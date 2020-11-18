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Новости Экономика
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Тарифы на электроэнергию (1904) электроэнергия (762)

Оптовые цены на электроэнергию меняются из-за сезонного роста потребления, - Чех

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Оптовые цены на электроэнергию меняются из-за сезонного роста потребления, - Чех

Колебания оптовых цен на электроэнергию вызваны сезонным ростом потребления.

 Об этом написал экс-замминистра энергетики и угольной промышленности Украины, эксперт по энергетическим рынкам Сергей Чех на своей странице в Facebook.

По его словам, увеличение цен на электроэнергию связано в первую очередь с ростом спроса, который традиционно появляется в осенне-зимний период.

"С приходом устойчивого похолодания вырос спрос на электроэнергию. С 1 по 13 ноября суточное потребление в Украине выросло на 59 762 мВт-ч (16%), с 380 050 мВт-ч за 1 ноября до 439767 мВт- ч за 13 ноября ", - написал Чех.

Он отметил, что рост потребления должен был бы в большей степени покрываться Энергоатомом за счет производства трех атомных энергоблоков, которые на начало месяца находились в плановых ремонтах. Однако два блока Запорожской АЭС были переведены из планового в аварийный ремонт, а один энергоблок был введен в работу с опозданием на 12 дней. Как результат, покрытие возросшего спроса на электроэнергию в объеме около 48 000мВт-ч в сутки, который должен обеспечивать Энергоатом, из общего роста 59762 мВт-ч взяла на себя тепловая генерация.

Чех также обратил внимание, что сезонные колебания цен на энергетических рынках произошли не только в Украине, но и в других европейских странах, в частности в Румынии и Венгрии за первые две недели ноября цены на ток выросли на 21-26%, в то время как в Украине - на 17%.

По оценке эксперта, наибольший выигрыш от роста объемов производства тока в нынешней ситуации получила компания "Центрэнерго", которая увеличила генерацию на 69% (с 26 000мВт-ч до 44 000мВт-ч ежесуточно).
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Топ комментарии
+5
сезонность это все понятно, но вот почему летом, когда был переизбыток, цены не упали а отключили атомные?
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18.11.2020 11:37
+1
как сказала бы светка курицина "шоб увеличить производство тока, надо менять провода на более толстые" ))
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18.11.2020 11:39
+1
Хватит ДУРИТЬ людей - 3 копейки за киловатт и всё ....
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18.11.2020 11:43
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сезонность это все понятно, но вот почему летом, когда был переизбыток, цены не упали а отключили атомные?
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18.11.2020 11:37 Ответить
а ахмэтушка родненький за какой хер замок кота Леопольда купил??? сейчас время рвать и метать, при дурачке на лисапеде можно творить чудеса, так что атомные станции заработают не скоро если их вообще на металл не порежут..
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18.11.2020 12:00 Ответить
как сказала бы светка курицина "шоб увеличить производство тока, надо менять провода на более толстые" ))
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18.11.2020 11:39 Ответить
Хватит ДУРИТЬ людей - 3 копейки за киловатт и всё ....
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18.11.2020 11:43 Ответить
Даю гарантию что и тут нас нае ...ли
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18.11.2020 11:45 Ответить
Безперечно. Бо яким би не був сезон, коливання відбуваються у більшу сторону. Бо насправді це не коливання, а стабільний ріст кожного сезону.
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18.11.2020 13:25 Ответить
В Украине куча аэс.И то ,что этот подонок гнусавит-очередная ложь.Пустите на полную мощь АЭс ,а остальные пусть выплывают.Особенно солнечные и ветровые.Не их погода.
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18.11.2020 11:45 Ответить
АЭС заставляют продавать энергию населению, по ценам ниже себестоимости. Пока не исправили ситуацию с ценой, смысла запускать АЭС нет.
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18.11.2020 12:08 Ответить
Чем более массовое производство, тем меньше затраты на производство единицы продукции!
Или это только при капитализме?
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18.11.2020 12:02 Ответить
А хто обіцяв перед виборами зменшити цифри в платіжках? Хто там на стадіоні розпинався про тарифний геноцид? І чий уряд зараз заявляє про необхідність зростання тарифів на тепло на 30%? А хто вже перед місцевими виборами обіцяв понизити тарифи на газ для населення? Чому Бойко з Медведчуком, та Суркісами задерли ці тарифи? Не НКРЕ КП піднімають ціни на газ, електрику, тепло. Ціни піднімають власники ринків - Бойко, Медведчук, Ахмєтов, Фірташ, Коломойський, Суркіси.
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18.11.2020 13:10 Ответить
Шо лепит этот дебил?
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18.11.2020 13:43 Ответить
Отрабатывает деньги ахметова. В Украине, генерация АЭС и Гидро, превышает потребление на 20%. ТЭС не нужна вообще!!! 80% шахт можно закрывать! Но! А где аметка будет харчеваться! И эти эксперды! Банды ахметки и бени продолжают грабить Украину под покровительством янелоха. Спасибо зебилоидам за их выбор. С таким избирателем враги не нужны.
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18.11.2020 17:45 Ответить
 
 