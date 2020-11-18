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ВМС (1317) корабль (1926) Нибулон (52) Николаев (2008)

Завершен ремонт судна обеспечения ВМС Украины "Балта"

Новости Цензор.НЕТ Технологии

Завершен ремонт судна обеспечения ВМС Украины

Сегодня после завершения докового ремонта судно обеспечения ВМС Украины "Балта" вышло из акватории Бугского лимана возле Николаева.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.

После ремонта проведены ходовые испытания, во время которых была проверена техническая готовность материальной части, в частности главной энергетической установки, узлов и механизмов судна для работы в открытой акватории.

Во время докового ремонта была очищена подводная и надводная части корпуса, пояса переменной ватерлинии, проведен ремонт винтов, подруливального устройства и тому подобное. Заменена внешняя обшивка корпуса, протекторная защита и проведена покраска. Также, согласно условиям контракта, выполнен ремонт донно-забортной арматуры, якорной цепи.

Кроме того, на "Балте" были отремонтированы такие судовые системы, как водяная забортная, пресная, пожарная, водоотливная, осушительная, пневматическая и гидравлическая системы и т.п.

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Ремонт судна проводился на николаевском ООО "Нибулон". Это был первый контракт на ремонт судна Военно-Морских Сил ВС Украины, заключенный с этой компанией.

Автор: Володимир Янченко
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Коля, у тебя обострение?!.. ты обостряешь, Коля!.. не обострись, Коля!
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18.11.2020 18:03 Ответить
"Заменена внешняя обшивка корпуса" - в одной фразе сразу две ошибки: обшивка не внешняя, а наружная, меняли не всю наружную обшивку, а произвели частичную замену наружной обшивки. Источник: https://censor.net/ru/n3231888
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18.11.2020 18:54 Ответить
Протекторная защита, подруливальне устройство, пояса перенных ватерлиний ----- просто трэш !!!!! Реальна граматеи !!!!!!!
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18.11.2020 23:11 Ответить
 
 