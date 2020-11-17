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Коболєв пояснив, чому газзбути Фірташа зараз не купують газ від "Нафтогазу"

Новини Цензор.НЕТ Економіка Суспільство

Коболєв пояснив, чому газзбути Фірташа зараз не купують газ від

Від серпня 2020 року газзбути практично припинили розраховуватись за боргами за природний газ, поставлений їм.

Газопостачальні компанії, що належать облгазам, пов’язаним з Дмитром Фірташем, не купують природний газ у Групи "Нафтогаз", оскільки не готові працювати за передоплатою.

Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв в ефірі "Суспільного", передає Цензор.НЕТ

"Ми дійсно газ не продаємо (газзбутам, пов’язаним з Фірташем — ред.). Але не тому, що ми їх "не любимо" чи не хочемо продавати. В нас позиція інша — купуйте, ось ринкова ціна і передоплата. Перерахуєте заздалегідь і беріть перепродавайте", — пояснив Коболєв.

Очільник "Нафтогазу" розповів, що від серпня 2020 року газзбути практично припинили розраховуватись за боргами за природний газ, поставлений їм Нафтогазом раніше в межах дії покладених спеціальних обов’язків (ПСО) на ринку газу.

Зазначимо, що ПСО припинили діяти від 1 серпня з відкриттям ринку газу для населення, за ними "Нафтогаз" був зобов'язаний поставити газ, але зобов'язання вчасної його оплати з боку отримувачів не були зафіксовані законодавчо.

З цих причин "Нафтогаз" продає газзбутам газ лише на умовах передоплати. Водночас, Коболєв зазначає, що газзбути, пов’язані з Фірташем, купували газ у приватних трейдерів у серпні-жовтні за ринковими цінами, як і у Нафтогазу.

За даними "Нафтогазу", заборгованість згаданих газзбутів за газ, відпущений в межах ПСО, становить понад 12,8 млрд грн.
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Топ коментарі
+7
"Глава Нафтогаза рассказал, что от августа 2020 газсбыты практически прекратили рассчитываться по долгам за природный газ, поставленный им Нафтогазом ранее в рамках действия возложенных специальных обязанностей (ПСО) на рынке газа."

Фирташ тоже надеется, что преЗедент - борец с олигархами, ему простит все долги, как Бене и Ахмету?


Источник: https://censor.net/ru/n3231631
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17.11.2020 19:11
+6
как **..т УКРАИНЦЕВ газ у нас дороже чем в остальных зарплаты ниже чем у остальных есть только один выход гнать коломойского ахмедова пинчука и таких как они только уничтожение других вариантов не бывает они сделают УКРАИНУ страну рабов сказали надеть намордники делаем сказали суббота воскресеье отдых отдыхаем в понедельник в рабство
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17.11.2020 18:48
+6
Та не только олигархи. Есть очень много быдла с убеждением аля 90-е. Мне лично рассказывала девушка кторая ходит по частным секторам проверяет газовые счетчики. Говорит понастрояли каменных заборов, к счетчикам не пускают, нах** посылают и все такое. Есть у них подвязки во власти. По этому они себя вольготно чувствуют. У них лозунг такой, что платят только терпилы и лохи Коболєв пояснив, чому газзбути Фірташа зараз не купують газ від "Нафтогазу" - Цензор.НЕТ 1035
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17.11.2020 19:16
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Олигархи не любят платить.
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17.11.2020 18:20 Відповісти
Та не только олигархи. Есть очень много быдла с убеждением аля 90-е. Мне лично рассказывала девушка кторая ходит по частным секторам проверяет газовые счетчики. Говорит понастрояли каменных заборов, к счетчикам не пускают, нах** посылают и все такое. Есть у них подвязки во власти. По этому они себя вольготно чувствуют. У них лозунг такой, что платят только терпилы и лохи Коболєв пояснив, чому газзбути Фірташа зараз не купують газ від "Нафтогазу" - Цензор.НЕТ 1035
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17.11.2020 19:16 Відповісти
Монополисту нет смысла просто терять прибыль. Все это междусобойчик договорняк с целью пересадить хохлос на схему договоров. По умолчанию все обслуживались в одной конторе. Как и в наперстках тебя сначала надо сбить заманить, вот предлагают премию - сделай переход в Нафтогаз. Потом все сравняется поменяется 10 раз, но факт что ты уже стал игроком, а итог этой игры лох оплатит не иначе.
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17.11.2020 18:38 Відповісти
Нафтогаз - прокладка,фирташевские конторы - прокладки,прокладки разругались - сейчас начнут поднимать цены.
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17.11.2020 18:41 Відповісти
При Порошенку "Нафтогаз" був прибутковим а зараз...?
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17.11.2020 20:42 Відповісти
как **..т УКРАИНЦЕВ газ у нас дороже чем в остальных зарплаты ниже чем у остальных есть только один выход гнать коломойского ахмедова пинчука и таких как они только уничтожение других вариантов не бывает они сделают УКРАИНУ страну рабов сказали надеть намордники делаем сказали суббота воскресеье отдых отдыхаем в понедельник в рабство
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17.11.2020 18:48 Відповісти
В Запорожской области газ подняли до 9 грн !!! за куб,А в Правительстве - тишина! Чем платить если люди на карантине сидят?!!
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17.11.2020 19:08 Відповісти
Коболєв пояснив, чому газзбути Фірташа зараз не купують газ від "Нафтогазу" - Цензор.НЕТ 7563
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17.11.2020 20:14 Відповісти
Собачки породистые есть?
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17.11.2020 20:24 Відповісти
"...Вот вам рыночная цена..." ... Как вам такое заявление?
Монополия заявляет, что её цена - рыночная... А монополия желает пояснить - из расчета какого давления считали кубы для населения? Ибо согласно ТУ, давление для квартир, может быть как 0,003 Мпа, так и 0,0007 Мпа.... В каком кубе газа больше, и насколько?
И вообще - имеет ли право монополия поднимать цену, без всестороннего изучения антимонопольного комитета?
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17.11.2020 19:09 Відповісти
а ты шо.будешь плиту на полную кочегарить?газа получишь ровно столько,на сколько краник у себя откроешь на газовом приборе.независимо от давления. Коболєв пояснив, чому газзбути Фірташа зараз не купують газ від "Нафтогазу" - Цензор.НЕТ 5912
как вы физику в школе изучали?да тут даже не надо физику знать-с водой в кране тоже самое,независимо от давления Коболєв пояснив, чому газзбути Фірташа зараз не купують газ від "Нафтогазу" - Цензор.НЕТ 1792.
понаслушаются "умных" слов в телявизере...ну или от бабок возле подьезда.
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17.11.2020 19:50 Відповісти
Опять запахло русским миром... В Украине и Мать и Отца на "Ві" назівают! Не то, что незнакомого человека...
По теме... Я в школе с физикой дружил. И что такое закон Бойля-Мариотта, Гей-Люссака, Шарля - знаю получше вашего (исходя из ваших высказываний). Посему общение с вами не интересно - вы не в курсе.
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17.11.2020 23:42 Відповісти
ну надо же...гей-люссак с бойлем -мариоттом отдельно,но газу расходуется больше в плите при р=0,7 Коболєв пояснив, чому газзбути Фірташа зараз не купують газ від "Нафтогазу" - Цензор.НЕТ 9488.
вас учить-только портить
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18.11.2020 08:38 Відповісти
Я так и понял, газовщик с неполным средним образованием, полагает, что знает всё...
Да уже сам факт того, что измеряете атмосферами, говорит за многое...
100% пенсионер, далёкий от Знания Системы газораспределения.
Поймите, с вами даже не интересно... Вы не интересовались газоучетом и не можете даже представить масштабы аферы. Еще раз поясняю - Мерять газ кубометрами то же, что измерять мощность осадков по количеству капель. Капли всегда разного размера. Надеюсь, услышан...
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18.11.2020 11:01 Відповісти
а лоя счетчика не все равно,оцифруют его см3/мин, л/мин, м3 или г/с , кг/ч? Коболєв пояснив, чому газзбути Фірташа зараз не купують газ від "Нафтогазу" - Цензор.НЕТ 9525.
асеравно меряется вертушкой в потоке,а не гиревыми весами.
шота видать у нестолетних образование ,даже среднее,не дало результатов.
закажи себе на дом весовой счетчик и заказывай газ килограммами,как цыбулю
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18.11.2020 12:37 Відповісти
"Глава Нафтогаза рассказал, что от августа 2020 газсбыты практически прекратили рассчитываться по долгам за природный газ, поставленный им Нафтогазом ранее в рамках действия возложенных специальных обязанностей (ПСО) на рынке газа."

Фирташ тоже надеется, что преЗедент - борец с олигархами, ему простит все долги, как Бене и Ахмету?


Источник: https://censor.net/ru/n3231631
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17.11.2020 19:11 Відповісти
10 гривен за куб, вафли
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17.11.2020 19:35 Відповісти
Чим ви незадоволені? Ринкова ціна. Вища ціна - ще крок до ЕС. Соціалізм закінчився у 14 році.
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18.11.2020 00:10 Відповісти
На газовом рынке снова могут быть " потрясения " . , в связи с войной в Нагорном Карабахе . Турция взяла под свой контроль Азербайджан и теперь может диктовать совместный газ и нефть всему Юго-Востоку Европы . ***** взял под контроль Армению . И всё . Думаю , теперь будет биться-убиваться за " северный поток 2 " с новой силой . Но там - новые санкции от США и новый президент - Байден . )) ... . Долдон " некстати " подкачал . . )) . Шота валиться у путина - ***** вся многоходовочка . ( Кстати , гитлер - многоходовочник тоже перед концом из бункера уже не вылазил . ) Коболєв пояснив, чому газзбути Фірташа зараз не купують газ від "Нафтогазу" - Цензор.НЕТ 9093
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17.11.2020 19:53 Відповісти
набір слів..
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17.11.2020 22:01 Відповісти
 
 