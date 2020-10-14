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Новости Роттердам плюс
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Офис генпрокурора подтвердил закрытие дела "Роттердам+". ДОКУМЕНТ

Офис генпрокурора подтвердил закрытие дела

Офис генерального прокурора отклонил жалобу детективов НАБУ и оставил в силе решение Специализированной антикоррупционной прокуратуры от 27 августа о закрытии дела "Роттердам+".

Об этом свидетельствует постановление Офиса генпрокурора от 29 сентября, копия которого есть в распоряжении редакции Цензор.НЕТ.

"Из имеющихся материалов жалобы и данных ЕРДР следует, что решение о закрытии уголовного производства в части принято старшим группы прокуроров прокурором Пономаренко, который согласно требования УПК, имел на это полномочия", - говорится в копии постановления.

Постановление подписано генеральным прокурором Ириной Венедиктовой и обжалованию не подлежит.

В документе также говорится, что по состоянию на 29 сентября НАБУ не предоставило Офису генпрокурора материалы этого расследования.

Офис генпрокурора подтвердил закрытие дела Роттердам+ 01
Офис генпрокурора подтвердил закрытие дела Роттердам+ 02

Напомним, дело "Роттердам+" было закрыто в отношении подозреваемых лиц 27 августа из-за отсутствия достаточных доказательств их вины и исчерпанные возможности для их получения.

Решение о закрытии дела в отношении подозреваемых принято после получения вывода финальной комплексной экспертизы СБУ, которая 11 августа не подтвердила ущерб от действия формулы.

Решение САП о закрытии дела было обжаловано в Высшем антикоррупционном суде. 24 сентября ВАКС отклонил иск экс-нардепа Виктора Чумака и признал решение прокурора САП о закрытии дела законным и обоснованным.

В текущий момент иск Чумака находится на стадии апелляционного рассмотрения. Также в ВАКС поступила объединенная жалоба Никопольского завода ферросплавов Игоря Коломойского и общественной организации "Центр противодействия коррупции", которые также оспаривают решение САП о закрытии дела.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дело "Роттердам +" закрыто из-за недостаточности доказательств, - и.о. руководителя САП

Автор: 

Вовк Дмитрий (126) НКРЭКУ (479) Роттердам+ (165) Кривенко Оксана (12) Офис Генпрокурора (2454)


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Топ комментарии
+32
сволочи те кто развел "роттердамом" тупых зебилов)

И щас ворует так как даже януковичу не снилось.
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14.10.2020 16:49
+25
Та чого ти скавулиш Вася, ліш би не Порошенко ти вже отримав. І ще отримаєте дурбецели ви малороські.
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14.10.2020 16:59
+24
Президент Владимир Зеленский считает своей заслугой отмену формулы расчета стоимости энергетического угля "Роттердам+"./ Зеленский подписал меморандум с МВФ с такой же формулой/ Буратино кодлана Коломойского Зеленский гневно разоблачая "грабительскую" формулу Роттердам+ набрал миллионы голосов. Обманом. Это -моральные потери. Есть и денежные потери. Расследование по делу "Роттердам+" началось в марте 2017 г. В нем принимали участие 15 детективов и 7 прокуроров. Расходы бюджета на их работу оцениваются в 96 млн грн.
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14.10.2020 16:46
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Страница 2 из 2
Зелень біситься , тому що її , з цим Ротердамом , " развєли как котят" ,, як останніх лошар . .
З останніх сил пробують довести тут , що від формули , державі були якісь міфічні збитки ,, взяті "з потолка" .. .
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14.10.2020 17:56 Ответить
З Роттердамом розвели і зелень, і пороховату, і всіх українських громадян. Ахметов з Порошенком відомі разводили. А зараз ще й Зеленський розвів.
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14.10.2020 18:01 Ответить
Экономист Трускавецкий?
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14.10.2020 18:09 Ответить
тебя и тебе подобных развели, зесрань -обтекай, тебе не привыкать
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14.10.2020 18:09 Ответить
В смысле "меня розвели"? Я, в отличие от вас, в 2019 году не голосовал за преступников Порошенко и Зеленского. И я, в отличие от вас, понимаю, что как бы власть, нынешняя, или настоящая, не решили, преступление остаётся преступлением. Я буду называть чёрное чёрным, даже если мне будут утверждать иное.
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14.10.2020 18:21 Ответить
сейчас все зебильо вопит, шо во втором туре не голосовали))))только до их скудного ума никак не дойдет - не голосовал значит помог, в воюющей стране, прийти дебилу -малоросу
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14.10.2020 18:24 Ответить
Не голосовал, значит отстранил преступника и капитулянта Порошенко от власти. В целом, правлением Зеленского я доволен больше, чем Порошенко.
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14.10.2020 18:39 Ответить
Я тебе не дуже засмучу коли скажу відому істину : той хто не голосував за Пороха або 1. Феєричний двбйб, бо не бачив очевидного куде приведе Україну зграя зеле-ватних виродків. або 2. закінчені покиьки ,бо все знали , усвідомлювали але діяли на шкоду Україні. Ти з яких будеш?
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14.10.2020 18:36 Ответить
Ох, на работе буду тролить зеизберателей. Они и так ходят и молчат - а как полтора года назад и часа не проходило без таких новостей о Порохе. Ну теперь их очередь - дебилов.
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14.10.2020 18:50 Ответить
зеБобік здох
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14.10.2020 18:58 Ответить
А хто цю справу вигадав? Бігус? Чи я помиляюсь?
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14.10.2020 19:03 Ответить
Вигадали ті кому це було треба , для дискредитації тої влади . А розтрубив на всю Україну , про " зраду" , з їх подачі - Шабунін .
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14.10.2020 19:23 Ответить
Роттердам плюс
пусть по статьям распишут стоимость ---- газа /добытого в Украине/
стоимость гегокалории --- тепла
куб воды --- стоимость
стоимость литра ---бензина
и так далее и тому подобное
уверен Никто этого не сделает
точно также стоимость билета в метро
и следует при этом учесть что з/п у нас $300-400
у немца 3000 евро где разница
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14.10.2020 19:34 Ответить
Два заголовка рядом
1. Офис генпрокурора подтвердил закрытие дела "Роттердам+" 2. Офис Президента: "Риски для коррупционеров возрастают многократно"
Дааа....обхохочешься тут с вами..с вашими ОПами.
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14.10.2020 20:11 Ответить
Правильно, гудок и потужное ICU всех отроттердамили по закону, всё население довольно, без убытков, в одних прибылях.
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14.10.2020 20:14 Ответить
Ну наконец то , а когда Ахметов вернёт украинцам украденные деньги? Все понимают что Суды и Прокуратура живут в параллельном мире,но когда третий раз миры соеденяться ,то власти и судам не поздоровиться.
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14.10.2020 20:58 Ответить
НА ЛУНУ НЕ УЛЕТИТЕ ПДРЫ КОРРУПЦИОННЫЕ !!!
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14.10.2020 22:08 Ответить
ЗЕбіли впали в ступор
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14.10.2020 22:40 Ответить
так я не поЙняла, ротердам це гарно чи погано? )))))))))
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14.10.2020 22:44 Ответить
при порохе погано, а при зеле хорошо
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15.10.2020 02:41 Ответить
Господи, як же ж легко маніпулювати нашим нарідом.. "Пропечатал в газете и шабаш.." (-с)
Отак і в нас, напхав у фейсбуки/твітери/форуми різного бруду про будь що, чи про будь кого, і "чітатєлі" миттєво схавали, і почали плюватися "цитатами" та різними "фаХтами" з фейсбуку..)) Пічально. Дуже..
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14.10.2020 22:54 Ответить
прошла весна, завяли помидоры
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15.10.2020 02:40 Ответить
Офис генпрокурора подтвердил закрытие дела "Роттердам+". Я не я и лошадь не моя .Какие же они слуги народа ,они слуги олигархов .
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15.10.2020 08:59 Ответить
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