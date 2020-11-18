Вакцина Pfizer показала 95% ефективності на завершальному випробуванні
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Американська компанія Pfizer заявила, що ефективність розроблюваної нею вакцини проти коронавірусу COVID-19 на завершальній стадії клінічних випробувань становить 95%.
Про це повідомляє агентство Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
В ході третьої фази випробувань Pfizer і її німецького партнера BioNTech з'ясувалося, що вакцина ефективна в запобіганні симптоматичного COVID-19 на 95%. Тижнем раніше компанії заявляли про 90% ефективності.
У спільній заяві компаній йдеться, що у більш ніж 40 тис. випробовуваних дорослих, які отримали дві дози ліків, не було виявлено серйозних побічних ефектів.
Зазначається, що вакцина Pfizer і BioNTech буде надана на схвалення в регулюючі органи протягом декількох днів.
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Но здесь такой момент. Модерны на всех американцев не хватит - мощности маленькие. А Файзер пообещал выпустить 1 млрд доз (вроде как прививка будет двухкратная, но это не точно) до конца следующего года, из которых 300 млн уже проплатили ЕС. Так что вряд ли ее будет много. И уж дарить ее точно никто не собирается.
Вакцинация и эффективность вакцины, это немного разное. Здесь тема о вакцине.
> Она разрывает цепь заражения - это главное. 70 % уже достаточно
да, согласен. Уже свыше 50% могут дать такой эффект.
The U.S. Food and Drug Administration recommends that COVID-19 vaccines have at least 50 percent efficacy, meaning a vaccine should reduce COVID-19 cases in vaccinated people compared with a placebo by half (SN: 10/4/20).
Вакцина от Модерны может храниться везде и ее не надо растворять
Вот с Ковидом очень похожие ощущения были - глобальная паника, а зачем? И чисто интуитивно отвечал что вакцину создадут в ноябре сразу после выборов президента США. Так и вышло. А сейчас добавлю, что если 20 января выпрут девелопера московской мафии из Белого Дома то и эпидемия резко пойдет на убыль. Почему это так думайте сами, до конца не понятно , но интуиция как всегда не обманула.
Для Федерального разрешения нужно более 100 тысяч. Впрочем, в отдельных штатх, могут сократить.