Офис генпрокурора подтвердил закрытие дела "Роттердам+". ДОКУМЕНТ
Офис генерального прокурора отклонил жалобу детективов НАБУ и оставил в силе решение Специализированной антикоррупционной прокуратуры от 27 августа о закрытии дела "Роттердам+".
Об этом свидетельствует постановление Офиса генпрокурора от 29 сентября, копия которого есть в распоряжении редакции Цензор.НЕТ.
"Из имеющихся материалов жалобы и данных ЕРДР следует, что решение о закрытии уголовного производства в части принято старшим группы прокуроров прокурором Пономаренко, который согласно требования УПК, имел на это полномочия", - говорится в копии постановления.
Постановление подписано генеральным прокурором Ириной Венедиктовой и обжалованию не подлежит.
В документе также говорится, что по состоянию на 29 сентября НАБУ не предоставило Офису генпрокурора материалы этого расследования.
Напомним, дело "Роттердам+" было закрыто в отношении подозреваемых лиц 27 августа из-за отсутствия достаточных доказательств их вины и исчерпанные возможности для их получения.
Решение о закрытии дела в отношении подозреваемых принято после получения вывода финальной комплексной экспертизы СБУ, которая 11 августа не подтвердила ущерб от действия формулы.
Решение САП о закрытии дела было обжаловано в Высшем антикоррупционном суде. 24 сентября ВАКС отклонил иск экс-нардепа Виктора Чумака и признал решение прокурора САП о закрытии дела законным и обоснованным.
В текущий момент иск Чумака находится на стадии апелляционного рассмотрения. Также в ВАКС поступила объединенная жалоба Никопольского завода ферросплавов Игоря Коломойского и общественной организации "Центр противодействия коррупции", которые также оспаривают решение САП о закрытии дела.
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З останніх сил пробують довести тут , що від формули , державі були якісь міфічні збитки ,, взяті "з потолка" .. .
пусть по статьям распишут стоимость ---- газа /добытого в Украине/
стоимость гегокалории --- тепла
куб воды --- стоимость
стоимость литра ---бензина
и так далее и тому подобное
уверен Никто этого не сделает
точно также стоимость билета в метро
и следует при этом учесть что з/п у нас $300-400
у немца 3000 евро где разница
1. Офис генпрокурора подтвердил закрытие дела "Роттердам+" 2. Офис Президента: "Риски для коррупционеров возрастают многократно"
Дааа....обхохочешься тут с вами..с вашими ОПами.
Отак і в нас, напхав у фейсбуки/твітери/форуми різного бруду про будь що, чи про будь кого, і "чітатєлі" миттєво схавали, і почали плюватися "цитатами" та різними "фаХтами" з фейсбуку..)) Пічально. Дуже..