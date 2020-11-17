РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5298 посетителей онлайн
Новости За рубежом
8 448 66
Болгария (614) Македония (99) Евросоюз (15857)

Болгария заблокировала начало переговоров о вступлении Северной Македонии в Евросоюз

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Болгария заблокировала начало переговоров о вступлении Северной Македонии в Евросоюз

Министерство иностранных дел Болгарии сообщило Европейскому Союзу, что не может поддержать предложенные рамки ЕС для начала переговоров с Северной Македонией.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Балканский обозреватель.

София считает, что проект резолюции, которая будет стартом переговорного процесса между Северной Македонией и ЕС, "не предусматривает гарантий", что условия, выдвинутые Болгарией, будут выполнены.

Решение Болгарии фактически означает блокирование присоединения Северной Македонии к ЕС. Переговорную основу - рамки - можно утвердить позже, но без нее переговоры о членстве не могут начаться.

Болгарские власти подчеркивает, что перед началом переговоров необходимо решить вопросы, связанные с национальной идентичностью и языком жителей Северной Македонии, и принадлежности национальных героев, среди которых есть Гоце Делчев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Северная Македония одобрила безвизовый режим с Украиной

В Болгарии считают Гоце Делчева, лидера борьбы балканских народов против османского господства, своим героем, тогда как в Северной Македонии уверены, что он является героическим представителем македонцев.

Кроме того, София просит Скопье признать, что в целом "македонская идентичность и язык имеют болгарское корни".

Болгария утверждает, что" македонский язык возник в 1944 году", что это была разработка югославской власти, и ее можно причислить лишь к "письменной региональной форме болгарского языка". София настаивает на том, чтобы македонский язык называли "официальным языком Республики Северная Македония", или в некоторых случаях обозначали звездочкой и добавляли пояснения: "в соответствии с Конституцией Республики Северная Македония".

Среди главных условий Софии есть требование однако, чтобы Скопье не выдвигало претензий относительно признания македонского меньшинства в Болгарии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Северная Македония ратифицировала соглашение о вступлении в НАТО

Представители Скопье, президент Стево Пендаровски и премьер-министр Зоран Заев, несколько раз отклоняли требования Болгарии признать "болгарские корни македонской национальной идентичности".

В 2017 году София и Скопье подписали соглашение о дружбе, добрососедских отношениях и сотрудничестве, которое власти Северной Македонии считают единственной предпосылкой для начала переговоров с ЕС.

Премьер-министр Северной Македонии отмечает, что блокадой переговоров София нарушила статью 2 Соглашения о добрососедстве.

Заев говорит, что продолжаются интенсивные коммуникации для поиска решения между двумя странами, особенно между двумя министерствами иностранных дел.

Рамки переговоров между Северной Македонией и ЕС должны были быть утверждены на заседании министров иностранных дел стран-членов ЕС 10 ноября, но встреча была перенесена на 17 ноября.

Также читайте: ЕС отложил на октябрь решение вопроса о членстве Северной Македонии и Албании

Автор: Роман Свиридович
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+15
У каждой страны есть претензии к соседним странам.
Германия - к Польше и России, Франция - к Бельгии (и наоборот), Ирландия и Испания - к Великобритании, Австрия - к Италии - и этот список может быть бесконечным.
В 21 веке, когда мир живёт иными ценностями, надо купить карту, посмотреть на международнопризнанные границы и забыть о претензиях. Это поможет развивать инфраструктуру общества и экономить ресурсы на темах, которые явно это развитие тормозят.
PS. Это не относится к украинским территориям, оккупацию которых осудила Генассамблея ООН - это разные статусы.
показать весь комментарий
18.11.2020 02:50
+14
За Македонию в течение 20-го века шла долго борьба между Болгарией, с одной стороны, и Сербией (потом Югославией) - с другой. Болгария вступила в обе мировые войны именно потому, чтоб отобрать Македонию у сербов. И Германия ей в этом помогала. Македония была болгарской в 1915 - 1919 годах и потом 1941 - 1944 годах. Причем население Македонии в те времена (считавшее себя болгарами) встречало болгар как освободителей от сербской власти. Да и организация ВМРО (аналогичная ОУН-УПА, даже знамя у них одинаковое красно-черное) постоянно вела партизанскую войну в Македонии против сербов при поддержке Болгарии. Основал эту организацию Гоце Делчев. Сейчас партии ВМРО есть и в Болгарии и в Македонии, но, имея одинаковое название, при этом исповедуют национализм разной направленности. В Боларии ВМРО - болгарские националисты, в македонии- македонские. Именно болгарская ВМРО, которая входит в правящую коалицию и в правительство, выдвигает претензии к Македонии, а евродепутаты от ВМРО блокируют начало переговоров о вступлении Македонии в ЕС
показать весь комментарий
18.11.2020 02:28
+13
нещасна Македонія. То греки вимагають назву змінити, то болгари національних героїв забрати.
показать весь комментарий
18.11.2020 07:03
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
За Македонию в течение 20-го века шла долго борьба между Болгарией, с одной стороны, и Сербией (потом Югославией) - с другой. Болгария вступила в обе мировые войны именно потому, чтоб отобрать Македонию у сербов. И Германия ей в этом помогала. Македония была болгарской в 1915 - 1919 годах и потом 1941 - 1944 годах. Причем население Македонии в те времена (считавшее себя болгарами) встречало болгар как освободителей от сербской власти. Да и организация ВМРО (аналогичная ОУН-УПА, даже знамя у них одинаковое красно-черное) постоянно вела партизанскую войну в Македонии против сербов при поддержке Болгарии. Основал эту организацию Гоце Делчев. Сейчас партии ВМРО есть и в Болгарии и в Македонии, но, имея одинаковое название, при этом исповедуют национализм разной направленности. В Боларии ВМРО - болгарские националисты, в македонии- македонские. Именно болгарская ВМРО, которая входит в правящую коалицию и в правительство, выдвигает претензии к Македонии, а евродепутаты от ВМРО блокируют начало переговоров о вступлении Македонии в ЕС
показать весь комментарий
18.11.2020 02:28 Ответить
Так же как и украинская до 30-х годов Кубань, теперь ассимилировалась и теперь считает себя россиянами с корнями запорожцев. Разве что не оспаривает у Украины право на национальных героев Миколу Рябовола и Луку Бича.
показать весь комментарий
18.11.2020 09:55 Ответить
Гены нацистов не дают покоя. Не зря болгары как и венгры пришли с территории Орды.
показать весь комментарий
18.11.2020 02:30 Ответить
Между Болгарией и Венгрией есть общее, но не в том смысле что вы пишете. Просто оба народа считают, что когда-то Антанта по Версальскому миру после первой мировой войны расчленила их страны и значительные территории отдала соседям. Например, территория Венгрии была уменьшена на 2/3, а Болгарии - на 1/3. Болгария потеряла македонию и Западную Фракию, которые отошли к Сербии и Греции. Венгрия потеряла еще больше территорий. Поэтому у них есть претензии к большинству соседних стран
показать весь комментарий
18.11.2020 02:37 Ответить
У каждой страны есть претензии к соседним странам.
Германия - к Польше и России, Франция - к Бельгии (и наоборот), Ирландия и Испания - к Великобритании, Австрия - к Италии - и этот список может быть бесконечным.
В 21 веке, когда мир живёт иными ценностями, надо купить карту, посмотреть на международнопризнанные границы и забыть о претензиях. Это поможет развивать инфраструктуру общества и экономить ресурсы на темах, которые явно это развитие тормозят.
PS. Это не относится к украинским территориям, оккупацию которых осудила Генассамблея ООН - это разные статусы.
показать весь комментарий
18.11.2020 02:50 Ответить
А как же быть с понятием, нация, национальное государство, национальный менталитет?
показать весь комментарий
18.11.2020 06:45 Ответить
Никак, есть только законно и незаконно.
показать весь комментарий
18.11.2020 07:17 Ответить
И, что из-за буковок в какой то пыльной книжке, миллионы, людей, до скончания веков, обязаны страдая и мучаясь, вести противоестественный образ жизни?
показать весь комментарий
18.11.2020 07:31 Ответить
Ну для вас выполнять законы это всегда противоестественно. Тем более что что такое противоетественно вы всегда выдумываете сами.
показать весь комментарий
18.11.2020 08:23 Ответить
вообще-то воля людей - первична, а всякие бумажки подписанные в ООН - вторичны. Народы имеют право на самоопределение о обустройство своей жизни.
показать весь комментарий
18.11.2020 09:33 Ответить
Законов много, а нас мало. Тем более, что законы, что дышло, куда повернул, туда и вышло. Противоречат они сами себе. К тому же законы бывают писаные, а бывают неписаные. Законы морали например или рамки приличия. Они важнее писаных. Закон, это договор внутри общества не нарушать определённые правила, что бы не возникали напряженные ситуации мешающие повседневной жизни. Но если закон входит в противоречие со здравым смыслом, то его отменяют. Как в Киеве в 2014м например. Так было последние 40 000 лет. А, тут вдруг, раз! и зафиксировались навсегда! Решили, что запредельно поумнели и больше желать нечего. Не льстите себе. Жизнь сама живётся, она и законодатель и исполнитель, она выше тех личностей, которые бумагу марают своими буквами.
показать весь комментарий
18.11.2020 09:37 Ответить
Ну и как узнать у кого какая воля людей? Не глупите воля людей всегда в законах выражена.
показать весь комментарий
18.11.2020 10:04 Ответить
Про писаные и не писанные законы это у вас уже так деградировали что как в древности из уст в уста будет передаваться опыт предков? А про правила морали, поведения, одевания, вкуса и тд это ваши личные предпочтения пока они не нарушают закон, а как нарушат по придется ответить. Не знаю что у вас зафиксировалось навсегда, но все развитие человечества идёт от научно технического развития. И поэтому набираясь опыта человечество, ну кроме вас конечно, фиксирует это в законодательных актах: законах, инструкциях, правилах и тд. И соответственно изменяет их с развитием общества. Но как видно у вас развитие остановилось или точнее пошла деградация, если у вас закон что дышло уже, как вы заявляете, официально. Так что можете совать пальцы в розетку не смотря на инструкции и переходить дорогу на красный свет, не смотря на правила, ваш национальный менталитет и все остальное что вы связывание с наци... вам позволяют. А остальное человечество продолжит развиваться постоянно изменяясь. Нельзя изменить только прошлое и вас. Вы и прошлое одно и тоже и в будущем вам места нет просто по определению.
показать весь комментарий
18.11.2020 10:50 Ответить
Я тебя и не призываю законы нарушать. Наоборот! Жить в обществе, и быть свободным от него нельзя. Внутри своего социума нельзя нарушать никакие правила. А вот законы всяких заморских индейцев и жителей Польского города Бунгладешь, будут иметь несовместимые правила жизни из-за своей национальной ментальности. Поэтому то люди и кучкуются вокруг своих наций, взаимодействуя с соседями, путём создания союзов, федераций и конфедераций, стараясь для общего блага своими законами не навредить союзникам. Международные, общепланетные законы, это красивые мыльные пузыри. Они всё равно никогда не будут работать.
показать весь комментарий
18.11.2020 15:26 Ответить
О подвижки уже есть в вашем сознании, по крайне мере пальцы в розетку совать не будете можно на это надеяться. И да если не хочешь выполнять законы и найдете таких же подельников, то любые законы для вас мыльные пузыри. И пока нет средств контролировать и заставлять выполнять международные законы действуют простые правила для государств во внешней политике: хочешь мира готовься к войне; во внутренней: деньги дают власть власть дает деньги и во всех сферах победителей не судят. Так что и тут нету того что вы так нежно с придыханием выговариваете *наци...... и тд*. Нации да кучкуются и тд когда создают государства, и создают их как раз законами. А когда государства уже существуют, то только за счет выполнения законов, которые укладываются в выше приведенные правила. Так что меньше зацикливайтесь на своем нацизме а постарайтесь не сгинуть в прошлом, а все таки жить по законам, правилам и тд. По другому просто невозможно и за счет своего нацизма ни одно государство не выжило, только вышеприведенные правила.
показать весь комментарий
18.11.2020 15:46 Ответить
Ты, что то путаешь. Национализм, расцвёл махровым цветов в Украине. Суборная, унитарная, неделимая, это Украина. Это у вас так законы соблюдают, что как огня боятся федерализации, а отщепенцев обливают зелёнкой и живьём в мусорные контейнеры выбрасывают.
показать весь комментарий
18.11.2020 16:41 Ответить
Какое отношение соборная, унитарная и тд имеют к национализму? Вы как всегда несёте бред описывая цвета геометрическими фигурами. Эта та самая особая хромосома вам такие бредни нашёптывает? И что это вы то упирая на нацизм, национальный менталитет, и тд вдруг в сторону сьехали? Очень рад за вас что вы наконец поняли что ваш вопрос о нацменталитете, наци и тд это все бредни. Может так и начнёте законы и правила выполнять, опыт с розеткой помог вам это осознать?
показать весь комментарий
18.11.2020 16:56 Ответить
тю. Я тебя вспомнил. Ты тут месяцами дурковал. Теперь снова заводишься. чур меня.
показать весь комментарий
18.11.2020 17:03 Ответить
Все опять троль обделался и в кусты. Все больше бреда надеюсь не будет о наци и как ранее отрицать нации.
показать весь комментарий
18.11.2020 18:31 Ответить
Да здравствует народ Данбаса!
показать весь комментарий
18.11.2020 12:06 Ответить
Греція не визнавала Македонію і називала її Скоп'є, бо теж має претензії, і північну провінцію Македонія. Також не визнає Стамбул, а називає його Константинополь.
показать весь комментарий
18.11.2020 09:40 Ответить
В случае Болгарии- даже до первой мировой. Ее обидели еще во времена 'второй балканской' 1913 г. По результатам первой балканской Болгария получила у Турции пояти всю ее европецскую часть, большую часть Македонии. Остальную часть Македонии по мирному договору присудили Сербии, хотя Сербия за нее не билась с Турцией а получила нахаляву-для баланса сил в регионе. Болгария справедливо требовала от Сербии отдать остальную часть Македонии и начала войну. Но на Болгарию напали и Греция и Турция-вчерашний общий враг, и даже Румыния (эти всегда бьют в спину когда соседи ослабли). В результате, перед первой мировой у Болгарии отобрали даже то что у нее было всегда: Румыния-Добруджу, Греция- зап фракию. Сербы-Македонию, Турки отобрали вост.фракию возле Босфора и Дарданелл назад. По большому, болгарам от мировых войн хуже уже не стало но зато попытка была-отвоевать свое.
показать весь комментарий
18.11.2020 10:05 Ответить
Образец болгарской тупости. Лидер антимосковского восстания 1863 года Кастусь Калиновский считается национальным героем и почитается одновременно в Беларуси, Польше и Литве и никто не пытается монополизировать его имя.
показать весь комментарий
18.11.2020 07:33 Ответить
Опять исторические дебри портят сегодня людям жизнь
показать весь комментарий
18.11.2020 02:33 Ответить
Совка легко отличить по "учите матчасть" и "учите историю". Оказывается не только совка.
показать весь комментарий
18.11.2020 02:39 Ответить
А вы сомневаетесь чьи уши торчат из этих требований? Особенно это ...
Болгария утверждает, что" македонский язык возник в 1944 году", что это была разработка югославской власти
...
Это же "австрийский штаб" в чистом виде,
Да и любовь болгар к козломордии давно известна
показать весь комментарий
18.11.2020 07:45 Ответить
Филологически тут болгары правы. У нас есть такой же кецс- захваченные рашкой Кубань со Стародубщиной, и отданная белорусам Брестщина. На этих землях еще в 30-е годы большинство говорило на украинском. И так же боролись против большевиков и поляков, на стороне УНР (в случае Кубанцев-Кубанська Народна Республика высылала послов в УНР для переговоров об обьединении, но наши сцыкливые министры боялись дразнить ленина чтоб увидеть мир в его глазах).
показать весь комментарий
18.11.2020 10:13 Ответить
Вполне может быть, только вот козломордые почему-то постоянно кукарекают о болгарах, как о "братушках-предателях", особенно в связи в тормознутым Потоком мимо нас и поставкам нам же боеприпасов, которые мы всё никак не научимся сами делать. Даже директора фирмы траванули "новичком". Так что я бы не обсирал болгар скопом. Влажные исторические воспоминания и нынешние хотелки в связи в этим есть во целом ряде стран Европы
показать весь комментарий
18.11.2020 14:35 Ответить
О, у болгар тоже есть имперские замашки?)
показать весь комментарий
18.11.2020 02:43 Ответить
Скорее не имперские, а ирредентистские, как у венгров. Хорошо, что Украина не имеет общей границы с Болгарией. Иначе были бы такие же проблемы, как с Венгрией. В Украине же проживает тысяч 200 болгар в Бессарабии
показать весь комментарий
18.11.2020 02:47 Ответить
Первый раз такое слово услышал))) Полез смотреть, что оно означает))) Я так понимаю, судьба судетских немцев их ничему не научила...
показать весь комментарий
18.11.2020 03:18 Ответить
У меня есть знакомая, родом из одесской области, так она выискала свои болгарские корни и получила паспорт болгарии, сейчас живут с мужем в... Польше.
показать весь комментарий
18.11.2020 09:43 Ответить
Чтобы далеко не бегать

Ирредентизм (от итал. irredento - «неискуплённый», «неосвобождённый») - политика государства, партии или политического движения по объединению народа, нации, этноса в рамках единого государства. Выражается в этнической мобилизации, при которой поднимается вопрос о воссоединении территории, на которой проживает ирредента, с титульным государством, в котором их этнос составляет большинство.
показать весь комментарий
18.11.2020 09:44 Ответить
в Украине несколько другие болгары...они никогда не были в составе болгарии,разве шо во времена второго болгарского царства,в единой добрудже.
и много переселенцев ,которые спасались от османского ига во времена екатерины.
так что территориальных претензий со стороны болгарии быть не может.для этого им сначала нужно сделать своей румынию Болгарія заблокувала початок переговорів про вступ Північної Македонії до Євросоюзу - Цензор.НЕТ 7766
показать весь комментарий
18.11.2020 10:11 Ответить
Тільки-но трохи вичухалися зі злиднів))
показать весь комментарий
18.11.2020 09:42 Ответить
Были. До того как в 9 веке прискакали Венгры из Лебедии (примерно Харьковской обл.) И уничтожили Болгарское царство которое как раз раздавало всем люлей- и Византии, и сербам, а на севере контролировало нынешнюю Румынию, Молдову, и Одесскую обл.
показать весь комментарий
18.11.2020 10:16 Ответить
Мало того, что герой, но еще и сальто придумал
показать весь комментарий
18.11.2020 02:48 Ответить
Бойцы ВМРО придумали "стрельбу по-македонски" с двух рук, когда устраивали атентаты на сербских генералов и югославского короля (знаменитое Марсельское убийство)
показать весь комментарий
18.11.2020 02:52 Ответить
В требованиях Болгарии явно просматриваются рашистские корни...
показать весь комментарий
18.11.2020 03:43 Ответить
Болгары губу раскатали по полной.Может их ещё владыками черноморскими назначить?
показать весь комментарий
18.11.2020 04:10 Ответить
А мне кажется, что ЕС в целом просто хочет затягивания или даже отмены подобных переговоров, используя, мягко говоря, притянутые за уши исторические поводы.
Хотя с другой стороны - вон, Венгрия же блокирует саммиты Украина-НАТО из-за внутренней политики Украины? Не удивлюсь, что когда украинцы будут на финишной прямой вступления в ЕС, какая нибудь Польша тоже заставит, например, упоминание УПА и Бандеры как героев "со звёздочкой "Согласно конституции Украины". А там недалеко и до подобных сносок в отношении западных территорий...
Бл.., 21 век на дворе, продвинутые люди грезят колонизацией других планет, а у нас политики собачатся, на каком языке учить, чьи герои, а чьи - преступники...
показать весь комментарий
18.11.2020 06:16 Ответить
Болгария, такая совдепия... -- я б её из ЕС уволил без выходного пособия, за нанесение морального ущерба Западной Демократии...*)
показать весь комментарий
18.11.2020 06:48 Ответить
Согласен. Был в той Болгарии - там такой трешак, даже удивительно, как их в Евросоюз приняли!
показать весь комментарий
18.11.2020 08:06 Ответить
А як їх в НАТО прийняли, пдч вони виконали?
показать весь комментарий
18.11.2020 09:48 Ответить
Наверняка спешили чтоб снова их рашка не склонила к очередному союзу "стран варшавского договора". И румынию с прибалтикой и польшей в таком же темпе. Хотя там и не пахло стандартами Нато.
показать весь комментарий
18.11.2020 10:19 Ответить
нещасна Македонія. То греки вимагають назву змінити, то болгари національних героїв забрати.
показать весь комментарий
18.11.2020 07:03 Ответить
Взяли авансом эту голоту, а они теперь веревки вьют....
показать весь комментарий
18.11.2020 07:42 Ответить
Обострилась дружба народов.( М. Жванецкий).
показать весь комментарий
18.11.2020 07:47 Ответить
Виходить і Олександр Македонський був всього лиш навсього Олександром Південно-Болгарськім...
показать весь комментарий
18.11.2020 08:13 Ответить
А де претензії на Приазов'я, де кочували тюркомовні предки болгар? Гуляти так гуляти.
показать весь комментарий
18.11.2020 08:15 Ответить
Ткриторія, з якої протоболгари подались на Балкани це Таманський півострів та територія ********* Краснодарського краю. Інша частина протоболгар двинула на Північ і заснувала Булгарське царство на злитті Волги та Ками. ******* волжсько-камські татари є потомками протоболгарів. А ті, що залишились на Тамані, були поглинені іншими тюркськими племенами, розчинившись в них. Цікавий момент! Болгарська мова слов*янська, але з тюркським синтаксисом. Болгарія заблокувала початок переговорів про вступ Північної Македонії до Євросоюзу - Цензор.НЕТ 6449
показать весь комментарий
18.11.2020 10:08 Ответить
А те которые ушли с Тамани на запад- покорили местных балканских славян и дали им свое название, но позже растворились в них.
показать весь комментарий
18.11.2020 10:22 Ответить
Делчев бомбанул турецкий мост, его убили. Герой.. На балканах делят бабки Ес, а лишние рты сейчас никому не нужны
показать весь комментарий
18.11.2020 09:00 Ответить
Не думав, що і болгари такі дурнуваті. Болгарія заблокувала початок переговорів про вступ Північної Македонії до Євросоюзу - Цензор.НЕТ 8112
показать весь комментарий
18.11.2020 09:00 Ответить
Вони не дурнуваті. Вони дуже вперті. Часом, як барани з Родопів.
показать весь комментарий
18.11.2020 10:01 Ответить
Все нормально. Просто у Македонии такой же епнутый сосед как и нас.
показать весь комментарий
18.11.2020 09:39 Ответить
У нас два
показать весь комментарий
18.11.2020 09:47 Ответить
Три. Рашка, Лука и венгры.
показать весь комментарий
18.11.2020 11:49 Ответить
У самого Луки территориальных претензий вроде нету
показать весь комментарий
18.11.2020 12:03 Ответить
И ПИСдюк Качинский
показать весь комментарий
18.11.2020 14:06 Ответить
Як на мене, патякання про "історичну справедливість" це відверта дурня. Особливо, коли пердіотично заклопотані особи намагаються щось довести, заглядаючи на століття, або навіть на тисячоліття, як вірмени наприклад, назад. З таким підходом війни між сусідніми державами не закінчаться ніколи. "Історична справедливість", як аргумент, на мій погляд повинна застосовуватись на протязі масимум 2-х поколінь.
показать весь комментарий
18.11.2020 09:59 Ответить
Какая, в жопу, имсторическая спарведливость?
Нет чтоб жить в ЕС с формальными границами тихо-мирно....
Несть предела человеческой глупости!
показать весь комментарий
18.11.2020 12:08 Ответить
Болгарія та Мад'ярія є спонсовані рашкой-********** деструктивні елементи в НАТО та ЄС. То нема нічого дивного в таких блокуваннях. Наявність спільних національних героїв повинна тільки об'єднувати народи, а не вносити розбрат та розлади в стосунках, чим користувалась та і нині користується зачумлена вселенським злом хрюцька імперія.
показать весь комментарий
18.11.2020 13:59 Ответить
Уже и болгары вирус "вяличия" подцепили!
показать весь комментарий
18.11.2020 23:38 Ответить
 
 