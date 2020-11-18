Вакцина Pfizer показала 95% эффективности на завершающем испытании
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Американская компания Pfizer заявила, что эффективность разрабатываемой ею вакцины от коронавируса COVID-19 на завершающей стадии клинических испытаний составляет 95%.
Об этом сообщает агентство Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
В ходе третьей фазы испытаний Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech выяснилось, что вакцина эффективна в предотвращении симптоматического COVID-19 на 95%. Неделей ранее компании заявляли о 90% эффективности.
В совместном заявлении компаний говорится, что у более чем 40 тыс. испытуемых взрослых, получивших две дозы лекарства, не было выявлено серьезных побочных эффектов.
Отмечается, что вакцина Pfizer и BioNTech будет предоставлена на одобрение в регулирующие органы в течение нескольких дней.
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Но здесь такой момент. Модерны на всех американцев не хватит - мощности маленькие. А Файзер пообещал выпустить 1 млрд доз (вроде как прививка будет двухкратная, но это не точно) до конца следующего года, из которых 300 млн уже проплатили ЕС. Так что вряд ли ее будет много. И уж дарить ее точно никто не собирается.
Вакцинация и эффективность вакцины, это немного разное. Здесь тема о вакцине.
> Она разрывает цепь заражения - это главное. 70 % уже достаточно
да, согласен. Уже свыше 50% могут дать такой эффект.
The U.S. Food and Drug Administration recommends that COVID-19 vaccines have at least 50 percent efficacy, meaning a vaccine should reduce COVID-19 cases in vaccinated people compared with a placebo by half (SN: 10/4/20).
Вакцина от Модерны может храниться везде и ее не надо растворять
Вот с Ковидом очень похожие ощущения были - глобальная паника, а зачем? И чисто интуитивно отвечал что вакцину создадут в ноябре сразу после выборов президента США. Так и вышло. А сейчас добавлю, что если 20 января выпрут девелопера московской мафии из Белого Дома то и эпидемия резко пойдет на убыль. Почему это так думайте сами, до конца не понятно , но интуиция как всегда не обманула.
Для Федерального разрешения нужно более 100 тысяч. Впрочем, в отдельных штатх, могут сократить.