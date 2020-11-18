РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10242 посетителя онлайн
Новости ЭкономикаОбщество
10 376 27
Госпогранслужба (5392) монеты (143) НБУ (4807)

Нацбанк запускает в обращение 10-гривневую монету, посвященную Госпогранслужбе. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Экономика Общество

Нацбанк запускает в обращение 10-гривневую монету, посвященную Госпогранслужбе. ФОТО

Нацбанк вводит в обращение монету, посвященную Госпогранслужбе. Номинал монеты - 10 гривен. Монета относится к серии Вооруженные силы Украины

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте НБУ.

На аверсе монеты вверху изображены малый государственный герб, надпись Украина, эмблема Госпогранслужбы, стилизованные ветви лавра и калины, а также логотип Банкнотно-монетного двора Нацбанка.

На реверсе размещена надпись Государственная пограничная служба, нанесены очертания карты страны, символический пограничный столб и "композиции, символизирующие деятельность Госпогранслужбы в воздухе, на суше и на море".

Нацбанк запускает в обращение 10-гривневую монету, посвященную Госпогранслужбе 01Нацбанк запускает в обращение 10-гривневую монету, посвященную Госпогранслужбе 02

Монета выполнена из сплава на основе цинка тиражом миллион штук.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Археологи на месте клада на Житомирщине нашли еще шесть монет, отчеканенных более тысячи лет назад. ФОТОрепортаж

Она будет запущена в оборот 19 ноября.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+8
100 гривненвая монета будет с изображением найвеличнешего зеленского
показать весь комментарий
18.11.2020 08:19
+3
Диаметром 10 мм?
показать весь комментарий
18.11.2020 08:17
+3
Зеленський буде зображений на п"яти с половиною гривневій монеті.
показать весь комментарий
18.11.2020 08:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Диаметром 10 мм?
показать весь комментарий
18.11.2020 08:17 Ответить
100 гривненвая монета будет с изображением найвеличнешего зеленского
показать весь комментарий
18.11.2020 08:19 Ответить
Зеленський буде зображений на п"яти с половиною гривневій монеті.
показать весь комментарий
18.11.2020 08:27 Ответить
Пів монети як і півогірка.
показать весь комментарий
18.11.2020 08:33 Ответить
і пів шостий правітєль.
показать весь комментарий
18.11.2020 08:40 Ответить
Согласен. Пианино длинное.
показать весь комментарий
18.11.2020 08:36 Ответить
для ЗЕторчка пианино короткое на 3 клавиши
показать весь комментарий
18.11.2020 08:51 Ответить
на голове у клоуна будет изображена корона с бубенцами, с обратной стороны памятной монеты будет изображен лисапед и кусок не дожратой шаурмы.
показать весь комментарий
18.11.2020 08:50 Ответить
Навіщо? Карбувати дешевше ніж друкувати?
показать весь комментарий
18.11.2020 08:20 Ответить
На перспективу.
показать весь комментарий
18.11.2020 08:32 Ответить
Крим особисто мій.
показать весь комментарий
18.11.2020 08:41 Ответить
Якщо не вистачатиме цього фуфла, ти не купиш нічого.
показать весь комментарий
18.11.2020 08:52 Ответить
Якийсь совковий дизайн.
показать весь комментарий
18.11.2020 08:48 Ответить
У зелени или мозги совсем перекосило от ржавчины или они, по заданию рашенфашиста, издеваются на Украиной или они просто дурни. На монетах следует изображать портреты Гетьманов Украины: Дорошенко, Сагайдачный, Выговский. Всех, кто успешно пидил орду. Кроме Хмельницкого.
показать весь комментарий
18.11.2020 08:52 Ответить
Три в одном.
показать весь комментарий
18.11.2020 09:00 Ответить
Каждному жителю Украины бесплатно!
(оплата почтовых услуг 99 гр.)
показать весь комментарий
18.11.2020 09:00 Ответить
Ага,видели-это шедевр!
показать весь комментарий
18.11.2020 09:45 Ответить
давайте уже и таможне монету юбилейную посвятим....одно дело делают
показать весь комментарий
18.11.2020 09:07 Ответить
На монете надо ж было увековечить бдительного погранца Карацупу с верным четвероногим другом Индусом.
А раз не увековечили, придётся так вспомнить.
Из серии очерков "На границе тучи ходят хмуро".
В пограничном наряде бдительный Карацупа со своим четвероногим другом Индусом зорко дрыхнут под деревом. Рядом ухищрённо ползёт коварный нарушитель государственной границы - подлый контрабандист. Внезапно Карацупа приоткрывши один глаз бесшумно пнул сапогом в бок Индуса и дал чёткую команду:
- Индус! Фас! Взять. Куси-куси...
Верный Индус, зевнувши:
- Обломись, я лучше гавкну.
показать весь комментарий
18.11.2020 09:19 Ответить
Давайте уже монету для полиции и нацгвардии чего мелочиться
показать весь комментарий
18.11.2020 09:26 Ответить
Скукотища там,в Нацбанке,денег девать некуда-"кулибины",блин Нацбанк запускає в обіг 10-гривневу монету, присвячену Держприкордонслужбі - Цензор.НЕТ 1471
показать весь комментарий
18.11.2020 09:50 Ответить
100 гривневая монета в 2021г будет в диаметре 3 мм.?
Нацбанк запускає в обіг 10-гривневу монету, присвячену Держприкордонслужбі - Цензор.НЕТ 9828
показать весь комментарий
18.11.2020 10:07 Ответить
..эмиссия в 10000000грн?)
показать весь комментарий
18.11.2020 10:22 Ответить
За 10 гривень ти з погранцами нічого не вирішиш
показать весь комментарий
18.11.2020 10:41 Ответить
 
 