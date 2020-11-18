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Болгарія (480) Македонія (86) Євросоюз (6990)

Болгарія заблокувала початок переговорів про вступ Північної Македонії до Євросоюзу

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Болгарія заблокувала початок переговорів про вступ Північної Македонії до Євросоюзу

Міністерство закордонних справ Болгарії повідомило Європейському Союзу, що не може підтримати запропоновані ЄС рамки для початку переговорів з Північною Македонією.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Балканський оглядач.

Софія вважає, що проєкт резолюції, яка буде стартом переговорного процесу між Північною Македонією та ЄС, "не передбачає гарантій", що умови, висунуті Болгарією, будуть виконані.

Рішення Болгарії фактично означає блокування приєднання Північної Македонії до ЄС. Переговорну основу - рамки - можна затвердити пізніше, але без неї переговори про членство не можуть розпочатися.

Болгарська влада наголошує, що перед початком переговорів необхідно вирішити питання, пов'язані з національною ідентичністю та мовою мешканців Північної Македонії, та належності національних героїв, серед яких є Гоце Делчев.

Читайте: ЄС відклав на жовтень вирішення питання про членство Північної Македонії та Албанії

У Болгарії вважають Гоце Делчева, лідера боротьби балканських народів проти османського панування, своїм героєм, тоді як у Північній Македонії впевнені, що він є героїчним представником македонців.

Окрім того, Софія просить Скоп'є визнати, що в цілому "македонська ідентичність та мова мають болгарське коріння".

Болгарія стверджує, що "македонська мова виникла в 1944 році", що це була розробка югославської влади, і її можна зарахувати лише до "письмової регіональної форми болгарської мови". Софія наполягає на тому, щоб македонську мову називали "офіційною мовою Республіки Північна Македонія", або в деяких випадках позначали зірочкою та додавали пояснення: "Відповідно до Конституції Республіки Північна Македонія".

Серед головних умов Софії є вимога про​​те, щоб Скоп'є не висувало претензій щодо визнання македонської меншини в Болгарії.

Представники Скоп'є, президент Стево Пендаровські та прем'єр-міністр Зоран Заєв, кілька разів відхиляли вимоги Болгарії визнати "болгарське коріння македонської національної ідентичності".

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У 2017 році Софія та Скоп'є підписали Угоду про дружбу, добросусідські відносини та співпрацю, яку влада Північної Македонії вважає єдиною передумовою для початку переговорів з ЄС.

Прем'єр-міністр Північної Македонії наголошує, що блокадою переговорів Софія порушила статтю 2 Угоди про добросусідство.

Заєв каже, що продовжуються інтенсивні комунікації для пошуку рішення між двома країнами, особливо між двома міністерствами закордонних справ.

Рамки переговорів між Північною Македонією та ЄС мали бути затверджені на засіданні міністрів закордонних справ країн-членів ЄС 10 листопада, але зустріч було перенесено на 17 листопада.

Також читайте: Україна підписала угоду про безвіз із Північною Македонією

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+15
У каждой страны есть претензии к соседним странам.
Германия - к Польше и России, Франция - к Бельгии (и наоборот), Ирландия и Испания - к Великобритании, Австрия - к Италии - и этот список может быть бесконечным.
В 21 веке, когда мир живёт иными ценностями, надо купить карту, посмотреть на международнопризнанные границы и забыть о претензиях. Это поможет развивать инфраструктуру общества и экономить ресурсы на темах, которые явно это развитие тормозят.
PS. Это не относится к украинским территориям, оккупацию которых осудила Генассамблея ООН - это разные статусы.
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18.11.2020 02:50
+14
За Македонию в течение 20-го века шла долго борьба между Болгарией, с одной стороны, и Сербией (потом Югославией) - с другой. Болгария вступила в обе мировые войны именно потому, чтоб отобрать Македонию у сербов. И Германия ей в этом помогала. Македония была болгарской в 1915 - 1919 годах и потом 1941 - 1944 годах. Причем население Македонии в те времена (считавшее себя болгарами) встречало болгар как освободителей от сербской власти. Да и организация ВМРО (аналогичная ОУН-УПА, даже знамя у них одинаковое красно-черное) постоянно вела партизанскую войну в Македонии против сербов при поддержке Болгарии. Основал эту организацию Гоце Делчев. Сейчас партии ВМРО есть и в Болгарии и в Македонии, но, имея одинаковое название, при этом исповедуют национализм разной направленности. В Боларии ВМРО - болгарские националисты, в македонии- македонские. Именно болгарская ВМРО, которая входит в правящую коалицию и в правительство, выдвигает претензии к Македонии, а евродепутаты от ВМРО блокируют начало переговоров о вступлении Македонии в ЕС
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18.11.2020 02:28
+13
нещасна Македонія. То греки вимагають назву змінити, то болгари національних героїв забрати.
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18.11.2020 07:03
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За Македонию в течение 20-го века шла долго борьба между Болгарией, с одной стороны, и Сербией (потом Югославией) - с другой. Болгария вступила в обе мировые войны именно потому, чтоб отобрать Македонию у сербов. И Германия ей в этом помогала. Македония была болгарской в 1915 - 1919 годах и потом 1941 - 1944 годах. Причем население Македонии в те времена (считавшее себя болгарами) встречало болгар как освободителей от сербской власти. Да и организация ВМРО (аналогичная ОУН-УПА, даже знамя у них одинаковое красно-черное) постоянно вела партизанскую войну в Македонии против сербов при поддержке Болгарии. Основал эту организацию Гоце Делчев. Сейчас партии ВМРО есть и в Болгарии и в Македонии, но, имея одинаковое название, при этом исповедуют национализм разной направленности. В Боларии ВМРО - болгарские националисты, в македонии- македонские. Именно болгарская ВМРО, которая входит в правящую коалицию и в правительство, выдвигает претензии к Македонии, а евродепутаты от ВМРО блокируют начало переговоров о вступлении Македонии в ЕС
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18.11.2020 02:28 Відповісти
Так же как и украинская до 30-х годов Кубань, теперь ассимилировалась и теперь считает себя россиянами с корнями запорожцев. Разве что не оспаривает у Украины право на национальных героев Миколу Рябовола и Луку Бича.
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18.11.2020 09:55 Відповісти
Гены нацистов не дают покоя. Не зря болгары как и венгры пришли с территории Орды.
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18.11.2020 02:30 Відповісти
Между Болгарией и Венгрией есть общее, но не в том смысле что вы пишете. Просто оба народа считают, что когда-то Антанта по Версальскому миру после первой мировой войны расчленила их страны и значительные территории отдала соседям. Например, территория Венгрии была уменьшена на 2/3, а Болгарии - на 1/3. Болгария потеряла македонию и Западную Фракию, которые отошли к Сербии и Греции. Венгрия потеряла еще больше территорий. Поэтому у них есть претензии к большинству соседних стран
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18.11.2020 02:37 Відповісти
У каждой страны есть претензии к соседним странам.
Германия - к Польше и России, Франция - к Бельгии (и наоборот), Ирландия и Испания - к Великобритании, Австрия - к Италии - и этот список может быть бесконечным.
В 21 веке, когда мир живёт иными ценностями, надо купить карту, посмотреть на международнопризнанные границы и забыть о претензиях. Это поможет развивать инфраструктуру общества и экономить ресурсы на темах, которые явно это развитие тормозят.
PS. Это не относится к украинским территориям, оккупацию которых осудила Генассамблея ООН - это разные статусы.
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18.11.2020 02:50 Відповісти
А как же быть с понятием, нация, национальное государство, национальный менталитет?
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18.11.2020 06:45 Відповісти
Никак, есть только законно и незаконно.
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18.11.2020 07:17 Відповісти
И, что из-за буковок в какой то пыльной книжке, миллионы, людей, до скончания веков, обязаны страдая и мучаясь, вести противоестественный образ жизни?
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18.11.2020 07:31 Відповісти
Ну для вас выполнять законы это всегда противоестественно. Тем более что что такое противоетественно вы всегда выдумываете сами.
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18.11.2020 08:23 Відповісти
вообще-то воля людей - первична, а всякие бумажки подписанные в ООН - вторичны. Народы имеют право на самоопределение о обустройство своей жизни.
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18.11.2020 09:33 Відповісти
Законов много, а нас мало. Тем более, что законы, что дышло, куда повернул, туда и вышло. Противоречат они сами себе. К тому же законы бывают писаные, а бывают неписаные. Законы морали например или рамки приличия. Они важнее писаных. Закон, это договор внутри общества не нарушать определённые правила, что бы не возникали напряженные ситуации мешающие повседневной жизни. Но если закон входит в противоречие со здравым смыслом, то его отменяют. Как в Киеве в 2014м например. Так было последние 40 000 лет. А, тут вдруг, раз! и зафиксировались навсегда! Решили, что запредельно поумнели и больше желать нечего. Не льстите себе. Жизнь сама живётся, она и законодатель и исполнитель, она выше тех личностей, которые бумагу марают своими буквами.
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18.11.2020 09:37 Відповісти
Ну и как узнать у кого какая воля людей? Не глупите воля людей всегда в законах выражена.
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18.11.2020 10:04 Відповісти
Про писаные и не писанные законы это у вас уже так деградировали что как в древности из уст в уста будет передаваться опыт предков? А про правила морали, поведения, одевания, вкуса и тд это ваши личные предпочтения пока они не нарушают закон, а как нарушат по придется ответить. Не знаю что у вас зафиксировалось навсегда, но все развитие человечества идёт от научно технического развития. И поэтому набираясь опыта человечество, ну кроме вас конечно, фиксирует это в законодательных актах: законах, инструкциях, правилах и тд. И соответственно изменяет их с развитием общества. Но как видно у вас развитие остановилось или точнее пошла деградация, если у вас закон что дышло уже, как вы заявляете, официально. Так что можете совать пальцы в розетку не смотря на инструкции и переходить дорогу на красный свет, не смотря на правила, ваш национальный менталитет и все остальное что вы связывание с наци... вам позволяют. А остальное человечество продолжит развиваться постоянно изменяясь. Нельзя изменить только прошлое и вас. Вы и прошлое одно и тоже и в будущем вам места нет просто по определению.
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18.11.2020 10:50 Відповісти
Я тебя и не призываю законы нарушать. Наоборот! Жить в обществе, и быть свободным от него нельзя. Внутри своего социума нельзя нарушать никакие правила. А вот законы всяких заморских индейцев и жителей Польского города Бунгладешь, будут иметь несовместимые правила жизни из-за своей национальной ментальности. Поэтому то люди и кучкуются вокруг своих наций, взаимодействуя с соседями, путём создания союзов, федераций и конфедераций, стараясь для общего блага своими законами не навредить союзникам. Международные, общепланетные законы, это красивые мыльные пузыри. Они всё равно никогда не будут работать.
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18.11.2020 15:26 Відповісти
О подвижки уже есть в вашем сознании, по крайне мере пальцы в розетку совать не будете можно на это надеяться. И да если не хочешь выполнять законы и найдете таких же подельников, то любые законы для вас мыльные пузыри. И пока нет средств контролировать и заставлять выполнять международные законы действуют простые правила для государств во внешней политике: хочешь мира готовься к войне; во внутренней: деньги дают власть власть дает деньги и во всех сферах победителей не судят. Так что и тут нету того что вы так нежно с придыханием выговариваете *наци...... и тд*. Нации да кучкуются и тд когда создают государства, и создают их как раз законами. А когда государства уже существуют, то только за счет выполнения законов, которые укладываются в выше приведенные правила. Так что меньше зацикливайтесь на своем нацизме а постарайтесь не сгинуть в прошлом, а все таки жить по законам, правилам и тд. По другому просто невозможно и за счет своего нацизма ни одно государство не выжило, только вышеприведенные правила.
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18.11.2020 15:46 Відповісти
Ты, что то путаешь. Национализм, расцвёл махровым цветов в Украине. Суборная, унитарная, неделимая, это Украина. Это у вас так законы соблюдают, что как огня боятся федерализации, а отщепенцев обливают зелёнкой и живьём в мусорные контейнеры выбрасывают.
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18.11.2020 16:41 Відповісти
Какое отношение соборная, унитарная и тд имеют к национализму? Вы как всегда несёте бред описывая цвета геометрическими фигурами. Эта та самая особая хромосома вам такие бредни нашёптывает? И что это вы то упирая на нацизм, национальный менталитет, и тд вдруг в сторону сьехали? Очень рад за вас что вы наконец поняли что ваш вопрос о нацменталитете, наци и тд это все бредни. Может так и начнёте законы и правила выполнять, опыт с розеткой помог вам это осознать?
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18.11.2020 16:56 Відповісти
тю. Я тебя вспомнил. Ты тут месяцами дурковал. Теперь снова заводишься. чур меня.
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18.11.2020 17:03 Відповісти
Все опять троль обделался и в кусты. Все больше бреда надеюсь не будет о наци и как ранее отрицать нации.
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18.11.2020 18:31 Відповісти
Да здравствует народ Данбаса!
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18.11.2020 12:06 Відповісти
Греція не визнавала Македонію і називала її Скоп'є, бо теж має претензії, і північну провінцію Македонія. Також не визнає Стамбул, а називає його Константинополь.
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18.11.2020 09:40 Відповісти
В случае Болгарии- даже до первой мировой. Ее обидели еще во времена 'второй балканской' 1913 г. По результатам первой балканской Болгария получила у Турции пояти всю ее европецскую часть, большую часть Македонии. Остальную часть Македонии по мирному договору присудили Сербии, хотя Сербия за нее не билась с Турцией а получила нахаляву-для баланса сил в регионе. Болгария справедливо требовала от Сербии отдать остальную часть Македонии и начала войну. Но на Болгарию напали и Греция и Турция-вчерашний общий враг, и даже Румыния (эти всегда бьют в спину когда соседи ослабли). В результате, перед первой мировой у Болгарии отобрали даже то что у нее было всегда: Румыния-Добруджу, Греция- зап фракию. Сербы-Македонию, Турки отобрали вост.фракию возле Босфора и Дарданелл назад. По большому, болгарам от мировых войн хуже уже не стало но зато попытка была-отвоевать свое.
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18.11.2020 10:05 Відповісти
Образец болгарской тупости. Лидер антимосковского восстания 1863 года Кастусь Калиновский считается национальным героем и почитается одновременно в Беларуси, Польше и Литве и никто не пытается монополизировать его имя.
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18.11.2020 07:33 Відповісти
Опять исторические дебри портят сегодня людям жизнь
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18.11.2020 02:33 Відповісти
Совка легко отличить по "учите матчасть" и "учите историю". Оказывается не только совка.
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18.11.2020 02:39 Відповісти
А вы сомневаетесь чьи уши торчат из этих требований? Особенно это ...
Болгария утверждает, что" македонский язык возник в 1944 году", что это была разработка югославской власти
...
Это же "австрийский штаб" в чистом виде,
Да и любовь болгар к козломордии давно известна
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18.11.2020 07:45 Відповісти
Филологически тут болгары правы. У нас есть такой же кецс- захваченные рашкой Кубань со Стародубщиной, и отданная белорусам Брестщина. На этих землях еще в 30-е годы большинство говорило на украинском. И так же боролись против большевиков и поляков, на стороне УНР (в случае Кубанцев-Кубанська Народна Республика высылала послов в УНР для переговоров об обьединении, но наши сцыкливые министры боялись дразнить ленина чтоб увидеть мир в его глазах).
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18.11.2020 10:13 Відповісти
Вполне может быть, только вот козломордые почему-то постоянно кукарекают о болгарах, как о "братушках-предателях", особенно в связи в тормознутым Потоком мимо нас и поставкам нам же боеприпасов, которые мы всё никак не научимся сами делать. Даже директора фирмы траванули "новичком". Так что я бы не обсирал болгар скопом. Влажные исторические воспоминания и нынешние хотелки в связи в этим есть во целом ряде стран Европы
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18.11.2020 14:35 Відповісти
О, у болгар тоже есть имперские замашки?)
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18.11.2020 02:43 Відповісти
Скорее не имперские, а ирредентистские, как у венгров. Хорошо, что Украина не имеет общей границы с Болгарией. Иначе были бы такие же проблемы, как с Венгрией. В Украине же проживает тысяч 200 болгар в Бессарабии
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18.11.2020 02:47 Відповісти
Первый раз такое слово услышал))) Полез смотреть, что оно означает))) Я так понимаю, судьба судетских немцев их ничему не научила...
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18.11.2020 03:18 Відповісти
У меня есть знакомая, родом из одесской области, так она выискала свои болгарские корни и получила паспорт болгарии, сейчас живут с мужем в... Польше.
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18.11.2020 09:43 Відповісти
Чтобы далеко не бегать

Ирредентизм (от итал. irredento - «неискуплённый», «неосвобождённый») - политика государства, партии или политического движения по объединению народа, нации, этноса в рамках единого государства. Выражается в этнической мобилизации, при которой поднимается вопрос о воссоединении территории, на которой проживает ирредента, с титульным государством, в котором их этнос составляет большинство.
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18.11.2020 09:44 Відповісти
в Украине несколько другие болгары...они никогда не были в составе болгарии,разве шо во времена второго болгарского царства,в единой добрудже.
и много переселенцев ,которые спасались от османского ига во времена екатерины.
так что территориальных претензий со стороны болгарии быть не может.для этого им сначала нужно сделать своей румынию Болгарія заблокувала початок переговорів про вступ Північної Македонії до Євросоюзу - Цензор.НЕТ 7766
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18.11.2020 10:11 Відповісти
Тільки-но трохи вичухалися зі злиднів))
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18.11.2020 09:42 Відповісти
Были. До того как в 9 веке прискакали Венгры из Лебедии (примерно Харьковской обл.) И уничтожили Болгарское царство которое как раз раздавало всем люлей- и Византии, и сербам, а на севере контролировало нынешнюю Румынию, Молдову, и Одесскую обл.
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18.11.2020 10:16 Відповісти
Мало того, что герой, но еще и сальто придумал
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18.11.2020 02:48 Відповісти
Бойцы ВМРО придумали "стрельбу по-македонски" с двух рук, когда устраивали атентаты на сербских генералов и югославского короля (знаменитое Марсельское убийство)
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18.11.2020 02:52 Відповісти
В требованиях Болгарии явно просматриваются рашистские корни...
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18.11.2020 03:43 Відповісти
Болгары губу раскатали по полной.Может их ещё владыками черноморскими назначить?
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18.11.2020 04:10 Відповісти
А мне кажется, что ЕС в целом просто хочет затягивания или даже отмены подобных переговоров, используя, мягко говоря, притянутые за уши исторические поводы.
Хотя с другой стороны - вон, Венгрия же блокирует саммиты Украина-НАТО из-за внутренней политики Украины? Не удивлюсь, что когда украинцы будут на финишной прямой вступления в ЕС, какая нибудь Польша тоже заставит, например, упоминание УПА и Бандеры как героев "со звёздочкой "Согласно конституции Украины". А там недалеко и до подобных сносок в отношении западных территорий...
Бл.., 21 век на дворе, продвинутые люди грезят колонизацией других планет, а у нас политики собачатся, на каком языке учить, чьи герои, а чьи - преступники...
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18.11.2020 06:16 Відповісти
Болгария, такая совдепия... -- я б её из ЕС уволил без выходного пособия, за нанесение морального ущерба Западной Демократии...*)
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18.11.2020 06:48 Відповісти
Согласен. Был в той Болгарии - там такой трешак, даже удивительно, как их в Евросоюз приняли!
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18.11.2020 08:06 Відповісти
А як їх в НАТО прийняли, пдч вони виконали?
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18.11.2020 09:48 Відповісти
Наверняка спешили чтоб снова их рашка не склонила к очередному союзу "стран варшавского договора". И румынию с прибалтикой и польшей в таком же темпе. Хотя там и не пахло стандартами Нато.
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18.11.2020 10:19 Відповісти
нещасна Македонія. То греки вимагають назву змінити, то болгари національних героїв забрати.
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18.11.2020 07:03 Відповісти
Взяли авансом эту голоту, а они теперь веревки вьют....
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18.11.2020 07:42 Відповісти
Обострилась дружба народов.( М. Жванецкий).
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18.11.2020 07:47 Відповісти
Виходить і Олександр Македонський був всього лиш навсього Олександром Південно-Болгарськім...
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18.11.2020 08:13 Відповісти
А де претензії на Приазов'я, де кочували тюркомовні предки болгар? Гуляти так гуляти.
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18.11.2020 08:15 Відповісти
Ткриторія, з якої протоболгари подались на Балкани це Таманський півострів та територія ********* Краснодарського краю. Інша частина протоболгар двинула на Північ і заснувала Булгарське царство на злитті Волги та Ками. ******* волжсько-камські татари є потомками протоболгарів. А ті, що залишились на Тамані, були поглинені іншими тюркськими племенами, розчинившись в них. Цікавий момент! Болгарська мова слов*янська, але з тюркським синтаксисом. Болгарія заблокувала початок переговорів про вступ Північної Македонії до Євросоюзу - Цензор.НЕТ 6449
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18.11.2020 10:08 Відповісти
А те которые ушли с Тамани на запад- покорили местных балканских славян и дали им свое название, но позже растворились в них.
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18.11.2020 10:22 Відповісти
Делчев бомбанул турецкий мост, его убили. Герой.. На балканах делят бабки Ес, а лишние рты сейчас никому не нужны
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18.11.2020 09:00 Відповісти
Не думав, що і болгари такі дурнуваті. Болгарія заблокувала початок переговорів про вступ Північної Македонії до Євросоюзу - Цензор.НЕТ 8112
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18.11.2020 09:00 Відповісти
Вони не дурнуваті. Вони дуже вперті. Часом, як барани з Родопів.
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18.11.2020 10:01 Відповісти
Все нормально. Просто у Македонии такой же епнутый сосед как и нас.
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18.11.2020 09:39 Відповісти
У нас два
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18.11.2020 09:47 Відповісти
Три. Рашка, Лука и венгры.
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18.11.2020 11:49 Відповісти
У самого Луки территориальных претензий вроде нету
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18.11.2020 12:03 Відповісти
И ПИСдюк Качинский
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18.11.2020 14:06 Відповісти
Як на мене, патякання про "історичну справедливість" це відверта дурня. Особливо, коли пердіотично заклопотані особи намагаються щось довести, заглядаючи на століття, або навіть на тисячоліття, як вірмени наприклад, назад. З таким підходом війни між сусідніми державами не закінчаться ніколи. "Історична справедливість", як аргумент, на мій погляд повинна застосовуватись на протязі масимум 2-х поколінь.
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18.11.2020 09:59 Відповісти
Какая, в жопу, имсторическая спарведливость?
Нет чтоб жить в ЕС с формальными границами тихо-мирно....
Несть предела человеческой глупости!
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18.11.2020 12:08 Відповісти
Болгарія та Мад'ярія є спонсовані рашкой-********** деструктивні елементи в НАТО та ЄС. То нема нічого дивного в таких блокуваннях. Наявність спільних національних героїв повинна тільки об'єднувати народи, а не вносити розбрат та розлади в стосунках, чим користувалась та і нині користується зачумлена вселенським злом хрюцька імперія.
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18.11.2020 13:59 Відповісти
Уже и болгары вирус "вяличия" подцепили!
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18.11.2020 23:38 Відповісти
 
 