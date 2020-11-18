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електроенергія (1900) Електрика (803)

Оптові ціни на електроенергію змінюються через сезонне зростання споживання, - Чех

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Оптові ціни на електроенергію змінюються через сезонне зростання споживання, - Чех

Коливання оптових цін на електроенергію викликані сезонним зростанням споживання.

Про це написав ексзаступник міністра енергетики та вугільної промисловості України, експерт з енергетичних ринків Сергій Чех на своїй сторінці в Facebook. 

За його словами, збільшення цін на електроенергію пов’язане в першу чергу зі зростанням попиту, що традиційно відбувається в осінньо-зимовий період.

"З приходом сталого похолодання зріс попит на електроенергію. З 1 по 13 листопада добове споживання в Україні зросло на 59 762 мВт-год (16%), з 380 050 мВт-год за 1 листопада до 439 767 мВт- год за 13 листопада", - написав Чех.

Він зазначив, що зростання споживання мало би більшою мірою покриватися Енергоатомом за рахунок виробництва трьох атомних енергоблоків, що на початок місяця перебували в планових ремонтах. Проте два блоки Запорізької АЕС були переведені з планового в аварійний ремонт, а один енергоблок був введений в роботу з запізненням на 12 днів.

Як результат, покриття збільшеного попиту на електроенергію в обсязі близько 48 000мВт-год на добу, що мав би забезпечувати Енергоатом, з загального зростання 59 762 мВт-год взяла на себе теплова генерація.

Чех також звернув увагу, що сезонні коливання цін на енергетичних ринках відбулись не лише в Україні, а й в інших європейських країнах, зокрема, у Румунії та Угорщині за перші два тижні листопада ціни на струм зросли на 21-26%, в той час як в Україні – на 17%.

За оцінкою експерта, найбільший виграш від зростання обсягів виробництва струму в нинішній ситуації отримала компанія "Центренерго", яка збільшила генерацію на 69% (з 26 000мВт-год до 44 000мВт-год щодобово).

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
сезонность это все понятно, но вот почему летом, когда был переизбыток, цены не упали а отключили атомные?
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18.11.2020 11:37
+1
как сказала бы светка курицина "шоб увеличить производство тока, надо менять провода на более толстые" ))
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18.11.2020 11:39
+1
Хватит ДУРИТЬ людей - 3 копейки за киловатт и всё ....
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18.11.2020 11:43
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сезонность это все понятно, но вот почему летом, когда был переизбыток, цены не упали а отключили атомные?
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18.11.2020 11:37 Відповісти
а ахмэтушка родненький за какой хер замок кота Леопольда купил??? сейчас время рвать и метать, при дурачке на лисапеде можно творить чудеса, так что атомные станции заработают не скоро если их вообще на металл не порежут..
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18.11.2020 12:00 Відповісти
как сказала бы светка курицина "шоб увеличить производство тока, надо менять провода на более толстые" ))
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18.11.2020 11:39 Відповісти
Хватит ДУРИТЬ людей - 3 копейки за киловатт и всё ....
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18.11.2020 11:43 Відповісти
Даю гарантию что и тут нас нае ...ли
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18.11.2020 11:45 Відповісти
Безперечно. Бо яким би не був сезон, коливання відбуваються у більшу сторону. Бо насправді це не коливання, а стабільний ріст кожного сезону.
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18.11.2020 13:25 Відповісти
В Украине куча аэс.И то ,что этот подонок гнусавит-очередная ложь.Пустите на полную мощь АЭс ,а остальные пусть выплывают.Особенно солнечные и ветровые.Не их погода.
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18.11.2020 11:45 Відповісти
АЭС заставляют продавать энергию населению, по ценам ниже себестоимости. Пока не исправили ситуацию с ценой, смысла запускать АЭС нет.
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18.11.2020 12:08 Відповісти
Чем более массовое производство, тем меньше затраты на производство единицы продукции!
Или это только при капитализме?
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18.11.2020 12:02 Відповісти
А хто обіцяв перед виборами зменшити цифри в платіжках? Хто там на стадіоні розпинався про тарифний геноцид? І чий уряд зараз заявляє про необхідність зростання тарифів на тепло на 30%? А хто вже перед місцевими виборами обіцяв понизити тарифи на газ для населення? Чому Бойко з Медведчуком, та Суркісами задерли ці тарифи? Не НКРЕ КП піднімають ціни на газ, електрику, тепло. Ціни піднімають власники ринків - Бойко, Медведчук, Ахмєтов, Фірташ, Коломойський, Суркіси.
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18.11.2020 13:10 Відповісти
Шо лепит этот дебил?
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18.11.2020 13:43 Відповісти
Отрабатывает деньги ахметова. В Украине, генерация АЭС и Гидро, превышает потребление на 20%. ТЭС не нужна вообще!!! 80% шахт можно закрывать! Но! А где аметка будет харчеваться! И эти эксперды! Банды ахметки и бени продолжают грабить Украину под покровительством янелоха. Спасибо зебилоидам за их выбор. С таким избирателем враги не нужны.
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18.11.2020 17:45 Відповісти
 
 