США помогут Украине в процессе получения вакцины от COVID-19, - Степанов

Соединенные Штаты Америки помогут Украине в ускорении подписания контрактов с компаниями, которые разрабатывают вакцины от COVID-19. Такие договоренности были достигли во время телефонного разговора главы Минздравов двух стран.

Как передае Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Как пообещал глав американского МЗ Алекс Азар, США помогут усилению коммуникации между украинским министерством и компаниями Moderna, Johnson & Johnson, Pfizer и Novavax.

"Мы общаемся со многими нашими международными партнерами и фармацевтическими компаниями по обеспечению оперативной поставки в Украину безопасной и эффективной вакцины, ведь именно вакцина является единственным реальным средством противодействия пандемии COVID-19. Мы надеемся на поддержку наших друзей из США в этом вопросе", - завил Максим Степанов.

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