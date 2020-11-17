Болгария заблокировала начало переговоров о вступлении Северной Македонии в Евросоюз

Министерство иностранных дел Болгарии сообщило Европейскому Союзу, что не может поддержать предложенные рамки ЕС для начала переговоров с Северной Македонией.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Балканский обозреватель.

София считает, что проект резолюции, которая будет стартом переговорного процесса между Северной Македонией и ЕС, "не предусматривает гарантий", что условия, выдвинутые Болгарией, будут выполнены.

Решение Болгарии фактически означает блокирование присоединения Северной Македонии к ЕС. Переговорную основу - рамки - можно утвердить позже, но без нее переговоры о членстве не могут начаться.

Болгарские власти подчеркивает, что перед началом переговоров необходимо решить вопросы, связанные с национальной идентичностью и языком жителей Северной Македонии, и принадлежности национальных героев, среди которых есть Гоце Делчев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Северная Македония одобрила безвизовый режим с Украиной

В Болгарии считают Гоце Делчева, лидера борьбы балканских народов против османского господства, своим героем, тогда как в Северной Македонии уверены, что он является героическим представителем македонцев.

Кроме того, София просит Скопье признать, что в целом "македонская идентичность и язык имеют болгарское корни".

Болгария утверждает, что" македонский язык возник в 1944 году", что это была разработка югославской власти, и ее можно причислить лишь к "письменной региональной форме болгарского языка". София настаивает на том, чтобы македонский язык называли "официальным языком Республики Северная Македония", или в некоторых случаях обозначали звездочкой и добавляли пояснения: "в соответствии с Конституцией Республики Северная Македония".

Среди главных условий Софии есть требование однако, чтобы Скопье не выдвигало претензий относительно признания македонского меньшинства в Болгарии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Северная Македония ратифицировала соглашение о вступлении в НАТО

Представители Скопье, президент Стево Пендаровски и премьер-министр Зоран Заев, несколько раз отклоняли требования Болгарии признать "болгарские корни македонской национальной идентичности".

В 2017 году София и Скопье подписали соглашение о дружбе, добрососедских отношениях и сотрудничестве, которое власти Северной Македонии считают единственной предпосылкой для начала переговоров с ЕС.

Премьер-министр Северной Македонии отмечает, что блокадой переговоров София нарушила статью 2 Соглашения о добрососедстве.

Заев говорит, что продолжаются интенсивные коммуникации для поиска решения между двумя странами, особенно между двумя министерствами иностранных дел.

Рамки переговоров между Северной Македонией и ЕС должны были быть утверждены на заседании министров иностранных дел стран-членов ЕС 10 ноября, но встреча была перенесена на 17 ноября.

Также читайте: ЕС отложил на октябрь решение вопроса о членстве Северной Македонии и Албании