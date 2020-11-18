УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9077 відвідувачів онлайн
Новини Технології Агресія Росії проти України Оборона
3 622 5
ВМС (1179) корабель (1421) Нібулон (9) Миколаїв (1336)

Завершено ремонт судна забезпечення ВМС України "Балта"

Новини Цензор.НЕТ Технології

Завершено ремонт судна забезпечення ВМС України

Сьогодні після завершення докового ремонту судно забезпечення ВМС України "Балта" вийшло з акваторії Бузького лиману біля Миколаєва.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.

Після ремонту проведено ходові випробування, під час яких було перевірено технічну готовність матеріальної частини, зокрема головної енергетичної установки, вузлів і механізмів судна для роботи у відкритій акваторії.

Під час докового ремонту було очищено підводну і надводну частини корпусу, пояси змінної ватерлінії, проведено ремонт гвинтів, підрулювального пристрою тощо. Ми замінили зовнішню обшивку корпусу, протекторний захист і проведено фарбування. Також, згідно з умовами контракту, виконано ремонт донно-забортної арматури, якірного ланцюга.

Читайте також: Отримані від США катери "Старобільськ" і "Слов'янськ" будуть модернізовані і переозброєні, - ВМС. ФОТО

Крім того, на "Балті" були відремонтовані такі суднові системи, як водяна забортна, прісна, пожежна, водовідливна, осушувальна, пневматична та гідравлічна системи тощо.

Ремонт судна проводився на миколаївському ТОВ "Нібулон". Це був перший контракт на ремонт судна Військово-Морських Сил ЗС України, укладений із цією компанією.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Коля, у тебя обострение?!.. ты обостряешь, Коля!.. не обострись, Коля!
показати весь коментар
18.11.2020 18:03 Відповісти
"Заменена внешняя обшивка корпуса" - в одной фразе сразу две ошибки: обшивка не внешняя, а наружная, меняли не всю наружную обшивку, а произвели частичную замену наружной обшивки. Источник: https://censor.net/ru/n3231888
показати весь коментар
18.11.2020 18:54 Відповісти
Протекторная защита, подруливальне устройство, пояса перенных ватерлиний ----- просто трэш !!!!! Реальна граматеи !!!!!!!
показати весь коментар
18.11.2020 23:11 Відповісти
 
 