Как можно лишать смысла жизни 73 % вумнаго нариду.Они же этого не перенесут.
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17.11.2020 18:18 Ответить
А какой же был галдеж и лай! Кто только не пиарился. А в итоге жидкая субстанция.
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17.11.2020 20:22 Ответить
Справу "Роттердам+" остаточно закрили - Цензор.НЕТ 3800 Усі залишились задоволенні: скупщик (у 17 році) євробондів детек, рахмєтов, насєлєніє...
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17.11.2020 21:43 Ответить
уряяя, гудок и потужная пятая шайка всех отроттердамили строго по закону.
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17.11.2020 21:54 Ответить
Завтра знову відкриють
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18.11.2020 08:14 Ответить
 
 