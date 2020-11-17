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Нафтогаз (3098) Коболев (455)

Коболев объяснил, почему газсбыты Фирташа сейчас не покупают газ от "Нафтогаза"

Новости Цензор.НЕТ Экономика Общество

Коболев объяснил, почему газсбыты Фирташа сейчас не покупают газ от

С августа 2020 газсбыты практически прекратили рассчитываться по долгам за природный газ, поставленный им.

Газоснабжающие компании, принадлежащие облгазам, связанным с Дмитрием Фирташем, не покупают природный газ у Группы Нафтогаз, поскольку не готовы работать по предоплате.

Об этом сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в эфире "Суспільного".

"Мы действительно газ не продаем (газсбытам, связанным с Фирташем, — ред.). Но не потому, что мы их "не любим" или не хотим продавать. У нас позиция другая — покупайте, вот рыночная цена и предоплата. Перечислите заранее и берите перепродавайте", — пояснил Коболев.

Глава Нафтогаза рассказал, что от августа 2020 газсбыты практически прекратили рассчитываться по долгам за природный газ, поставленный им Нафтогазом ранее в рамках действия возложенных специальных обязанностей (ПСО) на рынке газа.

Отметим, что ПСО прекратили действовать с 1 августа с открытием рынка газа для населения, по ним "Нафтогаз" обязан поставить газ, но обязательства своевременной его оплаты со стороны получателей ни были зафиксированы законодательно.

По этим причинам Нафтогаз продает газсбытам газ только на условиях предоплаты. При этом, Коболев отмечает, что газсбыты, связанные с Фирташем, покупали газ у частных трейдеров в августе-октябре по рыночным ценам, как и у Нафтогаза.

По данным "Нафтогаза", задолженность упомянутых газсбытов за газ, отпущенный в рамках ПСО, составляет более 12,8 млрд грн. 
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Топ комментарии
+7
"Глава Нафтогаза рассказал, что от августа 2020 газсбыты практически прекратили рассчитываться по долгам за природный газ, поставленный им Нафтогазом ранее в рамках действия возложенных специальных обязанностей (ПСО) на рынке газа."

Фирташ тоже надеется, что преЗедент - борец с олигархами, ему простит все долги, как Бене и Ахмету?


Источник: https://censor.net/ru/n3231631
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17.11.2020 19:11
+6
как **..т УКРАИНЦЕВ газ у нас дороже чем в остальных зарплаты ниже чем у остальных есть только один выход гнать коломойского ахмедова пинчука и таких как они только уничтожение других вариантов не бывает они сделают УКРАИНУ страну рабов сказали надеть намордники делаем сказали суббота воскресеье отдых отдыхаем в понедельник в рабство
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17.11.2020 18:48
+6
Та не только олигархи. Есть очень много быдла с убеждением аля 90-е. Мне лично рассказывала девушка кторая ходит по частным секторам проверяет газовые счетчики. Говорит понастрояли каменных заборов, к счетчикам не пускают, нах** посылают и все такое. Есть у них подвязки во власти. По этому они себя вольготно чувствуют. У них лозунг такой, что платят только терпилы и лохи Коболєв пояснив, чому газзбути Фірташа зараз не купують газ від "Нафтогазу" - Цензор.НЕТ 1035
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17.11.2020 19:16
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Олигархи не любят платить.
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17.11.2020 18:20 Ответить
Та не только олигархи. Есть очень много быдла с убеждением аля 90-е. Мне лично рассказывала девушка кторая ходит по частным секторам проверяет газовые счетчики. Говорит понастрояли каменных заборов, к счетчикам не пускают, нах** посылают и все такое. Есть у них подвязки во власти. По этому они себя вольготно чувствуют. У них лозунг такой, что платят только терпилы и лохи Коболєв пояснив, чому газзбути Фірташа зараз не купують газ від "Нафтогазу" - Цензор.НЕТ 1035
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17.11.2020 19:16 Ответить
Монополисту нет смысла просто терять прибыль. Все это междусобойчик договорняк с целью пересадить хохлос на схему договоров. По умолчанию все обслуживались в одной конторе. Как и в наперстках тебя сначала надо сбить заманить, вот предлагают премию - сделай переход в Нафтогаз. Потом все сравняется поменяется 10 раз, но факт что ты уже стал игроком, а итог этой игры лох оплатит не иначе.
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17.11.2020 18:38 Ответить
Нафтогаз - прокладка,фирташевские конторы - прокладки,прокладки разругались - сейчас начнут поднимать цены.
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17.11.2020 18:41 Ответить
При Порошенку "Нафтогаз" був прибутковим а зараз...?
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17.11.2020 20:42 Ответить
как **..т УКРАИНЦЕВ газ у нас дороже чем в остальных зарплаты ниже чем у остальных есть только один выход гнать коломойского ахмедова пинчука и таких как они только уничтожение других вариантов не бывает они сделают УКРАИНУ страну рабов сказали надеть намордники делаем сказали суббота воскресеье отдых отдыхаем в понедельник в рабство
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17.11.2020 18:48 Ответить
В Запорожской области газ подняли до 9 грн !!! за куб,А в Правительстве - тишина! Чем платить если люди на карантине сидят?!!
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17.11.2020 19:08 Ответить
Коболєв пояснив, чому газзбути Фірташа зараз не купують газ від "Нафтогазу" - Цензор.НЕТ 7563
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17.11.2020 20:14 Ответить
Собачки породистые есть?
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17.11.2020 20:24 Ответить
"...Вот вам рыночная цена..." ... Как вам такое заявление?
Монополия заявляет, что её цена - рыночная... А монополия желает пояснить - из расчета какого давления считали кубы для населения? Ибо согласно ТУ, давление для квартир, может быть как 0,003 Мпа, так и 0,0007 Мпа.... В каком кубе газа больше, и насколько?
И вообще - имеет ли право монополия поднимать цену, без всестороннего изучения антимонопольного комитета?
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17.11.2020 19:09 Ответить
а ты шо.будешь плиту на полную кочегарить?газа получишь ровно столько,на сколько краник у себя откроешь на газовом приборе.независимо от давления. Коболєв пояснив, чому газзбути Фірташа зараз не купують газ від "Нафтогазу" - Цензор.НЕТ 5912
как вы физику в школе изучали?да тут даже не надо физику знать-с водой в кране тоже самое,независимо от давления Коболєв пояснив, чому газзбути Фірташа зараз не купують газ від "Нафтогазу" - Цензор.НЕТ 1792.
понаслушаются "умных" слов в телявизере...ну или от бабок возле подьезда.
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17.11.2020 19:50 Ответить
Опять запахло русским миром... В Украине и Мать и Отца на "Ві" назівают! Не то, что незнакомого человека...
По теме... Я в школе с физикой дружил. И что такое закон Бойля-Мариотта, Гей-Люссака, Шарля - знаю получше вашего (исходя из ваших высказываний). Посему общение с вами не интересно - вы не в курсе.
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17.11.2020 23:42 Ответить
ну надо же...гей-люссак с бойлем -мариоттом отдельно,но газу расходуется больше в плите при р=0,7 Коболєв пояснив, чому газзбути Фірташа зараз не купують газ від "Нафтогазу" - Цензор.НЕТ 9488.
вас учить-только портить
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18.11.2020 08:38 Ответить
Я так и понял, газовщик с неполным средним образованием, полагает, что знает всё...
Да уже сам факт того, что измеряете атмосферами, говорит за многое...
100% пенсионер, далёкий от Знания Системы газораспределения.
Поймите, с вами даже не интересно... Вы не интересовались газоучетом и не можете даже представить масштабы аферы. Еще раз поясняю - Мерять газ кубометрами то же, что измерять мощность осадков по количеству капель. Капли всегда разного размера. Надеюсь, услышан...
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18.11.2020 11:01 Ответить
а лоя счетчика не все равно,оцифруют его см3/мин, л/мин, м3 или г/с , кг/ч? Коболєв пояснив, чому газзбути Фірташа зараз не купують газ від "Нафтогазу" - Цензор.НЕТ 9525.
асеравно меряется вертушкой в потоке,а не гиревыми весами.
шота видать у нестолетних образование ,даже среднее,не дало результатов.
закажи себе на дом весовой счетчик и заказывай газ килограммами,как цыбулю
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18.11.2020 12:37 Ответить
"Глава Нафтогаза рассказал, что от августа 2020 газсбыты практически прекратили рассчитываться по долгам за природный газ, поставленный им Нафтогазом ранее в рамках действия возложенных специальных обязанностей (ПСО) на рынке газа."

Фирташ тоже надеется, что преЗедент - борец с олигархами, ему простит все долги, как Бене и Ахмету?


Источник: https://censor.net/ru/n3231631
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17.11.2020 19:11 Ответить
10 гривен за куб, вафли
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17.11.2020 19:35 Ответить
Чим ви незадоволені? Ринкова ціна. Вища ціна - ще крок до ЕС. Соціалізм закінчився у 14 році.
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18.11.2020 00:10 Ответить
На газовом рынке снова могут быть " потрясения " . , в связи с войной в Нагорном Карабахе . Турция взяла под свой контроль Азербайджан и теперь может диктовать совместный газ и нефть всему Юго-Востоку Европы . ***** взял под контроль Армению . И всё . Думаю , теперь будет биться-убиваться за " северный поток 2 " с новой силой . Но там - новые санкции от США и новый президент - Байден . )) ... . Долдон " некстати " подкачал . . )) . Шота валиться у путина - ***** вся многоходовочка . ( Кстати , гитлер - многоходовочник тоже перед концом из бункера уже не вылазил . ) Коболєв пояснив, чому газзбути Фірташа зараз не купують газ від "Нафтогазу" - Цензор.НЕТ 9093
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17.11.2020 19:53 Ответить
набір слів..
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17.11.2020 22:01 Ответить
 
 