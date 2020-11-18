Болгарія заблокувала початок переговорів про вступ Північної Македонії до Євросоюзу
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Міністерство закордонних справ Болгарії повідомило Європейському Союзу, що не може підтримати запропоновані ЄС рамки для початку переговорів з Північною Македонією.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Балканський оглядач.
Софія вважає, що проєкт резолюції, яка буде стартом переговорного процесу між Північною Македонією та ЄС, "не передбачає гарантій", що умови, висунуті Болгарією, будуть виконані.
Рішення Болгарії фактично означає блокування приєднання Північної Македонії до ЄС. Переговорну основу - рамки - можна затвердити пізніше, але без неї переговори про членство не можуть розпочатися.
Болгарська влада наголошує, що перед початком переговорів необхідно вирішити питання, пов'язані з національною ідентичністю та мовою мешканців Північної Македонії, та належності національних героїв, серед яких є Гоце Делчев.
У Болгарії вважають Гоце Делчева, лідера боротьби балканських народів проти османського панування, своїм героєм, тоді як у Північній Македонії впевнені, що він є героїчним представником македонців.
Окрім того, Софія просить Скоп'є визнати, що в цілому "македонська ідентичність та мова мають болгарське коріння".
Болгарія стверджує, що "македонська мова виникла в 1944 році", що це була розробка югославської влади, і її можна зарахувати лише до "письмової регіональної форми болгарської мови". Софія наполягає на тому, щоб македонську мову називали "офіційною мовою Республіки Північна Македонія", або в деяких випадках позначали зірочкою та додавали пояснення: "Відповідно до Конституції Республіки Північна Македонія".
Серед головних умов Софії є вимога проте, щоб Скоп'є не висувало претензій щодо визнання македонської меншини в Болгарії.
Представники Скоп'є, президент Стево Пендаровські та прем'єр-міністр Зоран Заєв, кілька разів відхиляли вимоги Болгарії визнати "болгарське коріння македонської національної ідентичності".
У 2017 році Софія та Скоп'є підписали Угоду про дружбу, добросусідські відносини та співпрацю, яку влада Північної Македонії вважає єдиною передумовою для початку переговорів з ЄС.
Прем'єр-міністр Північної Македонії наголошує, що блокадою переговорів Софія порушила статтю 2 Угоди про добросусідство.
Заєв каже, що продовжуються інтенсивні комунікації для пошуку рішення між двома країнами, особливо між двома міністерствами закордонних справ.
Рамки переговорів між Північною Македонією та ЄС мали бути затверджені на засіданні міністрів закордонних справ країн-членів ЄС 10 листопада, але зустріч було перенесено на 17 листопада.
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Германия - к Польше и России, Франция - к Бельгии (и наоборот), Ирландия и Испания - к Великобритании, Австрия - к Италии - и этот список может быть бесконечным.
В 21 веке, когда мир живёт иными ценностями, надо купить карту, посмотреть на международнопризнанные границы и забыть о претензиях. Это поможет развивать инфраструктуру общества и экономить ресурсы на темах, которые явно это развитие тормозят.
PS. Это не относится к украинским территориям, оккупацию которых осудила Генассамблея ООН - это разные статусы.
Болгария утверждает, что" македонский язык возник в 1944 году", что это была разработка югославской власти
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Это же "австрийский штаб" в чистом виде,
Да и любовь болгар к козломордии давно известна
Ирредентизм (от итал. irredento - «неискуплённый», «неосвобождённый») - политика государства, партии или политического движения по объединению народа, нации, этноса в рамках единого государства. Выражается в этнической мобилизации, при которой поднимается вопрос о воссоединении территории, на которой проживает ирредента, с титульным государством, в котором их этнос составляет большинство.
и много переселенцев ,которые спасались от османского ига во времена екатерины.
так что территориальных претензий со стороны болгарии быть не может.для этого им сначала нужно сделать своей румынию
Хотя с другой стороны - вон, Венгрия же блокирует саммиты Украина-НАТО из-за внутренней политики Украины? Не удивлюсь, что когда украинцы будут на финишной прямой вступления в ЕС, какая нибудь Польша тоже заставит, например, упоминание УПА и Бандеры как героев "со звёздочкой "Согласно конституции Украины". А там недалеко и до подобных сносок в отношении западных территорий...
Бл.., 21 век на дворе, продвинутые люди грезят колонизацией других планет, а у нас политики собачатся, на каком языке учить, чьи герои, а чьи - преступники...
Нет чтоб жить в ЕС с формальными границами тихо-мирно....
Несть предела человеческой глупости!