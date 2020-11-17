Справу "Роттердам+" остаточно закрили

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду остаточно визнала законним і обґрунтованим закриття справи "Роттердам+".

Із 17 листопада це рішення набуло законної сили і подальшому оскарженню не підлягає. Відповідне рішення 17 листопада оголосив головуючий суддя Ігор Панаїд.

"Апеляційне провадження на рішення ВАКС від 24 вересня закрити", - оголосив суддя. Таким чином набуло чинності рішення ВАКС, яким постанова САП про закриття справи "Роттердам+" через відсутність складу злочину визнано законним і обґрунтованим. "Я так розумію, що звертаючись з такою заявою, сторона (Віктора Чумака - прим.) чітко розуміє, що в разі закриття апеляційного провадження, ухвала слідчої судді Широкій (про закриття справи "Роттердам+" - прим.) набере чинності і буде дійсним після оголошення судом апеляційної інстанції", - повідомив у суді прокурор САП Віталій Пономаренко.

Нагадаємо, справу "Роттердам+" було закрито 27 серпня 2020 р. 29 вересня це рішення підтвердив Офіс генпрокурора. 24 вересня Вищий антикорупційний суд також підтвердив законність цього рішення закрити справу. Віктор Чумак подав апеляцію у ВАКС, однак після слухання вирішив відкликати свою скаргу і припинити оскарження закриття справи Роттердам+. Таким чином, рішення суду від 24 вересня набуло законної сили і на поточний момент справу "Роттердам+" закрито.