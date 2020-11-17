РАУ ініціює національну дискусію з проблем функціонування судової системи

Рада адвокатів України вирішила звернутися до Вищої ради правосуддя і запропонувати організувати широке обговорення проблем функціонування судової системи.

Відповідне рішення прийнято на засіданні РАУ.

На засіданні адвокати обговорили черговий випадок перешкоджання професійній діяльності адвокатів з боку суддів Вищого антикорупційного суду у справі про заподіяння збитку ДП НАЕК "Енергоатом" та ДП "Схід ГЗК".

Голова РАУ Лідія Ізовітова зазначила, що попри неодноразові звернення до міжнародних інституцій, органів державної влади та суддівського управління, ситуація не змінюється.

Тому вона запропонувала звернутися до Вищої ради правосуддя для організації дискусійного майданчика, на якому адвокати і судді ВАКС могли б обговорити не тільки проблемні питання взаємодії, а й роботу судової системи загалом.

"Звертаємося до Вищої ради правосуддя для того, щоб вони, піклуючись про незалежність судової влади, почали, за нашою, зокрема, ініціативою, національну дискусію з цих питань. Це питання стосується не тільки окремого суду, а всієї судової системи... Все це має відбуватися в рамках дискусії про незалежність судової влади", - зазначила Ізовітова.

Учасники засідання підтримали цю пропозицію.