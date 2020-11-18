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Нацбанк запускає в обіг 10-гривневу монету, присвячену Держприкордонслужбі. ФОТО
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Нацбанк вводить в обіг монету, присвячену Держприкордонслужбі. Номінал монети - 10 гривень. Монета належить до серії "Збройні сили України"
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті НБУ.
На аверсі монети вгорі зображено малий державний герб, напис Україна, емблема Держприкордонслужби, стилізовані гілки лавра і калини, а також логотип Банкнотно-монетного двору Нацбанку.
На реверсі розміщено напис Державна прикордонна служба, нанесено контури карти країни, символічний прикордонний стовп і "композиції, що символізують діяльність Держприкордонслужби в повітрі, на суші та на морі".
Монета виконана зі сплаву на основі цинку накладом мільйон штук.
Вона буде запущена в обіг 19 листопада.
Топ коментарі
+8 Fantomas
показати весь коментар18.11.2020 08:19
+3 ПанСан
показати весь коментар18.11.2020 08:17
+3 саша паламарчук
показати весь коментар18.11.2020 08:27
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А раз не увековечили, придётся так вспомнить.
Из серии очерков "На границе тучи ходят хмуро".
В пограничном наряде бдительный Карацупа со своим четвероногим другом Индусом зорко дрыхнут под деревом. Рядом ухищрённо ползёт коварный нарушитель государственной границы - подлый контрабандист. Внезапно Карацупа приоткрывши один глаз бесшумно пнул сапогом в бок Индуса и дал чёткую команду:
- Индус! Фас! Взять. Куси-куси...
Верный Индус, зевнувши:
- Обломись, я лучше гавкну.