Офіс генпрокурора підтвердив закриття справи "Роттердам+". ДОКУМЕНТ

Офіс генерального прокурора відхилив скаргу детективів НАБУ і залишив у силі рішення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури від 27 серпня про закриття справи "Роттердам+".

Про це свідчить постанова Офісу генпрокурора від 29 вересня, копія якої є в розпорядженні редакції Цензор.НЕТ.

"З наявних матеріалів скарги та даних ЄРДР випливає, що рішення про закриття кримінального провадження в частині ухвалено старшим групи прокурорів прокурором Пономаренком, який згідно з вимогою КПК, мав на це повноваження", - йдеться в копії постанови.

Постанова підписана генеральним прокурором Іриною Венедіктовою і оскарженню не підлягає.

У документі також йдеться, що станом на 29 вересня НАБУ не надало Офісу генпрокурора матеріали цього розслідування.





Нагадаємо, справу "Роттердам +" було закрито щодо підозрюваних осіб 27 серпня через відсутність достатніх доказів їхньої провини і вичерпані можливості для їх отримання.

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Рішення про закриття справи щодо підозрюваних ухвалено після отримання висновку фінальної комплексної експертизи СБУ, яка 11 серпня не підтвердила збиток від дії формули.

Рішення САП про закриття справи було оскаржено у Вищому антикорупційному суді. 24 вересня ВАКС відхилив позов екснардепа Віктора Чумака та визнав рішення прокурора САП про закриття справи законним і обґрунтованим.

У поточний момент позов Чумака на стадії апеляційного розгляду. Також в ВАКС надійшла об'єднана скарга Нікопольського заводу феросплавів Ігоря Коломойського і громадської організації "Центр протидії корупції", які також оскаржують рішення САП про закриття справи.