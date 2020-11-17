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Новини Суспільство
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адвокат (888) суд (8030)

РАУ ініціює національну дискусію з проблем функціонування судової системи

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Рада адвокатів України вирішила звернутися до Вищої ради правосуддя і запропонувати організувати широке обговорення проблем функціонування судової системи.

Відповідне рішення прийнято на засіданні РАУ.

На засіданні адвокати обговорили черговий випадок перешкоджання професійній діяльності адвокатів з боку суддів Вищого антикорупційного суду у справі про заподіяння збитку ДП НАЕК "Енергоатом" та ДП "Схід ГЗК".

Голова РАУ Лідія Ізовітова зазначила, що попри неодноразові звернення до міжнародних інституцій, органів державної влади та суддівського управління, ситуація не змінюється.

Тому вона запропонувала звернутися до Вищої ради правосуддя для організації дискусійного майданчика, на якому адвокати і судді ВАКС могли б обговорити не тільки проблемні питання взаємодії, а й роботу судової системи загалом.

"Звертаємося до Вищої ради правосуддя для того, щоб вони, піклуючись про незалежність судової влади, почали, за нашою, зокрема, ініціативою, національну дискусію з цих питань. Це питання стосується не тільки окремого суду, а всієї судової системи... Все це має відбуватися в рамках дискусії про незалежність судової влади", - зазначила Ізовітова.

Учасники засідання підтримали цю пропозицію.
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Имею предложение по решению проблемы функционирования судебной системы:
Поймал мужик золотую рыбку, а она ему и говорит:
- Загадывай любое желание, только отпусти.
- Хочу чтобы по реке плыли гробы, а в гробах - судьи.
- Но бывают же и среди судей хорошие люди.
- Ладно. Пусть хорошие плывут в хороших гробах, а плохие - в плохих.
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17.11.2020 19:24 Відповісти
Немає "проблем функционирования судебной системы" є проблема нереальної зарплати суддів - від 100 000 грн. і мінімальної зарплати працівників апарату 4500 грн.
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17.11.2020 19:24 Відповісти
Что там дискутировать - гнать нужно всех,невзяточников там нет.
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17.11.2020 19:24 Відповісти
ахах).. вот твари!.. что бы возглавить процесс, нужно первым каркнуть..
НААУ(нац асоциация адвокатов Украины) как и САУ(совет адвокатов Украины), это все Медведчуковские канторки..
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17.11.2020 19:26 Відповісти
а Изовитова, вообще редкостная ..лядь!
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17.11.2020 19:27 Відповісти
Це да, кожний адвокат знає скільки свідоцтво коштує.
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17.11.2020 19:33 Відповісти
совет не поможет , только трибунал или что то на подобие сталинской тройки , ну или уличный самосуд к нему всё и движется
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17.11.2020 19:39 Відповісти
РАУ ініціює національну дискусію з проблем функціонування судової системи - Цензор.НЕТ 4466
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17.11.2020 19:52 Відповісти
О, нарисовалась кошелка старая
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17.11.2020 20:01 Відповісти
Пропоную тему національної дискусії: "Як нам зробити так, щоб, "Вовки" були ситі, а вівці цілі?"
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17.11.2020 22:13 Відповісти
 
 