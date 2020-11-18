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Расследование дела "Роттердам+" возобновлено, - НАБУ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Расследование дела

Национальное антикоррупционное бюро Украины заявляет, что Высший антикоррупционный суд постановил возобновить расследование дела "Роттердам+".

Соответствующее сообщение пресс-служба НАБУ разместила на странице ведомства в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Расследование дела "Роттердам +" возобновлено по решению ВАКС. Информация о его якобы закрытии не соответствует действительности. Заявитель отозвал жалобу из-за отсутствия предмета спора", - сказано в сообщении.

Ранее СМИ сообщили, что коллегия судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда подтвердила решение первой инстанции об обоснованности закрытия дела "Роттердам+".

Читайте на Цензор.НЕТ: Венедиктова отказала НАБУ в возобновлении дела "Роттердам+" из-за "отсутствия материалов уголовного производства", - ЦПК

После этого Центр противодействия коррупции сообщил, что, согласно другому вердикту ВАКС, дело остается открытым.

"Антикоррсуд НЕ закрыл производство по "Роттердам+". Суд принял отказ от апелляционной жалобы на решение судьи Широкой, которая не хотела возобновлять дело "Роттердам+". Отказ Чумак подал из-за того, что уже есть решение другой судьи о возобновлении дела. Поэтому смысла в жалобе не было", - сказано в сообщении ЦПК.

Также на Цензор.НЕТ: Офис генпрокурора подтвердил закрытие дела "Роттердам+". ДОКУМЕНТ

Расследование дела Роттердам+ возобновлено, - НАБУ 01
Расследование дела Роттердам+ возобновлено, - НАБУ 02

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+50
еманутым нет покоя. прощай мфв, ты был добр с нами...
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17.11.2020 21:03
+37
Расследование дела "Роттердам+" возобновлено, - НАБУ - Цензор.НЕТ 777
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17.11.2020 21:11
+34
зетвари ,вы там определитесь уже
про решения КС уже и не вспоминают
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17.11.2020 21:06
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НОВИНА від 17.11.20 16:49 - Дело "Роттердам+" окончательно закрыто
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18.11.2020 08:16 Ответить
Оно уже как хвост ослика ИА, то "входит" то "выходит".
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18.11.2020 12:01 Ответить
В цьому вся Україна, штовхають той віз то вперед то назад, а віз і нині там, і так з усім. Ще вчора писали, що ця справа закрита остаточно, сьогодні вже ні.
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18.11.2020 09:01 Ответить
Це тому що діло Ротердама стало політичним Розслідування справи "Роттердам+" відновлено, - НАБУ - Цензор.НЕТ 8460 .. Суто в економічному плані там перспектив - 0.0 ,тому що немає збитків . Але до нього , з якогось дива вирішили прив'язати Порошенка Розслідування справи "Роттердам+" відновлено, - НАБУ - Цензор.НЕТ 9086 ,, хоча там обвинувачення ( якщо вони і є ) стосуються суто керівництва НКРЕКПу . Саме вони встановлювали і закладали ціну вугілля в ціну кіловата ел.енергії , а не Порошенко . І навіть не Ахметко ( формально ) .
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18.11.2020 11:03 Ответить
клоунада продолжается!!! ваЗЕлин посадит своих хозяев беню и ахмета....))))))
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18.11.2020 09:43 Ответить
Обсуждаеете какой-то бессодержательный высер?




NAB Ukraine

@nab_ukr

·16 ч

Розслідування справи #Ротердам+ відновлено за рішенням #ВАКС. Інформація про її нібито закриття не відповідає дійсності. Заявник відкликав скаргу через відсутній предмет спору.

НЕТ никакого решения ВАКС!
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18.11.2020 12:31 Ответить
Шо! Опять?!
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18.11.2020 14:02 Ответить
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