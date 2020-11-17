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США допоможуть Україні у процесі отримання вакцини проти COVID-19, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

США допоможуть Україні у процесі отримання вакцини проти COVID-19, - Степанов

Сполучені Штати Америки допоможуть Україні в прискоренні підписання контрактів з компаніями, які розробляють вакцини від COVID-19. Такі домовленості досягли під час телефонної розмови глави МОЗ двох країн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

Як пообіцяв глава американського МОЗ Алекс Азар, США допоможуть посиленню комунікації між українським міністерством і компаніями Moderna, Johnson & Johnson, Pfizer і Novavax.

"Ми спілкуємося з багатьма нашими міжнародними партнерами і фармацевтичними компаніями щодо забезпечення оперативної поставки в Україну безпечної й ефективної вакцини, адже саме вакцина є єдиним реальним засобом протидії пандемії COVID-19. Ми сподіваємося на підтримку наших друзів зі США у цьому питанні", - заявив Максим Степанов.

Читайте також: Перші партії вакцини проти коронавірусу Україна отримає в другому кварталі 2021 року, - Шмигаль. ВIДЕО
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Топ коментарі
+4
США помогут Украине в процессе получения вакцины от COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 7254
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17.11.2020 21:02
+4
Только денег им не давайте....please.
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17.11.2020 21:04
+3
США помогут Украине в процессе получения вакцины от COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 9731
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17.11.2020 21:03
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Корона это серьозно. Вон даже Ленина не смогли уберечь
США помогут Украине в процессе получения вакцины от COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 6108
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17.11.2020 20:58 Відповісти
США помогут Украине в процессе получения вакцины от COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 9731
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17.11.2020 21:03 Відповісти
незабаром? США допоможуть Україні у процесі отримання вакцини проти COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 6620
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17.11.2020 22:21 Відповісти
нефиг помогать зебилам. облажались так облажались, и должны ответить...
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17.11.2020 20:58 Відповісти
Тобто перед написанням коменту ти подумати не встиг...а нічого, що вакцина для ВСІХ украінців- навіть для тебе, безмізка ти мавпа!
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17.11.2020 21:02 Відповісти
це погано що вакцина для всіх, навіть тих що голосували за зебіла
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17.11.2020 21:18 Відповісти
Тобто усе інше реально ковіду не протидіє- в тому числі всілякі карантини. Лише вакцина. Так і запишемо.
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17.11.2020 20:59 Відповісти
Вали в спам, бот тупорылый
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17.11.2020 21:13 Відповісти
США помогут Украине в процессе получения вакцины от COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 7254
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17.11.2020 21:02 Відповісти
Только денег им не давайте....please.
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17.11.2020 21:04 Відповісти
США допоможуть Україні у процесі отримання вакцини проти COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 8051
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17.11.2020 21:14 Відповісти
Так это Степанов, который именно из США, или тот наш мавританец? Тогда откуда он может знать : кто и когда кому поможет?
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17.11.2020 21:29 Відповісти
не боись: Американцы помогут! ето тебе не свинорусы
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17.11.2020 22:22 Відповісти
Не смешите мои тапочки. Украину вакцину получит не ранее лета 2021 (и это в лучшем случае). Недавно писали что Украина готова закупать вакцину не дороже 5$ за дозу, США допоможуть Україні у процесі отримання вакцини проти COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 7332 при том что Pfizer будет её продавать по 20$ за дозу а Moderna так вообще по 35.
+ Не забывайте что уже есть заказ на более чем миллиард доз от богатых стран да и свое население провакцинировать нужно. А про условия доставки и хранения я вообще молчу (касается Pfizer)... США допоможуть Україні у процесі отримання вакцини проти COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 8008
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17.11.2020 21:37 Відповісти
если по 20-35 долларов брать не будем, у жы Дов гешефт не получится
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17.11.2020 22:08 Відповісти
а вот и ********** троллики подоспели!
в спам казларогие США допоможуть Україні у процесі отримання вакцини проти COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 3888
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17.11.2020 22:24 Відповісти
Что не так он сказал? В США компании, разрабатывающие вакцину никакого отношения к государству не имеют. Это - коммерческие компании, которые благотворительностью не занимаются. Вакцину ни от Moderna, ни от Phizer (а эту нам даже хранить негде) ты не получишь. У них предзаказ от США и ЕС. Получение вакцины от других компаний - возможно, но они пока не на финише.
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17.11.2020 22:59 Відповісти
С Модерна еще круче. Там США изначально профинансировали исследования (на 1.5 млрд у.е, если мне память не изменяет). К тому же сами собрались закупать эту вакцину. Пока они свое население не вакцинируют, никуда та вакцина не пойдет. А потом поедет в богатые страны, так как фармкомпании в США все-таки коммерческие и плевать они хотели на договорняки Степанова с каким-то Минздравом США. Кто платит, тот и заказывает музыку. Благотворительность не входит в их планы.
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17.11.2020 22:53 Відповісти
Нужно всю партию продать, а на вырученные деньги построить дороги!
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17.11.2020 21:55 Відповісти
Дороги до кладбищ)
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18.11.2020 06:45 Відповісти
Всё равно нащи разворуют и просрут.
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17.11.2020 21:59 Відповісти
Зачем нам Америка?
Наше ЗЕ уже объявило что вакцина будет у нас своя.
А может нас обманули?
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17.11.2020 22:19 Відповісти
Я хочу услышать это от США, а не от одесского фельшера.
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17.11.2020 22:26 Відповісти
Закончив мед. вуз в 1998г. оно в медицине за прошедшие 22 года нигде не работало. Считай полностью дисквалифицировалось. Из грязи в князи.
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18.11.2020 06:53 Відповісти
thanks American brothers!

США допоможуть Україні у процесі отримання вакцини проти COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 5384
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17.11.2020 22:26 Відповісти
 
 