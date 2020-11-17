США допоможуть Україні у процесі отримання вакцини проти COVID-19, - Степанов

Сполучені Штати Америки допоможуть Україні в прискоренні підписання контрактів з компаніями, які розробляють вакцини від COVID-19. Такі домовленості досягли під час телефонної розмови глави МОЗ двох країн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

Як пообіцяв глава американського МОЗ Алекс Азар, США допоможуть посиленню комунікації між українським міністерством і компаніями Moderna, Johnson & Johnson, Pfizer і Novavax.

"Ми спілкуємося з багатьма нашими міжнародними партнерами і фармацевтичними компаніями щодо забезпечення оперативної поставки в Україну безпечної й ефективної вакцини, адже саме вакцина є єдиним реальним засобом протидії пандемії COVID-19. Ми сподіваємося на підтримку наших друзів зі США у цьому питанні", - заявив Максим Степанов.

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