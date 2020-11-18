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Розслідування справи "Роттердам+" відновлено, - НАБУ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Розслідування справи

Національне антикорупційне бюро України заявляє, що Вищий антикорупційний суд постановив поновити розслідування справи "Роттердам+".

Відповідне повідомлення пресслужба НАБУ розмістила на сторінці відомства в Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Розслідування справи "Роттердам+" відновлено за рішенням ВАКС. Інформація про його нібито закриття не відповідає дійсності. Заявник відкликав скаргу через відсутність предмета спору", - сказано в повідомленні.

Раніше ЗМІ повідомили, що колегія суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду підтвердила рішення першої інстанції про обґрунтованість закриття справи "Роттердам+".

Після цього Центр протидії корупції повідомив, що, згідно з іншим вердиктом ВАКС, справа залишається відкритою.

"Антикорсуд не закрив провадження у "Роттердам+". Суд прийняв відмову від апеляційної скарги на рішення судді Широкої, яка не хотіла відновлювати справу "Роттердам+". Відмову Чумак подав через те, що вже є рішення іншого судді про відновлення справи. Тому сенсу в скарзі не було", - сказано в повідомленні ЦПК.

Розслідування справи Роттердам+ відновлено, - НАБУ 01
Розслідування справи Роттердам+ відновлено, - НАБУ 02
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Топ коментарі
+50
еманутым нет покоя. прощай мфв, ты был добр с нами...
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17.11.2020 21:03
+37
Расследование дела "Роттердам+" возобновлено, - НАБУ - Цензор.НЕТ 777
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17.11.2020 21:11
+34
зетвари ,вы там определитесь уже
про решения КС уже и не вспоминают
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17.11.2020 21:06
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НОВИНА від 17.11.20 16:49 - Дело "Роттердам+" окончательно закрыто
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18.11.2020 08:16 Відповісти
Оно уже как хвост ослика ИА, то "входит" то "выходит".
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18.11.2020 12:01 Відповісти
В цьому вся Україна, штовхають той віз то вперед то назад, а віз і нині там, і так з усім. Ще вчора писали, що ця справа закрита остаточно, сьогодні вже ні.
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18.11.2020 09:01 Відповісти
Це тому що діло Ротердама стало політичним Розслідування справи "Роттердам+" відновлено, - НАБУ - Цензор.НЕТ 8460 .. Суто в економічному плані там перспектив - 0.0 ,тому що немає збитків . Але до нього , з якогось дива вирішили прив'язати Порошенка Розслідування справи "Роттердам+" відновлено, - НАБУ - Цензор.НЕТ 9086 ,, хоча там обвинувачення ( якщо вони і є ) стосуються суто керівництва НКРЕКПу . Саме вони встановлювали і закладали ціну вугілля в ціну кіловата ел.енергії , а не Порошенко . І навіть не Ахметко ( формально ) .
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18.11.2020 11:03 Відповісти
клоунада продолжается!!! ваЗЕлин посадит своих хозяев беню и ахмета....))))))
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18.11.2020 09:43 Відповісти
Обсуждаеете какой-то бессодержательный высер?




NAB Ukraine

@nab_ukr

·16 ч

Розслідування справи #Ротердам+ відновлено за рішенням #ВАКС. Інформація про її нібито закриття не відповідає дійсності. Заявник відкликав скаргу через відсутній предмет спору.

НЕТ никакого решения ВАКС!
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18.11.2020 12:31 Відповісти
Шо! Опять?!
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18.11.2020 14:02 Відповісти
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