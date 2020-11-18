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Держприкордонслужба (4321) монети (105) НБУ (1429)

Нацбанк запускає в обіг 10-гривневу монету, присвячену Держприкордонслужбі. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Економіка Суспільство

Нацбанк запускає в обіг 10-гривневу монету, присвячену Держприкордонслужбі. ФОТО

Нацбанк вводить в обіг монету, присвячену Держприкордонслужбі. Номінал монети - 10 гривень. Монета належить до серії "Збройні сили України"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті НБУ.

На аверсі монети вгорі зображено малий державний герб, напис Україна, емблема Держприкордонслужби, стилізовані гілки лавра і калини, а також логотип Банкнотно-монетного двору Нацбанку.

На реверсі розміщено напис Державна прикордонна служба, нанесено контури карти країни, символічний прикордонний стовп і "композиції, що символізують діяльність Держприкордонслужби в повітрі, на суші та на морі".

Нацбанк запускає в обіг 10-гривневу монету, присвячену Держприкордонслужбі 01Нацбанк запускає в обіг 10-гривневу монету, присвячену Держприкордонслужбі 02

Монета виконана зі сплаву на основі цинку накладом мільйон штук.

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Вона буде запущена в обіг 19 листопада.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
100 гривненвая монета будет с изображением найвеличнешего зеленского
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18.11.2020 08:19
+3
Диаметром 10 мм?
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18.11.2020 08:17
+3
Зеленський буде зображений на п"яти с половиною гривневій монеті.
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18.11.2020 08:27
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Диаметром 10 мм?
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18.11.2020 08:17 Відповісти
100 гривненвая монета будет с изображением найвеличнешего зеленского
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18.11.2020 08:19 Відповісти
Зеленський буде зображений на п"яти с половиною гривневій монеті.
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18.11.2020 08:27 Відповісти
Пів монети як і півогірка.
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18.11.2020 08:33 Відповісти
і пів шостий правітєль.
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18.11.2020 08:40 Відповісти
Согласен. Пианино длинное.
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18.11.2020 08:36 Відповісти
для ЗЕторчка пианино короткое на 3 клавиши
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18.11.2020 08:51 Відповісти
на голове у клоуна будет изображена корона с бубенцами, с обратной стороны памятной монеты будет изображен лисапед и кусок не дожратой шаурмы.
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18.11.2020 08:50 Відповісти
Навіщо? Карбувати дешевше ніж друкувати?
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18.11.2020 08:20 Відповісти
На перспективу.
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18.11.2020 08:32 Відповісти
Крим особисто мій.
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18.11.2020 08:41 Відповісти
Якщо не вистачатиме цього фуфла, ти не купиш нічого.
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18.11.2020 08:52 Відповісти
Якийсь совковий дизайн.
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18.11.2020 08:48 Відповісти
У зелени или мозги совсем перекосило от ржавчины или они, по заданию рашенфашиста, издеваются на Украиной или они просто дурни. На монетах следует изображать портреты Гетьманов Украины: Дорошенко, Сагайдачный, Выговский. Всех, кто успешно пидил орду. Кроме Хмельницкого.
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18.11.2020 08:52 Відповісти
Три в одном.
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18.11.2020 09:00 Відповісти
Каждному жителю Украины бесплатно!
(оплата почтовых услуг 99 гр.)
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18.11.2020 09:00 Відповісти
Ага,видели-это шедевр!
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18.11.2020 09:45 Відповісти
давайте уже и таможне монету юбилейную посвятим....одно дело делают
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18.11.2020 09:07 Відповісти
На монете надо ж было увековечить бдительного погранца Карацупу с верным четвероногим другом Индусом.
А раз не увековечили, придётся так вспомнить.
Из серии очерков "На границе тучи ходят хмуро".
В пограничном наряде бдительный Карацупа со своим четвероногим другом Индусом зорко дрыхнут под деревом. Рядом ухищрённо ползёт коварный нарушитель государственной границы - подлый контрабандист. Внезапно Карацупа приоткрывши один глаз бесшумно пнул сапогом в бок Индуса и дал чёткую команду:
- Индус! Фас! Взять. Куси-куси...
Верный Индус, зевнувши:
- Обломись, я лучше гавкну.
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18.11.2020 09:19 Відповісти
Давайте уже монету для полиции и нацгвардии чего мелочиться
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18.11.2020 09:26 Відповісти
Скукотища там,в Нацбанке,денег девать некуда-"кулибины",блин Нацбанк запускає в обіг 10-гривневу монету, присвячену Держприкордонслужбі - Цензор.НЕТ 1471
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18.11.2020 09:50 Відповісти
100 гривневая монета в 2021г будет в диаметре 3 мм.?
Нацбанк запускає в обіг 10-гривневу монету, присвячену Держприкордонслужбі - Цензор.НЕТ 9828
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18.11.2020 10:07 Відповісти
..эмиссия в 10000000грн?)
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18.11.2020 10:22 Відповісти
За 10 гривень ти з погранцами нічого не вирішиш
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18.11.2020 10:41 Відповісти
 
 