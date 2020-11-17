Болгария заблокировала начало переговоров о вступлении Северной Македонии в Евросоюз
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Министерство иностранных дел Болгарии сообщило Европейскому Союзу, что не может поддержать предложенные рамки ЕС для начала переговоров с Северной Македонией.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Балканский обозреватель.
София считает, что проект резолюции, которая будет стартом переговорного процесса между Северной Македонией и ЕС, "не предусматривает гарантий", что условия, выдвинутые Болгарией, будут выполнены.
Решение Болгарии фактически означает блокирование присоединения Северной Македонии к ЕС. Переговорную основу - рамки - можно утвердить позже, но без нее переговоры о членстве не могут начаться.
Болгарские власти подчеркивает, что перед началом переговоров необходимо решить вопросы, связанные с национальной идентичностью и языком жителей Северной Македонии, и принадлежности национальных героев, среди которых есть Гоце Делчев.
В Болгарии считают Гоце Делчева, лидера борьбы балканских народов против османского господства, своим героем, тогда как в Северной Македонии уверены, что он является героическим представителем македонцев.
Кроме того, София просит Скопье признать, что в целом "македонская идентичность и язык имеют болгарское корни".
Болгария утверждает, что" македонский язык возник в 1944 году", что это была разработка югославской власти, и ее можно причислить лишь к "письменной региональной форме болгарского языка". София настаивает на том, чтобы македонский язык называли "официальным языком Республики Северная Македония", или в некоторых случаях обозначали звездочкой и добавляли пояснения: "в соответствии с Конституцией Республики Северная Македония".
Среди главных условий Софии есть требование однако, чтобы Скопье не выдвигало претензий относительно признания македонского меньшинства в Болгарии.
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Представители Скопье, президент Стево Пендаровски и премьер-министр Зоран Заев, несколько раз отклоняли требования Болгарии признать "болгарские корни македонской национальной идентичности".
В 2017 году София и Скопье подписали соглашение о дружбе, добрососедских отношениях и сотрудничестве, которое власти Северной Македонии считают единственной предпосылкой для начала переговоров с ЕС.
Премьер-министр Северной Македонии отмечает, что блокадой переговоров София нарушила статью 2 Соглашения о добрососедстве.
Заев говорит, что продолжаются интенсивные коммуникации для поиска решения между двумя странами, особенно между двумя министерствами иностранных дел.
Рамки переговоров между Северной Македонией и ЕС должны были быть утверждены на заседании министров иностранных дел стран-членов ЕС 10 ноября, но встреча была перенесена на 17 ноября.
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Германия - к Польше и России, Франция - к Бельгии (и наоборот), Ирландия и Испания - к Великобритании, Австрия - к Италии - и этот список может быть бесконечным.
В 21 веке, когда мир живёт иными ценностями, надо купить карту, посмотреть на международнопризнанные границы и забыть о претензиях. Это поможет развивать инфраструктуру общества и экономить ресурсы на темах, которые явно это развитие тормозят.
PS. Это не относится к украинским территориям, оккупацию которых осудила Генассамблея ООН - это разные статусы.
Болгария утверждает, что" македонский язык возник в 1944 году", что это была разработка югославской власти
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Это же "австрийский штаб" в чистом виде,
Да и любовь болгар к козломордии давно известна
Ирредентизм (от итал. irredento - «неискуплённый», «неосвобождённый») - политика государства, партии или политического движения по объединению народа, нации, этноса в рамках единого государства. Выражается в этнической мобилизации, при которой поднимается вопрос о воссоединении территории, на которой проживает ирредента, с титульным государством, в котором их этнос составляет большинство.
и много переселенцев ,которые спасались от османского ига во времена екатерины.
так что территориальных претензий со стороны болгарии быть не может.для этого им сначала нужно сделать своей румынию
Хотя с другой стороны - вон, Венгрия же блокирует саммиты Украина-НАТО из-за внутренней политики Украины? Не удивлюсь, что когда украинцы будут на финишной прямой вступления в ЕС, какая нибудь Польша тоже заставит, например, упоминание УПА и Бандеры как героев "со звёздочкой "Согласно конституции Украины". А там недалеко и до подобных сносок в отношении западных территорий...
Бл.., 21 век на дворе, продвинутые люди грезят колонизацией других планет, а у нас политики собачатся, на каком языке учить, чьи герои, а чьи - преступники...
Нет чтоб жить в ЕС с формальными границами тихо-мирно....
Несть предела человеческой глупости!