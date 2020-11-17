Коболєв пояснив, чому газзбути Фірташа зараз не купують газ від "Нафтогазу"
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Від серпня 2020 року газзбути практично припинили розраховуватись за боргами за природний газ, поставлений їм.
Газопостачальні компанії, що належать облгазам, пов’язаним з Дмитром Фірташем, не купують природний газ у Групи "Нафтогаз", оскільки не готові працювати за передоплатою.
Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв в ефірі "Суспільного", передає Цензор.НЕТ
"Ми дійсно газ не продаємо (газзбутам, пов’язаним з Фірташем — ред.). Але не тому, що ми їх "не любимо" чи не хочемо продавати. В нас позиція інша — купуйте, ось ринкова ціна і передоплата. Перерахуєте заздалегідь і беріть перепродавайте", — пояснив Коболєв.
Очільник "Нафтогазу" розповів, що від серпня 2020 року газзбути практично припинили розраховуватись за боргами за природний газ, поставлений їм Нафтогазом раніше в межах дії покладених спеціальних обов’язків (ПСО) на ринку газу.
Зазначимо, що ПСО припинили діяти від 1 серпня з відкриттям ринку газу для населення, за ними "Нафтогаз" був зобов'язаний поставити газ, але зобов'язання вчасної його оплати з боку отримувачів не були зафіксовані законодавчо.
З цих причин "Нафтогаз" продає газзбутам газ лише на умовах передоплати. Водночас, Коболєв зазначає, що газзбути, пов’язані з Фірташем, купували газ у приватних трейдерів у серпні-жовтні за ринковими цінами, як і у Нафтогазу.
За даними "Нафтогазу", заборгованість згаданих газзбутів за газ, відпущений в межах ПСО, становить понад 12,8 млрд грн.
Будь ласка, зачекайте...
Монополия заявляет, что её цена - рыночная... А монополия желает пояснить - из расчета какого давления считали кубы для населения? Ибо согласно ТУ, давление для квартир, может быть как 0,003 Мпа, так и 0,0007 Мпа.... В каком кубе газа больше, и насколько?
И вообще - имеет ли право монополия поднимать цену, без всестороннего изучения антимонопольного комитета?
как вы физику в школе изучали?да тут даже не надо физику знать-с водой в кране тоже самое,независимо от давления .
понаслушаются "умных" слов в телявизере...ну или от бабок возле подьезда.
По теме... Я в школе с физикой дружил. И что такое закон Бойля-Мариотта, Гей-Люссака, Шарля - знаю получше вашего (исходя из ваших высказываний). Посему общение с вами не интересно - вы не в курсе.
вас учить-только портить
Да уже сам факт того, что измеряете атмосферами, говорит за многое...
100% пенсионер, далёкий от Знания Системы газораспределения.
Поймите, с вами даже не интересно... Вы не интересовались газоучетом и не можете даже представить масштабы аферы. Еще раз поясняю - Мерять газ кубометрами то же, что измерять мощность осадков по количеству капель. Капли всегда разного размера. Надеюсь, услышан...
асеравно меряется вертушкой в потоке,а не гиревыми весами.
шота видать у нестолетних образование ,даже среднее,не дало результатов.
закажи себе на дом весовой счетчик и заказывай газ килограммами,как цыбулю
Фирташ тоже надеется, что преЗедент - борец с олигархами, ему простит все долги, как Бене и Ахмету?
Источник: https://censor.net/ru/n3231631