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Вакцина Pfizer показала 95% эффективности на завершающем испытании

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Вакцина Pfizer показала 95% эффективности на завершающем испытании

Американская компания Pfizer заявила, что эффективность разрабатываемой ею вакцины от коронавируса COVID-19 на завершающей стадии клинических испытаний составляет 95%.

Об этом сообщает агентство Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В ходе третьей фазы испытаний Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech выяснилось, что вакцина эффективна в предотвращении симптоматического COVID-19 на 95%. Неделей ранее компании заявляли о 90% эффективности.

В совместном заявлении компаний говорится, что у более чем 40 тыс. испытуемых взрослых, получивших две дозы лекарства, не было выявлено серьезных побочных эффектов.

Отмечается, что вакцина Pfizer и BioNTech будет предоставлена на одобрение в регулирующие органы в течение нескольких дней.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+8
Да что вы творите! Теперь "Спутнику" только на традиционные 146% нужно выходить.
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18.11.2020 14:55
+4
Можно рисовать любой процент, а всем кто заболеет говорить что они невезучие 5%.))
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18.11.2020 14:51
+4
Сначала было 90% ну тут конкурент заявил о 94% и тут же заявление о окончательном результате 95%.
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18.11.2020 14:53
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Можно рисовать любой процент, а всем кто заболеет говорить что они невезучие 5%.))
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18.11.2020 14:51 Ответить
Сначала было 90% ну тут конкурент заявил о 94% и тут же заявление о окончательном результате 95%.
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18.11.2020 14:53 Ответить
Да что вы творите! Теперь "Спутнику" только на традиционные 146% нужно выходить.
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18.11.2020 14:55 Ответить
Там може бути і всі 200%. Медведчука від неї до цього часу "ковбасить" і сказали що в такому стані він перебуватиме як мінімум ще рік.
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18.11.2020 15:54 Ответить
Эти проценты чистый маркетинг. Конкурент написал 94%, значит надо написать 95%. А сколько там на самом деле вылечится один Бог знает.
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18.11.2020 14:55 Ответить
какая разница, мы эту вакцину не увидим
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18.11.2020 15:45 Ответить
Ну и радуйтесь, что эту вакцину не увидите, а у нас попахивает обязаловкой.
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18.11.2020 20:45 Ответить
да колитесь наздоровье, только маску все равно носите, то шо вам будут колоть, то не будет вакциной от короновируса.... и даже близко
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18.11.2020 20:53 Ответить
Меня одного напрягает слово "симптоматического"? Ребят. Симптоматически и так болеет 95%. У остальных больных - безсимптомно. Ничего не напоминает, нет?
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18.11.2020 14:58 Ответить
Я не пойму, какая разница комментаторам 90% или 95%. И то, и то - практически недостижимые цифры. 70% - это уже хорошая вакцина, 80% - отличная, а про 90 я даже не знаю, что сказать. Если кто-то забыл, то напомню, что изначально заказывали вакцину с эффективностью не ниже 50%. Другое дело, что у нас ни Pfizer ни Moderna не будет.
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18.11.2020 15:00 Ответить
Moderna будет только для американского рынка(так как безобразно дорогая и никто кроме амеров не может себе позволить,в смысле позволить могут но если есть дешевле то зачем платить дороже) Pfizer-BioNTech будет общедоступной по крайней мере для европейского рынка. Вакцина Pfizer показала 95% эффективности на завершающем испытании - Цензор.НЕТ 6183
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18.11.2020 15:07 Ответить
Про Модерну я знаю. Лучше Степанову это расскажите. Он утверждает, что ее к нам собирается везти. Кстати, если учитывать расходы на транспорт и хранение, Файзер может не намного дешевле обойтись - ваши под нее спецхранилища строят.
Но здесь такой момент. Модерны на всех американцев не хватит - мощности маленькие. А Файзер пообещал выпустить 1 млрд доз (вроде как прививка будет двухкратная, но это не точно) до конца следующего года, из которых 300 млн уже проплатили ЕС. Так что вряд ли ее будет много. И уж дарить ее точно никто не собирается.
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18.11.2020 15:15 Ответить
это совместная разработка амерской файзер и немецкой бионтех (уже получила подтверждение с эффектом в 94,5-95,0%)состоит из двух шприцов колоть будут с разрывом 2-4 недели после первой иньекции.насколько правда со следующего месяца (а не в конце следующего года) Вакцина Pfizer показала 95% ефективності на завершальному випробуванні - Цензор.НЕТ 5962
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19.11.2020 00:38 Ответить
разница вдвое.
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18.11.2020 16:04 Ответить
Вдвое чего? Уже 70% гарантированно дадут 0% заболевших после вакцинирования всего "поголовья". Если действие конечно длительное. Поэтому-то и заказ был хотя-бы на 50%.
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18.11.2020 16:53 Ответить
Вдвое меньше заболеют в стране. При 90% вакцине заболело бы 16 из 10000. При 95% - 8. 70% - 48. Сейчас заболело в Украине 160 на 10000.
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18.11.2020 19:17 Ответить
Вакцинация так не считается. Она разрывает цепь заражения - это главное. 70 % уже достаточно для того чтобы больше не заболел никто. Хотя тому, кому колют, естественно будет спокойнее, если он получит 95% вакцину.
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18.11.2020 20:24 Ответить
>Вакцинация так не считается
Вакцинация и эффективность вакцины, это немного разное. Здесь тема о вакцине.

> Она разрывает цепь заражения - это главное. 70 % уже достаточно

да, согласен. Уже свыше 50% могут дать такой эффект.
The U.S. Food and Drug Administration recommends that COVID-19 vaccines have at least 50 percent efficacy, meaning a vaccine should reduce COVID-19 cases in vaccinated people compared with a placebo by half (SN: 10/4/20).
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19.11.2020 15:02 Ответить
У пфайзера проблема что ее надо хранить при -70 градусов то есть она будет доступна только в отдельных стационарах
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18.11.2020 15:05 Ответить
проблема была создать вакцину!!о каких проблемах хранения упоминаете??(или вы от противного,сначало надо было разрабатывать стратегию хранения??и лиш потом браться за разработку вакцины!!?? Вакцина Pfizer показала 95% эффективности на завершающем испытании - Цензор.НЕТ 4708 ) Вакцина Pfizer показала 95% эффективности на завершающем испытании - Цензор.НЕТ 5494 Вакцина Pfizer показала 95% эффективности на завершающем испытании - Цензор.НЕТ 9423
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18.11.2020 15:11 Ответить
Я имею в виду что ее доступность будет ограничена крупнейшими больницами в развитых странах
Вакцина от Модерны может храниться везде и ее не надо растворять
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18.11.2020 15:17 Ответить
Это на самом деле большая проблема. По крайней мере для немного недоразвитых стран.
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18.11.2020 15:18 Ответить
95% выздоровели, 5% померли во время дикого секса...
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18.11.2020 15:54 Ответить
разница между теми кому сделали и контрольной группой в 20 раз.
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18.11.2020 16:07 Ответить
Когда началась пандемия, меня как экс-пиращика многие знакомые спрашивали верить, не верить, что будет дальше. Я честно отвечал, что не понимаю что происходит, но с самых первых новостей из Уханя четко прослеживались признаки сознательной пиар компании, так же как это было с птичим гриппом в 2009 г., Потом совет Европы и ряд ученых раскритиковал за это ВОЗ и США и заявили что эпидемии птичего гриппа не было, но паника была. Можете набрать птичий грипп и проверить)
Вот с Ковидом очень похожие ощущения были - глобальная паника, а зачем? И чисто интуитивно отвечал что вакцину создадут в ноябре сразу после выборов президента США. Так и вышло. А сейчас добавлю, что если 20 января выпрут девелопера московской мафии из Белого Дома то и эпидемия резко пойдет на убыль. Почему это так думайте сами, до конца не понятно , но интуиция как всегда не обманула.
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18.11.2020 16:06 Ответить
3 млн. жертв за второй год хождения вируса. Это мой прогноз. Что там после 20 января пойдет на убыль, хз.
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18.11.2020 20:01 Ответить
Прогнозы по жертвам можно более качественные найти, есть достаточно организаций профессиональных. Нажми три кнопки и узнаешь, и не надо фантазировать с маской на мозге . А вот раскусить зачем запущена была медиа состаляющая в этой пандемии, зачем раздувается эта искусственная паника - считаю это задача для настоящего мужчины.
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18.11.2020 20:30 Ответить
Не надо мне, только отходящему от пневмонии, рассказывать о панике. Не надо. Вижу буратин, высунывших поганые носы над маской, хочется плюнуть в рожу.
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18.11.2020 20:50 Ответить
А по поводу прогноза, то это часть моей работы, строить модели и прогнозы. Так что и без кнопок ситуацию на год могу спрогнозировать.
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18.11.2020 20:51 Ответить
Поправляйтесь) У меня вся семья сейчас более Ковидом и я тоже, но это тем более не дает право паниковать. Моя профессия связана с анализом информации на объективность, кроме того имею медицинское образование. В это связи вопрос. Антибиотики принимали, жаропонижающие принимали в первые пару дней ? вот поэтому и пневмонию возможно выхватили. До 39 надо терпеть - это догма в европейской медицине, но не у нас. Антибиотики при ковиде назначать - это вообще преступление. Только если будет доказана что пневмония бактериальная, а она у абсолютного большинства вирусная, антибиотики убивая здоровую миклофлору косвено помогают вирусу быстрей размножаться + интоксикация мощная и побочки. НАдо с холодной головой лечится, тогда больше шансов пройти без осложнений. Поэтому гашение паники считаю своей социальной обязанностью, это моя маленькая лепта в оздоровление коллективных эмоций.
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19.11.2020 13:16 Ответить
>более чем 40 тыс. испытуемых взрослых... будет предоставлена на одобрение в регулирующие органы
Для Федерального разрешения нужно более 100 тысяч. Впрочем, в отдельных штатх, могут сократить.
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18.11.2020 16:12 Ответить
мертвечук ,рекомендовал рашистский "спутник", после прививки которого ,жители рашестана "склеивают лапти"
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18.11.2020 16:53 Ответить
 
 