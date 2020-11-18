Верховний Суд остаточно підтвердив законність придбання "Дарницею" акцій Борщагівського хіміко-фармацевтичного заводу

Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу фармацевтичної компанії "Дарниця" і скасував постанову Північного апеляційного господарського суду Києва з придбання "Дарницею" в 2015 році комунального майна акцій Науково-виробничого центру "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба компанії.

29 жовтня 2020 року Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу фармацевтичної компанії "Дарниця" і скасував постанову Північного апеляційного господарського суду Києва від 25 серпня 2020 року щодо придбання "Дарницею" у 2015 році у процесі приватизації комунального майна акцій Науково-виробничого центру "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод".

Верховний Суд також залишив чинним рішення Господарського суду Києва від 4 листопада 2019 року, в якому встановлено, що продаж "Дарниці" акцій відбувся із дотриманням закону. Також раніше ВС підтвердив законність рішень Антимонопольного комітету України щодо надання "Дарниці" дозволу на концентрацію шляхом придбання вказаних акцій БХФЗ.

Свою постанову Верховний Суд мотивував в тому числі тим, що оспорювані торги та укладений "Дарницею" біржовий контракт не порушують прав чи інтересів "Борщагівського хіміко-фармацевтичного заводу". У 2019 році ВС із цієї самої підстави вже відмовляв у задоволенні аналогічних вимог міноритарних акціонерів БХФЗ, частина з яких входить до складу менеджменту компанії. Постанова Верховного суду у цій справі є остаточною і оскарженню не підлягає.

Як вiдомо, фармацевтична компанія "Дарниця" 20 березня 2015 року придбала пакет у кількості 3100 акцій, що становить 29,95% статутного капіталу Науково-виробничого центру "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" у Департаменту комунальної власності Києва під час біржових торгів.

Фармацевтична компанія "Дарниця" заснована у 1930 році. З 1998 року є лідером в Україні за обсягом виробництва ліків у натуральному вираженні. Стратегічні напрямки розвитку портфеля - кардіологія, неврологія і рішення проблем болю. Бенефіціари компанії - сім'я Загорій.

ПАТ НВЦ "Борщагівський БХФЗ" входить у топ-20 найбільших фармацевтичних виробників України. Є членом асоціації "Виробники ліків України" (АВЛУ). Підприємство має збалансований продуктовий портфель: лікарські засоби (більше 100 найменувань), препарати для ветеринарної медицини, дієтичні/харчові добавки (БАД), дезінфікуючі засоби.