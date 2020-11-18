Все попытки оспорить закрытие дела "Роттердам+" прекращены, - адвокат
Новости Цензор.НЕТ Общество
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 18 ноября прекратила все производства по оспариванию решения прокуратуры закрыть дело "Роттердам+" из-за отсутствия состава преступления.
Первый процесс был закрыт накануне, а 18 ноября председательствующий судья Игорь Панаид объявил о прекращении слушаний и по второму процессу. Таким образом, решение Высшего антикоррупционного суда от 24 сентября 2020 г. о законности и обоснованности закрытия дела "Роттердам+" вступило в силу и дальнейшему обжалованию не подлежит.
По словам адвоката Натальи Дригваль, это ставит точку в истории "Роттердам+" и дело окончательно и бесповоротно закрыто. Причиной этому стал отказ Виктора Чумака от своей апелляционной жалобы. Общественная организация "Центр противодействия коррупции" (ЦПК), представляющая интересы Чумака, заявила, что он не видит смысла в рассмотрении своей апелляционной жалобы, поэтому ее отзывает.
Адвокат Дригваль уверяет, что такое решение Чумак принял после того, как вместе с НАБУ осознал перспективность обжалования, после ознакомления с материалами стороны защиты.
Напомним, 17 ноября решение ВАКС о законности и обоснованности закрытия дела "Роттердам+" официально вступило в силу. Само дело "Роттердам+" Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла еще 27 августа 2020 г. из-за отсутствия в нем состава преступления. Позже это решение поддержал Офис генерального прокурора. Причина – в собранных НАБУ материалах нет доказательств вреда от формулы или совершение кем бы то ни было уголовно правонарушения.
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Летом электричество было по 2,99.Сейчас почти 9.Но это не предел.На очереди
роттерда 4плюса
"Стоит начать с изменения Роттердам + на Роттердам-. Это как раз тот случай, когда замена "плюса" на "минус" дает Украине "плюс", - заявил президент."
Бубочка кричал, что Роттердам плюс - это кража из бюджета. Не пора ли ответить за растрату бюджетных средств на политическую борьбу с оппонентом и нанесение вреда экономике страны ?