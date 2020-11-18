Нацбанк запускает в обращение 10-гривневую монету, посвященную Госпогранслужбе. ФОТО
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Нацбанк вводит в обращение монету, посвященную Госпогранслужбе. Номинал монеты - 10 гривен. Монета относится к серии Вооруженные силы Украины
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте НБУ.
На аверсе монеты вверху изображены малый государственный герб, надпись Украина, эмблема Госпогранслужбы, стилизованные ветви лавра и калины, а также логотип Банкнотно-монетного двора Нацбанка.
На реверсе размещена надпись Государственная пограничная служба, нанесены очертания карты страны, символический пограничный столб и "композиции, символизирующие деятельность Госпогранслужбы в воздухе, на суше и на море".
Монета выполнена из сплава на основе цинка тиражом миллион штук.
Она будет запущена в оборот 19 ноября.
Топ комментарии
+8 Fantomas
показать весь комментарий18.11.2020 08:19
+3 ПанСан
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+3 саша паламарчук
показать весь комментарий18.11.2020 08:27
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А раз не увековечили, придётся так вспомнить.
Из серии очерков "На границе тучи ходят хмуро".
В пограничном наряде бдительный Карацупа со своим четвероногим другом Индусом зорко дрыхнут под деревом. Рядом ухищрённо ползёт коварный нарушитель государственной границы - подлый контрабандист. Внезапно Карацупа приоткрывши один глаз бесшумно пнул сапогом в бок Индуса и дал чёткую команду:
- Индус! Фас! Взять. Куси-куси...
Верный Индус, зевнувши:
- Обломись, я лучше гавкну.