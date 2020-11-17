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Новости Общество
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адвокат (1402) суд (24691)

САУ инициирует национальную дискуссию по проблемам функционирования судебной системы

Новости Цензор.НЕТ Общество

Совет адвокатов Украины решил обратиться в Высший совет правосудия и предложить организовать широкое обсуждение проблем функционирования судебной системы.

Соответствующее решение принято на заседании САУ.

На заседании адвокаты обсудили очередной случай препятствования профессиональной деятельности адвокатов со стороны судей Высшего антикоррупционного суда по делу о нанесении ущерба ГП НАЭК "Энергоатом" и ГП "Восток ГОК".

Председатель САУ Лидия Изовитова отметила, что несмотря на неоднократные обращения в международные институции, органы государственной власти и судейского управления, ситуация не меняется.

Поэтому она предложила обратиться в Высший совет правосудия для организации дискуссионной площадки, на которой адвокаты и судьи ВАКС могли бы обсудить не только проблемные вопросы взаимодействия, но и работу судебной системы в целом.

"Обращаемся в Высший совет правосудия для того, чтобы они, заботясь о независимости судебной власти, начали, по нашей, в том числе инициативой, национальную дискуссию по этим вопросам. Этот вопрос касается не только отдельного суда, а всей судебной системы... Все это должно происходить в рамках дискуссии о независимости судебной власти", - отметила Изовитова.
Участники заседания поддержали это предложение.

Автор: Роман Свиридович
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Имею предложение по решению проблемы функционирования судебной системы:
Поймал мужик золотую рыбку, а она ему и говорит:
- Загадывай любое желание, только отпусти.
- Хочу чтобы по реке плыли гробы, а в гробах - судьи.
- Но бывают же и среди судей хорошие люди.
- Ладно. Пусть хорошие плывут в хороших гробах, а плохие - в плохих.
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17.11.2020 19:24 Ответить
Немає "проблем функционирования судебной системы" є проблема нереальної зарплати суддів - від 100 000 грн. і мінімальної зарплати працівників апарату 4500 грн.
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17.11.2020 19:24 Ответить
Что там дискутировать - гнать нужно всех,невзяточников там нет.
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17.11.2020 19:24 Ответить
ахах).. вот твари!.. что бы возглавить процесс, нужно первым каркнуть..
НААУ(нац асоциация адвокатов Украины) как и САУ(совет адвокатов Украины), это все Медведчуковские канторки..
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17.11.2020 19:26 Ответить
а Изовитова, вообще редкостная ..лядь!
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17.11.2020 19:27 Ответить
Це да, кожний адвокат знає скільки свідоцтво коштує.
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17.11.2020 19:33 Ответить
совет не поможет , только трибунал или что то на подобие сталинской тройки , ну или уличный самосуд к нему всё и движется
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17.11.2020 19:39 Ответить
РАУ ініціює національну дискусію з проблем функціонування судової системи - Цензор.НЕТ 4466
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17.11.2020 19:52 Ответить
О, нарисовалась кошелка старая
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17.11.2020 20:01 Ответить
Пропоную тему національної дискусії: "Як нам зробити так, щоб, "Вовки" були ситі, а вівці цілі?"
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17.11.2020 22:13 Ответить
 
 