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адвокат (888) Роттердам+ (169)

Всі спроби оскаржити закриття справи "Роттердам+" припинено, - адвокат

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Всі спроби оскаржити закриття справи

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 18 листопада припинила всі проваження щодо оскарження рішення прокуратури закрити справу "Роттердам+" через відсутність складу злочину.

Перший процес було закрито напередодні, а 18 листопада головуючий суддя Ігор Панаїд оголосив про припинення слухань і по другому процесу. Таким чином, рішення Вищого антикорупційного суду від 24 вересня 2020 року про законність та обґрунтованість закриття справи "Роттердам+" вступило в силу і подальшому оскарженню не підлягає.

За словами адвоката Наталії Дригваль, це ставить крапку в історії "Роттердам+" і справу остаточно і безповоротно закрито. Причиною цього стала відмова Віктора Чумака від своєї апеляційної скарги. Громадська організація "Центр протидії корупції" (ЦПК), що представляє інтереси Чумака, заявила, що він не бачить сенсу в розгляді своєї апеляційної скарги, тому її відкликає.

Адвокат Дригваль запевняє, що таке рішення Чумак прийняв після того, як разом із НАБУ усвідомив перспективність оскарження, після ознайомлення з матеріалами сторони захисту.

Читайте також: Справу "Роттердам+" остаточно закрили

Нагадаємо, 17 листопада рішення ВАКС про законність та обґрунтованість закриття справи "Роттердам+" офіційно набрало сили. Саму справу "Роттердам+" Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила ще 27 серпня 2020 року через відсутність у ній складу злочину. Пізніше це рішення підтримав Офіс генерального прокурора. Причина - в зібраних НАБУ матеріалах немає доказів шкоди від формули або вчинення кримінально правопорушення.

Читайте також: Розслідування справи "Роттердам+" відновлено, - НАБУ
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Топ коментарі
+18
зесрань что то лучше придумала?
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18.11.2020 18:10
+12
Зебіли, агов! Тут у мене одне запитання: Роттердам+ це й досі зрадонька чи вже ніт?
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18.11.2020 18:13
+10
не расстраюйся) игорь Валерич придумает тебе новую забавку
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18.11.2020 18:15
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То есть можно теперь не только опять вводит « Роттердам +» но и Роттердам ++ и Роттердам +++ ?
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18.11.2020 18:09 Відповісти
зесрань что то лучше придумала?
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18.11.2020 18:10 Відповісти
Кошмар! Ща наш приЗедент выздоровеет и поделит все по чесноку...😁
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18.11.2020 18:15 Відповісти
Теперь ахметов с ПАртнером будут нас ротердамить в 3 раза усерднее.
Летом электричество было по 2,99.Сейчас почти 9.Но это не предел.На очереди
роттерда 4плюса
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18.11.2020 18:52 Відповісти
...і лише здогадуватися скільки заносять блаЗЄнському Всі спроби оскаржити закриття справи "Роттердам+" припинено, - адвокат - Цензор.НЕТ 9007
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18.11.2020 20:05 Відповісти
Гроші в цій країні вирішують будь яке питання. Особливо дуже великі гроші.
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18.11.2020 18:09 Відповісти
Незабаром побачимо. .. Карна справа . "Велике крадівництво" все покаже
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18.11.2020 18:13 Відповісти
Це ти мені бажаєш відкрити очі, що на будівництві автошляхів відкати сягають30% і тому так багато бюджету туди вбухано(що я й без тебе знаю) чи на святість та непорочність Рінатушки Леонідовича?
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18.11.2020 18:23 Відповісти
Днєпр, ти за доставку газу заплатив?
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18.11.2020 18:32 Відповісти
Тобі,соколику, тобі. Бо через Роттердам галас піднимали віключно зелені дурники. Щось я не чув, щоб до суду викликали Ахметова. Може нагадаєшь?
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18.11.2020 19:58 Відповісти
Та я знаю, що у соєвої ботоферми Рінатушка Ахметов - це свята та непорочна особа. Папутчік рєвалюції!
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18.11.2020 20:10 Відповісти
Що ти верзешь? Вже півтора року країною керує ваш блазень. То чому жодної справи проти Ахметова немає. Обісралися чи що?
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18.11.2020 20:15 Відповісти
;Обісрався;- це про Льончика ще слабо сказано....
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18.11.2020 20:34 Відповісти
Зебіли, агов! Тут у мене одне запитання: Роттердам+ це й досі зрадонька чи вже ніт?
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18.11.2020 18:13 Відповісти
не расстраюйся) игорь Валерич придумает тебе новую забавку
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18.11.2020 18:15 Відповісти
Все попытки оспорить закрытие дела "Роттердам+" прекращены, - адвокат - Цензор.НЕТ 1757
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18.11.2020 18:18 Відповісти
А кроме этого роттедама больше проблем нет? Такое впечатление, что все что делается и озвучивается в медиа, это только что бы отупевший народ не спрашивал, а нахрена мы содержим эту кодлу бездельников? Выделяются десятки миллиардов на содержание десятков различных структур, начиная от МВД и ГПУ и заканчивая всякими НАБУ , от которых нет никакого толка, а один вред. И кризис за кризисом, а чуть поутихло, так на вам, конституционный суд, говна на вентилятор...
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18.11.2020 18:16 Відповісти
А з газом как эти уроды нас намахивают?! Закачали в сховища газ весной летом по 3к -3.5к грн за 1000кубов, а сейчас продают нам по 8к да ещё и плюс за транспортировку! И это я ещё молчу о газе собственной добычи который себестоимость вообще 1.5-2к грн..
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18.11.2020 18:20 Відповісти
А я подозревал , что наши паны имеют нас законно , согласно праву , им же и прописанному ...
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18.11.2020 18:24 Відповісти
Все попытки оспорить закрытие дела "Роттердам+" прекращены, - адвокат - Цензор.НЕТ 7665
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18.11.2020 18:36 Відповісти
Як і очікувалось, свій свого не здає. Збільшили собівартість у 8 разів і як не глянь - "отсутствия в нем состава преступления". Свій суд підтвердив - афера успішно завершилась, лохи все втратили, состав карманів мародерів умножился в рази.
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18.11.2020 18:42 Відповісти
подскажите, **** это пол собаки или порода человека?
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18.11.2020 18:43 Відповісти
"Одним из своих приоритетов в экономике Владимир Зеленский назвал защиту конкуренции и снижение роли монополий.
"Стоит начать с изменения Роттердам + на Роттердам-. Это как раз тот случай, когда замена "плюса" на "минус" дает Украине "плюс", - заявил президент."

Бубочка кричал, что Роттердам плюс - это кража из бюджета. Не пора ли ответить за растрату бюджетных средств на политическую борьбу с оппонентом и нанесение вреда экономике страны ?
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18.11.2020 18:48 Відповісти
А придумают формулу "роттердам - ", скажут что это плохо.. петишисты они такие - в параллельном измерении живут..
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18.11.2020 18:49 Відповісти
уряя, гудок и потужная шайка всех отроттердамили строго по закону.
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18.11.2020 21:09 Відповісти
...В рамках Українського законодавства... Хотя я вам скажу, этот роттердам как тряпка для глупого быка, пока мы обсуждаем этот бред, они воруют по крупному. Все монополии как гос., так и частные, резко стали убыточными, типа ковид помешал, а все бабло течет в офшеры под блеенье ЗЕ, и остальных слуг...
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19.11.2020 10:25 Відповісти
 
 