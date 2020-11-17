Коболев объяснил, почему газсбыты Фирташа сейчас не покупают газ от "Нафтогаза"
Новости Цензор.НЕТ Экономика Общество
С августа 2020 газсбыты практически прекратили рассчитываться по долгам за природный газ, поставленный им.
Газоснабжающие компании, принадлежащие облгазам, связанным с Дмитрием Фирташем, не покупают природный газ у Группы Нафтогаз, поскольку не готовы работать по предоплате.
Об этом сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в эфире "Суспільного".
"Мы действительно газ не продаем (газсбытам, связанным с Фирташем, — ред.). Но не потому, что мы их "не любим" или не хотим продавать. У нас позиция другая — покупайте, вот рыночная цена и предоплата. Перечислите заранее и берите перепродавайте", — пояснил Коболев.
Глава Нафтогаза рассказал, что от августа 2020 газсбыты практически прекратили рассчитываться по долгам за природный газ, поставленный им Нафтогазом ранее в рамках действия возложенных специальных обязанностей (ПСО) на рынке газа.
Отметим, что ПСО прекратили действовать с 1 августа с открытием рынка газа для населения, по ним "Нафтогаз" обязан поставить газ, но обязательства своевременной его оплаты со стороны получателей ни были зафиксированы законодательно.
По этим причинам Нафтогаз продает газсбытам газ только на условиях предоплаты. При этом, Коболев отмечает, что газсбыты, связанные с Фирташем, покупали газ у частных трейдеров в августе-октябре по рыночным ценам, как и у Нафтогаза.
По данным "Нафтогаза", задолженность упомянутых газсбытов за газ, отпущенный в рамках ПСО, составляет более 12,8 млрд грн.
Пожалуйста, подождите...
Монополия заявляет, что её цена - рыночная... А монополия желает пояснить - из расчета какого давления считали кубы для населения? Ибо согласно ТУ, давление для квартир, может быть как 0,003 Мпа, так и 0,0007 Мпа.... В каком кубе газа больше, и насколько?
И вообще - имеет ли право монополия поднимать цену, без всестороннего изучения антимонопольного комитета?
как вы физику в школе изучали?да тут даже не надо физику знать-с водой в кране тоже самое,независимо от давления .
понаслушаются "умных" слов в телявизере...ну или от бабок возле подьезда.
По теме... Я в школе с физикой дружил. И что такое закон Бойля-Мариотта, Гей-Люссака, Шарля - знаю получше вашего (исходя из ваших высказываний). Посему общение с вами не интересно - вы не в курсе.
вас учить-только портить
Да уже сам факт того, что измеряете атмосферами, говорит за многое...
100% пенсионер, далёкий от Знания Системы газораспределения.
Поймите, с вами даже не интересно... Вы не интересовались газоучетом и не можете даже представить масштабы аферы. Еще раз поясняю - Мерять газ кубометрами то же, что измерять мощность осадков по количеству капель. Капли всегда разного размера. Надеюсь, услышан...
асеравно меряется вертушкой в потоке,а не гиревыми весами.
шота видать у нестолетних образование ,даже среднее,не дало результатов.
закажи себе на дом весовой счетчик и заказывай газ килограммами,как цыбулю
Фирташ тоже надеется, что преЗедент - борец с олигархами, ему простит все долги, как Бене и Ахмету?
Источник: https://censor.net/ru/n3231631