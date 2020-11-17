Дело "Роттердам+" окончательно закрыто
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Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда окончательно признала законным и обоснованным закрытие дела "Роттердам+".
С 17 ноября это решение вступило в законную силу и дальнейшему обжалованию не подлежит. Соответствующее решение 17 ноября объявил председательствующий судья Игорь Панаид.
"Апелляционное производство на решение ВАКС от 24 сентября закрыть", - объявил судья. Таким образом вступило в силу решение ВАКС, которым постановление САП о закрытии дела "Роттердам+" из-за отсутствия состава преступления признано законным и обоснованным. "Я так понимаю, что обращаясь с таким заявлением, сторона (Виктора Чумака – прим.) четко понимает, что в случае закрытия апелляционного производства, определение следственной судьи Широкой (о закрытии дела "Роттердам+" -прим.) наберёт силу и будет действительным после оглашения судом апелляционной инстанции", - сообщил в суде прокурор САП Виталий Пономаренко.
Напомним, дело "Роттердам+" было закрыто 27 августа 2020 г. 29 сентября это решение подтвердил Офис генпрокурора. 24 сентября Высший антикоррупционный суд также подтвердил законность этого решения закрыть дело. Виктор Чумак подал апелляцию в ВАКС, однако после слушания решил отозвать свою жалобу и прекратить обжалование закрытия дела Роттердам+. Таким образом, решение суда от 24 сентября вступило в законную силу и на текущий момент дело "Роттердам+" закрыто.
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Himikus@MrHimikus 3 ч
Мінімальна пенсія в Україні за віком 2500 грн. За рік - 30К грн.
За 25 років пенсіонер отримає (якщо проживе) 750К - рівно стільки, скільки отримав чоловік Венедиктової «на оздоровлення», взявши 10 днів відпустки.
Зато вони «не крадуть» і вот-вот посадять Порошенка
Это что-же получается, тарифы тоже не снизят?
Посадок не будет?
А кто наживается на войне сейчас?