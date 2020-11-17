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США помогут Украине в процессе получения вакцины от COVID-19, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Общество

США помогут Украине в процессе получения вакцины от COVID-19, - Степанов

Соединенные Штаты Америки помогут Украине в ускорении подписания контрактов с компаниями, которые разрабатывают вакцины от COVID-19. Такие договоренности были достигли во время телефонного разговора главы Минздравов двух стран.

Как передае Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Как пообещал глав американского МЗ Алекс Азар, США помогут усилению коммуникации между украинским министерством и компаниями Moderna, Johnson & Johnson, Pfizer и Novavax.

"Мы общаемся со многими нашими международными партнерами и фармацевтическими компаниями по обеспечению оперативной поставки в Украину безопасной и эффективной вакцины, ведь именно вакцина является единственным реальным средством противодействия пандемии COVID-19. Мы надеемся на поддержку наших друзей из США в этом вопросе", - завил Максим Степанов.

Также смотрите: Первые партии вакцины против коронавируса Украина получит во втором квартале 2021, - Шмыгаль. ВИДЕО

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+4
США помогут Украине в процессе получения вакцины от COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 7254
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17.11.2020 21:02
+4
Только денег им не давайте....please.
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17.11.2020 21:04
+3
США помогут Украине в процессе получения вакцины от COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 9731
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17.11.2020 21:03
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Корона это серьозно. Вон даже Ленина не смогли уберечь
США помогут Украине в процессе получения вакцины от COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 6108
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17.11.2020 20:58 Ответить
США помогут Украине в процессе получения вакцины от COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 9731
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17.11.2020 21:03 Ответить
незабаром? США допоможуть Україні у процесі отримання вакцини проти COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 6620
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17.11.2020 22:21 Ответить
нефиг помогать зебилам. облажались так облажались, и должны ответить...
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17.11.2020 20:58 Ответить
Тобто перед написанням коменту ти подумати не встиг...а нічого, що вакцина для ВСІХ украінців- навіть для тебе, безмізка ти мавпа!
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17.11.2020 21:02 Ответить
це погано що вакцина для всіх, навіть тих що голосували за зебіла
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17.11.2020 21:18 Ответить
Тобто усе інше реально ковіду не протидіє- в тому числі всілякі карантини. Лише вакцина. Так і запишемо.
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17.11.2020 20:59 Ответить
Вали в спам, бот тупорылый
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17.11.2020 21:13 Ответить
США помогут Украине в процессе получения вакцины от COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 7254
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17.11.2020 21:02 Ответить
Только денег им не давайте....please.
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17.11.2020 21:04 Ответить
США допоможуть Україні у процесі отримання вакцини проти COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 8051
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17.11.2020 21:14 Ответить
Так это Степанов, который именно из США, или тот наш мавританец? Тогда откуда он может знать : кто и когда кому поможет?
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17.11.2020 21:29 Ответить
не боись: Американцы помогут! ето тебе не свинорусы
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17.11.2020 22:22 Ответить
Не смешите мои тапочки. Украину вакцину получит не ранее лета 2021 (и это в лучшем случае). Недавно писали что Украина готова закупать вакцину не дороже 5$ за дозу, США допоможуть Україні у процесі отримання вакцини проти COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 7332 при том что Pfizer будет её продавать по 20$ за дозу а Moderna так вообще по 35.
+ Не забывайте что уже есть заказ на более чем миллиард доз от богатых стран да и свое население провакцинировать нужно. А про условия доставки и хранения я вообще молчу (касается Pfizer)... США допоможуть Україні у процесі отримання вакцини проти COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 8008
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17.11.2020 21:37 Ответить
если по 20-35 долларов брать не будем, у жы Дов гешефт не получится
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17.11.2020 22:08 Ответить
а вот и ********** троллики подоспели!
в спам казларогие США допоможуть Україні у процесі отримання вакцини проти COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 3888
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17.11.2020 22:24 Ответить
Что не так он сказал? В США компании, разрабатывающие вакцину никакого отношения к государству не имеют. Это - коммерческие компании, которые благотворительностью не занимаются. Вакцину ни от Moderna, ни от Phizer (а эту нам даже хранить негде) ты не получишь. У них предзаказ от США и ЕС. Получение вакцины от других компаний - возможно, но они пока не на финише.
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17.11.2020 22:59 Ответить
С Модерна еще круче. Там США изначально профинансировали исследования (на 1.5 млрд у.е, если мне память не изменяет). К тому же сами собрались закупать эту вакцину. Пока они свое население не вакцинируют, никуда та вакцина не пойдет. А потом поедет в богатые страны, так как фармкомпании в США все-таки коммерческие и плевать они хотели на договорняки Степанова с каким-то Минздравом США. Кто платит, тот и заказывает музыку. Благотворительность не входит в их планы.
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17.11.2020 22:53 Ответить
Нужно всю партию продать, а на вырученные деньги построить дороги!
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17.11.2020 21:55 Ответить
Дороги до кладбищ)
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18.11.2020 06:45 Ответить
Всё равно нащи разворуют и просрут.
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17.11.2020 21:59 Ответить
Зачем нам Америка?
Наше ЗЕ уже объявило что вакцина будет у нас своя.
А может нас обманули?
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17.11.2020 22:19 Ответить
Я хочу услышать это от США, а не от одесского фельшера.
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17.11.2020 22:26 Ответить
Закончив мед. вуз в 1998г. оно в медицине за прошедшие 22 года нигде не работало. Считай полностью дисквалифицировалось. Из грязи в князи.
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18.11.2020 06:53 Ответить
thanks American brothers!

США допоможуть Україні у процесі отримання вакцини проти COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 5384
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17.11.2020 22:26 Ответить
 
 