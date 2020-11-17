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Новини Політика України
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апеляція (441) Роттердам+ (169)

Справу "Роттердам+" остаточно закрили

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Справу

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду остаточно визнала законним і обґрунтованим закриття справи "Роттердам+".

Із 17 листопада це рішення набуло законної сили і подальшому оскарженню не підлягає. Відповідне рішення 17 листопада оголосив головуючий суддя Ігор Панаїд.

"Апеляційне провадження на рішення ВАКС від 24 вересня закрити", - оголосив суддя. Таким чином набуло чинності рішення ВАКС, яким постанова САП про закриття справи "Роттердам+" через відсутність складу злочину визнано законним і обґрунтованим. "Я так розумію, що звертаючись з такою заявою, сторона (Віктора Чумака - прим.) чітко розуміє, що в разі закриття апеляційного провадження, ухвала слідчої судді Широкій (про закриття справи "Роттердам+" - прим.) набере чинності і буде дійсним після оголошення судом апеляційної інстанції", - повідомив у суді прокурор САП Віталій Пономаренко.

Нагадаємо, справу "Роттердам+" було закрито 27 серпня 2020 р. 29 вересня це рішення підтвердив Офіс генпрокурора. 24 вересня Вищий антикорупційний суд також підтвердив законність цього рішення закрити справу. Віктор Чумак подав апеляцію у ВАКС, однак після слухання вирішив відкликати свою скаргу і припинити оскарження закриття справи Роттердам+. Таким чином, рішення суду від 24 вересня набуло законної сили і на поточний момент справу "Роттердам+" закрито.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+37
Большой привет зебилам и их главному клоуну - трепачу. Дело "Роттердам+" окончательно закрыто - Цензор.НЕТ 471
Дело "Роттердам+" окончательно закрыто - Цензор.НЕТ 2729
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17.11.2020 16:54
+29
А коли буде відкрито таке "дєло"?
Дело "Роттердам+" окончательно закрыто - Цензор.НЕТ 8384
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17.11.2020 16:53
+26
А что Порошенка не посадят? Дело "Роттердам+" окончательно закрыто - Цензор.НЕТ 1990
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17.11.2020 16:52
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зебилы упорные, упорно движутся в пропасть. давай выкиньте ещё какой-то финт, когда мвф сжалится и подумает дать бабла на затыкание дыр
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17.11.2020 16:46 Відповісти
вот что Байден животворящий делает!
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17.11.2020 16:51 Відповісти
А что Порошенка не посадят? Дело "Роттердам+" окончательно закрыто - Цензор.НЕТ 1990
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17.11.2020 16:52 Відповісти
За це ні. От хіба що за держзраду з Байденом. Дело "Роттердам+" окончательно закрыто - Цензор.НЕТ 6307
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17.11.2020 16:54 Відповісти
Тоб о і Байдена посадять за держзраду? 😮
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17.11.2020 17:01 Відповісти
Сегодня какое то количество зебилов повесится с горя..😃
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17.11.2020 16:52 Відповісти
А коли буде відкрито таке "дєло"?
Дело "Роттердам+" окончательно закрыто - Цензор.НЕТ 8384
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17.11.2020 16:53 Відповісти
Справу "Роттердам+" остаточно закрили - Цензор.НЕТ 6783
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17.11.2020 17:35 Відповісти




Himikus@MrHimikus 3 ч

Мінімальна пенсія в Україні за віком 2500 грн. За рік - 30К грн.
За 25 років пенсіонер отримає (якщо проживе) 750К - рівно стільки, скільки отримав чоловік Венедиктової «на оздоровлення», взявши 10 днів відпустки.
Зато вони «не крадуть» і вот-вот посадять Порошенка
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17.11.2020 16:53 Відповісти
І не 2500, а 1700 гривень.
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17.11.2020 17:01 Відповісти
А що будемо робити з тим фактом, що зараз ціни вищі ніж Роттердам+? Кого будемо саджати? Розумію, що це питання в нікуди.
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17.11.2020 16:53 Відповісти
Ну чому...? Я просто впевнений що шановні зебіли нам зараз все пояснять. Дело "Роттердам+" окончательно закрыто - Цензор.НЕТ 3740
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17.11.2020 17:00 Відповісти
Нічого вони пояснювати не будуть, вони дуже злі і кусають себе за хвіст. Мовчить Беня, мовчать вони. Беня щось квакне, чи Дубінський, чи **********, то вони скоренько прокукурікають за ними.
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17.11.2020 17:41 Відповісти
Вкраїні вищі. А на Роттердамськоиу хабі - нижчі. Чомусь. 😮
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17.11.2020 17:04 Відповісти
цены на что выше?
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17.11.2020 21:41 Відповісти
Значит рыжая гнида и ко.будут нас ротердамить во все дырки
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17.11.2020 16:53 Відповісти
Вас роттердамлять на даний момент виключно по переможним в результаті виборів-19 схемам.
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17.11.2020 16:55 Відповісти
Для непонятливых: беня на муниципальных набрал 35%, беня имеет полное право грабить!
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17.11.2020 17:42 Відповісти
Большой привет зебилам и их главному клоуну - трепачу. Дело "Роттердам+" окончательно закрыто - Цензор.НЕТ 471
Дело "Роттердам+" окончательно закрыто - Цензор.НЕТ 2729
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17.11.2020 16:54 Відповісти
Опять сломался ген прокурор,провалил все дела против "барыги",который увеличил своё состояние в 82 раза,свинарчуки оказались оббреханы ,тарифы не уменьшились...,73%-дятлы тупые...
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17.11.2020 17:00 Відповісти
Минуточку, так а как же быть с вопросом "Сколько вам заносят с Роттердам+"?
Это что-же получается, тарифы тоже не снизят?
Посадок не будет?
А кто наживается на войне сейчас?
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17.11.2020 17:02 Відповісти
Зелохи упорно движутся к майдану !!!
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17.11.2020 17:04 Відповісти
Дело "Роттердам+" окончательно закрыто - Цензор.НЕТ 6617
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17.11.2020 17:05 Відповісти
Дело "Роттердам+" окончательно закрыто - Цензор.НЕТ 5529 Дело "Роттердам+" окончательно закрыто - Цензор.НЕТ 7653
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17.11.2020 17:09 Відповісти
Опять зелебобикам по губам поводили.
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17.11.2020 17:07 Відповісти
Вышки Бойко - 2 Дело "Роттердам+" окончательно закрыто - Цензор.НЕТ 8343
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17.11.2020 17:08 Відповісти
ЗЕбилы всего 19 каментов. Вы ж 73% где каменты?? А помните как вы на каждом углу гавкали за этот Ротердам + и как прийдёт ЗЕкловун и посадит Порошенко..и всего 19 каментов??? Вы годами скулили за этот Ротердам + и как прастой парнь с нарида покажет Порошенко. Веселей, активней ЗЕскот отписывайтесь..порадуйтесь за своего кловуна..
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17.11.2020 17:08 Відповісти
тепер будемо покривати збитки нафтогазу та зелених електриків, а потім будемо покривати високі европеські зарплати, у нас народ все витримає.
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17.11.2020 17:11 Відповісти
А потом мудрый нарит выберет Медведчука или Бойко президентом...
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17.11.2020 17:13 Відповісти
Уже в 2104 году выбрал их подельника, до сих пор отхаркивается.
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17.11.2020 17:19 Відповісти
Подельника выбрали в 2019 как раз потому что выбранный в 2014 оказался не подельником.
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17.11.2020 17:51 Відповісти
Зебіли! Янелох зробив вас як лохів. Справу "Роттердам+" остаточно закрили - Цензор.НЕТ 9956
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17.11.2020 17:33 Відповісти
Ну ось, а то кажуть що зеля не коріш порошка.
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17.11.2020 17:38 Відповісти
Изверги!Как можно лишать смысла жизни 73 % вумнаго нариду.Они же этого не перенесут.
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17.11.2020 18:18 Відповісти
А какой же был галдеж и лай! Кто только не пиарился. А в итоге жидкая субстанция.
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17.11.2020 20:22 Відповісти
Справу "Роттердам+" остаточно закрили - Цензор.НЕТ 3800 Усі залишились задоволенні: скупщик (у 17 році) євробондів детек, рахмєтов, насєлєніє...
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17.11.2020 21:43 Відповісти
уряяя, гудок и потужная пятая шайка всех отроттердамили строго по закону.
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17.11.2020 21:54 Відповісти
Завтра знову відкриють
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18.11.2020 08:14 Відповісти
 
 