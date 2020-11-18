Расследование дела "Роттердам+" возобновлено, - НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины заявляет, что Высший антикоррупционный суд постановил возобновить расследование дела "Роттердам+".

Соответствующее сообщение пресс-служба НАБУ разместила на странице ведомства в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Расследование дела "Роттердам +" возобновлено по решению ВАКС. Информация о его якобы закрытии не соответствует действительности. Заявитель отозвал жалобу из-за отсутствия предмета спора", - сказано в сообщении.

Ранее СМИ сообщили, что коллегия судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда подтвердила решение первой инстанции об обоснованности закрытия дела "Роттердам+".

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После этого Центр противодействия коррупции сообщил, что, согласно другому вердикту ВАКС, дело остается открытым.

"Антикоррсуд НЕ закрыл производство по "Роттердам+". Суд принял отказ от апелляционной жалобы на решение судьи Широкой, которая не хотела возобновлять дело "Роттердам+". Отказ Чумак подал из-за того, что уже есть решение другой судьи о возобновлении дела. Поэтому смысла в жалобе не было", - сказано в сообщении ЦПК.

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