Оптові ціни на електроенергію змінюються через сезонне зростання споживання, - Чех

Коливання оптових цін на електроенергію викликані сезонним зростанням споживання.

Про це написав ексзаступник міністра енергетики та вугільної промисловості України, експерт з енергетичних ринків Сергій Чех на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, збільшення цін на електроенергію пов’язане в першу чергу зі зростанням попиту, що традиційно відбувається в осінньо-зимовий період.

"З приходом сталого похолодання зріс попит на електроенергію. З 1 по 13 листопада добове споживання в Україні зросло на 59 762 мВт-год (16%), з 380 050 мВт-год за 1 листопада до 439 767 мВт- год за 13 листопада", - написав Чех.

Він зазначив, що зростання споживання мало би більшою мірою покриватися Енергоатомом за рахунок виробництва трьох атомних енергоблоків, що на початок місяця перебували в планових ремонтах. Проте два блоки Запорізької АЕС були переведені з планового в аварійний ремонт, а один енергоблок був введений в роботу з запізненням на 12 днів.

Як результат, покриття збільшеного попиту на електроенергію в обсязі близько 48 000мВт-год на добу, що мав би забезпечувати Енергоатом, з загального зростання 59 762 мВт-год взяла на себе теплова генерація.

Чех також звернув увагу, що сезонні коливання цін на енергетичних ринках відбулись не лише в Україні, а й в інших європейських країнах, зокрема, у Румунії та Угорщині за перші два тижні листопада ціни на струм зросли на 21-26%, в той час як в Україні – на 17%.

За оцінкою експерта, найбільший виграш від зростання обсягів виробництва струму в нинішній ситуації отримала компанія "Центренерго", яка збільшила генерацію на 69% (з 26 000мВт-год до 44 000мВт-год щодобово).