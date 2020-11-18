Верховный Суд окончательно подтвердил законность приобретения "Дарницей" акций Борщаговского химико-фармацевтического завода

Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу фармацевтической компании "Дарница" и отменил постановление Северного апелляционного хозяйственного суда Киева по приобретению "Дарницей" в 2015 году коммунального имущества акций Научно-производственного центра "Борщаговский химико-фармацевтический завод".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба компании.

29 октября 2020 Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу фармацевтической компании "Дарница" и отменил постановление Северного апелляционного хозяйственного суда Киева от 25 августа 2020 по приобретению "Дарницей" в 2015 году в процессе приватизации коммунального имущества акций Научно-производственного центра "Борщаговский химико-фармацевтический завод".

Верховный Суд также оставил в силе решение Хозяйственного суда Киева от 4 ноября 2019 года, в котором установлено, что продажа "Дарнице" акций состоялась с соблюдением закона. Также ранее ВС подтвердил законность решений Антимонопольного комитета Украины о предоставлении "Дарнице" разрешения на концентрацию путем приобретения указанных акций БХФЗ.

Свое постановление Верховный Суд мотивировал в том числе тем, что оспариваемые торги и заключенный "Дарницей" биржевой контракт не нарушают прав или интересов "Борщаговского химико-фармацевтического завода". В 2019 году ВС на этом же основании уже отказывал в удовлетворении аналогичных требований миноритарных акционеров БХФЗ, часть из которых входит в состав менеджмента компании. Постановление Верховного Cуда по этому делу является окончательным и обжалованию не подлежит.

Как известно, фармацевтическая компания "Дарница" 20 марта 2015 приобрела пакет в количестве 3100 акций, что составляет 29,95% уставного капитала Научно-производственного центра "Борщаговский химико-фармацевтический завод" у Департамента коммунальной собственности Киева в ходе биржевых торгов.

Фармацевтическая компания "Дарница" основана в 1930 году. С 1998 года является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Стратегические направления развития портфеля - кардиология, неврология и решение проблем боли. Бенефициары компании - семья Загорий.

ПАО НПЦ "Борщаговский БХФЗ" входит в топ-20 крупнейших фармацевтических производителей Украины. Является членом ассоциации "Производители лекарств Украины" (АПЛУ). Предприятие имеет сбалансированный продуктовый портфель: лекарственные средства (более 100 наименований), препараты для ветеринарной медицины, диетические/пищевые добавки (БАД), дезинфицирующие средства.