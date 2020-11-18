РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14256 посетителей онлайн
Новости Общество
3 554 32
адвокат (1402) Роттердам+ (165)

Все попытки оспорить закрытие дела "Роттердам+" прекращены, - адвокат

Новости Цензор.НЕТ Общество

Все попытки оспорить закрытие дела

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 18 ноября прекратила все производства по оспариванию решения прокуратуры закрыть дело "Роттердам+" из-за отсутствия состава преступления.

  Первый процесс был закрыт накануне, а 18 ноября председательствующий судья Игорь Панаид объявил о прекращении слушаний и по второму процессу. Таким образом, решение Высшего антикоррупционного суда от 24 сентября 2020 г. о законности и обоснованности закрытия дела "Роттердам+" вступило в силу и дальнейшему обжалованию не подлежит.

По словам адвоката Натальи Дригваль, это ставит точку в истории "Роттердам+" и дело окончательно и бесповоротно закрыто. Причиной этому стал отказ Виктора Чумака от своей апелляционной жалобы. Общественная организация "Центр противодействия коррупции" (ЦПК), представляющая интересы Чумака, заявила, что он не видит смысла в рассмотрении своей апелляционной жалобы, поэтому ее отзывает.

Адвокат Дригваль уверяет, что такое решение Чумак принял после того, как вместе с НАБУ осознал перспективность обжалования, после ознакомления с материалами стороны защиты.

Напомним, 17 ноября решение ВАКС о законности и обоснованности закрытия дела "Роттердам+" официально вступило в силу. Само дело "Роттердам+" Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла еще 27 августа 2020 г. из-за отсутствия в нем состава преступления. Позже это решение поддержал Офис генерального прокурора. Причина – в собранных НАБУ материалах нет доказательств вреда от формулы или совершение кем бы то ни было уголовно правонарушения. 
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+18
зесрань что то лучше придумала?
показать весь комментарий
18.11.2020 18:10
+12
Зебіли, агов! Тут у мене одне запитання: Роттердам+ це й досі зрадонька чи вже ніт?
показать весь комментарий
18.11.2020 18:13
+10
не расстраюйся) игорь Валерич придумает тебе новую забавку
показать весь комментарий
18.11.2020 18:15
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
То есть можно теперь не только опять вводит « Роттердам +» но и Роттердам ++ и Роттердам +++ ?
показать весь комментарий
18.11.2020 18:09 Ответить
зесрань что то лучше придумала?
показать весь комментарий
18.11.2020 18:10 Ответить
Кошмар! Ща наш приЗедент выздоровеет и поделит все по чесноку...😁
показать весь комментарий
18.11.2020 18:15 Ответить
Теперь ахметов с ПАртнером будут нас ротердамить в 3 раза усерднее.
Летом электричество было по 2,99.Сейчас почти 9.Но это не предел.На очереди
роттерда 4плюса
показать весь комментарий
18.11.2020 18:52 Ответить
...і лише здогадуватися скільки заносять блаЗЄнському Всі спроби оскаржити закриття справи "Роттердам+" припинено, - адвокат - Цензор.НЕТ 9007
показать весь комментарий
18.11.2020 20:05 Ответить
Гроші в цій країні вирішують будь яке питання. Особливо дуже великі гроші.
показать весь комментарий
18.11.2020 18:09 Ответить
Незабаром побачимо. .. Карна справа . "Велике крадівництво" все покаже
показать весь комментарий
18.11.2020 18:13 Ответить
Це ти мені бажаєш відкрити очі, що на будівництві автошляхів відкати сягають30% і тому так багато бюджету туди вбухано(що я й без тебе знаю) чи на святість та непорочність Рінатушки Леонідовича?
показать весь комментарий
18.11.2020 18:23 Ответить
Днєпр, ти за доставку газу заплатив?
показать весь комментарий
18.11.2020 18:32 Ответить
Тобі,соколику, тобі. Бо через Роттердам галас піднимали віключно зелені дурники. Щось я не чув, щоб до суду викликали Ахметова. Може нагадаєшь?
показать весь комментарий
18.11.2020 19:58 Ответить
Та я знаю, що у соєвої ботоферми Рінатушка Ахметов - це свята та непорочна особа. Папутчік рєвалюції!
показать весь комментарий
18.11.2020 20:10 Ответить
Що ти верзешь? Вже півтора року країною керує ваш блазень. То чому жодної справи проти Ахметова немає. Обісралися чи що?
показать весь комментарий
18.11.2020 20:15 Ответить
;Обісрався;- це про Льончика ще слабо сказано....
показать весь комментарий
18.11.2020 20:34 Ответить
Зебіли, агов! Тут у мене одне запитання: Роттердам+ це й досі зрадонька чи вже ніт?
показать весь комментарий
18.11.2020 18:13 Ответить
не расстраюйся) игорь Валерич придумает тебе новую забавку
показать весь комментарий
18.11.2020 18:15 Ответить
Все попытки оспорить закрытие дела "Роттердам+" прекращены, - адвокат - Цензор.НЕТ 1757
показать весь комментарий
18.11.2020 18:18 Ответить
А кроме этого роттедама больше проблем нет? Такое впечатление, что все что делается и озвучивается в медиа, это только что бы отупевший народ не спрашивал, а нахрена мы содержим эту кодлу бездельников? Выделяются десятки миллиардов на содержание десятков различных структур, начиная от МВД и ГПУ и заканчивая всякими НАБУ , от которых нет никакого толка, а один вред. И кризис за кризисом, а чуть поутихло, так на вам, конституционный суд, говна на вентилятор...
показать весь комментарий
18.11.2020 18:16 Ответить
А з газом как эти уроды нас намахивают?! Закачали в сховища газ весной летом по 3к -3.5к грн за 1000кубов, а сейчас продают нам по 8к да ещё и плюс за транспортировку! И это я ещё молчу о газе собственной добычи который себестоимость вообще 1.5-2к грн..
показать весь комментарий
18.11.2020 18:20 Ответить
А я подозревал , что наши паны имеют нас законно , согласно праву , им же и прописанному ...
показать весь комментарий
18.11.2020 18:24 Ответить
Все попытки оспорить закрытие дела "Роттердам+" прекращены, - адвокат - Цензор.НЕТ 7665
показать весь комментарий
18.11.2020 18:36 Ответить
Як і очікувалось, свій свого не здає. Збільшили собівартість у 8 разів і як не глянь - "отсутствия в нем состава преступления". Свій суд підтвердив - афера успішно завершилась, лохи все втратили, состав карманів мародерів умножился в рази.
показать весь комментарий
18.11.2020 18:42 Ответить
подскажите, **** это пол собаки или порода человека?
показать весь комментарий
18.11.2020 18:43 Ответить
"Одним из своих приоритетов в экономике Владимир Зеленский назвал защиту конкуренции и снижение роли монополий.
"Стоит начать с изменения Роттердам + на Роттердам-. Это как раз тот случай, когда замена "плюса" на "минус" дает Украине "плюс", - заявил президент."

Бубочка кричал, что Роттердам плюс - это кража из бюджета. Не пора ли ответить за растрату бюджетных средств на политическую борьбу с оппонентом и нанесение вреда экономике страны ?
показать весь комментарий
18.11.2020 18:48 Ответить
А придумают формулу "роттердам - ", скажут что это плохо.. петишисты они такие - в параллельном измерении живут..
показать весь комментарий
18.11.2020 18:49 Ответить
уряя, гудок и потужная шайка всех отроттердамили строго по закону.
показать весь комментарий
18.11.2020 21:09 Ответить
...В рамках Українського законодавства... Хотя я вам скажу, этот роттердам как тряпка для глупого быка, пока мы обсуждаем этот бред, они воруют по крупному. Все монополии как гос., так и частные, резко стали убыточными, типа ковид помешал, а все бабло течет в офшеры под блеенье ЗЕ, и остальных слуг...
показать весь комментарий
19.11.2020 10:25 Ответить
 
 