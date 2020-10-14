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Новини Роттердам плюс
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Офіс генпрокурора підтвердив закриття справи "Роттердам+". ДОКУМЕНТ

Офіс генпрокурора підтвердив закриття справи

Офіс генерального прокурора відхилив скаргу детективів НАБУ і залишив у силі рішення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури від 27 серпня про закриття справи "Роттердам+".

Про це свідчить постанова Офісу генпрокурора від 29 вересня, копія якої є в розпорядженні редакції Цензор.НЕТ.

"З наявних матеріалів скарги та даних ЄРДР випливає, що рішення про закриття кримінального провадження в частині ухвалено старшим групи прокурорів прокурором Пономаренком, який згідно з вимогою КПК, мав на це повноваження", - йдеться в копії постанови.

Постанова підписана генеральним прокурором Іриною Венедіктовою і оскарженню не підлягає.

У документі також йдеться, що станом на 29 вересня НАБУ не надало Офісу генпрокурора матеріали цього розслідування.

Офіс генпрокурора підтвердив закриття справи Роттердам+ 01
Офіс генпрокурора підтвердив закриття справи Роттердам+ 02

Нагадаємо, справу "Роттердам +" було закрито щодо підозрюваних осіб 27 серпня через відсутність достатніх доказів їхньої провини і вичерпані можливості для їх отримання.

Читайте також: Справу "Роттердам+" закрито через недостатність доказів, - в.о. керівника САП

Рішення про закриття справи щодо підозрюваних ухвалено після отримання висновку фінальної комплексної експертизи СБУ, яка 11 серпня не підтвердила збиток від дії формули.

Рішення САП про закриття справи було оскаржено у Вищому антикорупційному суді. 24 вересня ВАКС відхилив позов екснардепа Віктора Чумака та визнав рішення прокурора САП про закриття справи законним і обґрунтованим.

У поточний момент позов Чумака на стадії апеляційного розгляду. Також в ВАКС надійшла об'єднана скарга Нікопольського заводу феросплавів Ігоря Коломойського і громадської організації "Центр протидії корупції", які також оскаржують рішення САП про закриття справи.

Автор: 

Вовк (185) НКРЕКП (1813) Роттердам+ (297) Кривенко Оксана (54) Офіс Генпрокурора (3236)


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Топ коментарі
+32
сволочи те кто развел "роттердамом" тупых зебилов)

И щас ворует так как даже януковичу не снилось.
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14.10.2020 16:49
+25
Та чого ти скавулиш Вася, ліш би не Порошенко ти вже отримав. І ще отримаєте дурбецели ви малороські.
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14.10.2020 16:59
+24
Президент Владимир Зеленский считает своей заслугой отмену формулы расчета стоимости энергетического угля "Роттердам+"./ Зеленский подписал меморандум с МВФ с такой же формулой/ Буратино кодлана Коломойского Зеленский гневно разоблачая "грабительскую" формулу Роттердам+ набрал миллионы голосов. Обманом. Это -моральные потери. Есть и денежные потери. Расследование по делу "Роттердам+" началось в марте 2017 г. В нем принимали участие 15 детективов и 7 прокуроров. Расходы бюджета на их работу оцениваются в 96 млн грн.
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14.10.2020 16:46
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Зелень біситься , тому що її , з цим Ротердамом , " развєли как котят" ,, як останніх лошар . .
З останніх сил пробують довести тут , що від формули , державі були якісь міфічні збитки ,, взяті "з потолка" .. .
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14.10.2020 17:56 Відповісти
З Роттердамом розвели і зелень, і пороховату, і всіх українських громадян. Ахметов з Порошенком відомі разводили. А зараз ще й Зеленський розвів.
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14.10.2020 18:01 Відповісти
Экономист Трускавецкий?
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14.10.2020 18:09 Відповісти
тебя и тебе подобных развели, зесрань -обтекай, тебе не привыкать
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14.10.2020 18:09 Відповісти
В смысле "меня розвели"? Я, в отличие от вас, в 2019 году не голосовал за преступников Порошенко и Зеленского. И я, в отличие от вас, понимаю, что как бы власть, нынешняя, или настоящая, не решили, преступление остаётся преступлением. Я буду называть чёрное чёрным, даже если мне будут утверждать иное.
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14.10.2020 18:21 Відповісти
сейчас все зебильо вопит, шо во втором туре не голосовали))))только до их скудного ума никак не дойдет - не голосовал значит помог, в воюющей стране, прийти дебилу -малоросу
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14.10.2020 18:24 Відповісти
Не голосовал, значит отстранил преступника и капитулянта Порошенко от власти. В целом, правлением Зеленского я доволен больше, чем Порошенко.
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14.10.2020 18:39 Відповісти
Я тебе не дуже засмучу коли скажу відому істину : той хто не голосував за Пороха або 1. Феєричний двбйб, бо не бачив очевидного куде приведе Україну зграя зеле-ватних виродків. або 2. закінчені покиьки ,бо все знали , усвідомлювали але діяли на шкоду Україні. Ти з яких будеш?
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14.10.2020 18:36 Відповісти
Ох, на работе буду тролить зеизберателей. Они и так ходят и молчат - а как полтора года назад и часа не проходило без таких новостей о Порохе. Ну теперь их очередь - дебилов.
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14.10.2020 18:50 Відповісти
зеБобік здох
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14.10.2020 18:58 Відповісти
А хто цю справу вигадав? Бігус? Чи я помиляюсь?
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14.10.2020 19:03 Відповісти
Вигадали ті кому це було треба , для дискредитації тої влади . А розтрубив на всю Україну , про " зраду" , з їх подачі - Шабунін .
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14.10.2020 19:23 Відповісти
Роттердам плюс
пусть по статьям распишут стоимость ---- газа /добытого в Украине/
стоимость гегокалории --- тепла
куб воды --- стоимость
стоимость литра ---бензина
и так далее и тому подобное
уверен Никто этого не сделает
точно также стоимость билета в метро
и следует при этом учесть что з/п у нас $300-400
у немца 3000 евро где разница
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14.10.2020 19:34 Відповісти
Два заголовка рядом
1. Офис генпрокурора подтвердил закрытие дела "Роттердам+" 2. Офис Президента: "Риски для коррупционеров возрастают многократно"
Дааа....обхохочешься тут с вами..с вашими ОПами.
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14.10.2020 20:11 Відповісти
Правильно, гудок и потужное ICU всех отроттердамили по закону, всё население довольно, без убытков, в одних прибылях.
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14.10.2020 20:14 Відповісти
Ну наконец то , а когда Ахметов вернёт украинцам украденные деньги? Все понимают что Суды и Прокуратура живут в параллельном мире,но когда третий раз миры соеденяться ,то власти и судам не поздоровиться.
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14.10.2020 20:58 Відповісти
НА ЛУНУ НЕ УЛЕТИТЕ ПДРЫ КОРРУПЦИОННЫЕ !!!
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14.10.2020 22:08 Відповісти
ЗЕбіли впали в ступор
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14.10.2020 22:40 Відповісти
так я не поЙняла, ротердам це гарно чи погано? )))))))))
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14.10.2020 22:44 Відповісти
при порохе погано, а при зеле хорошо
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15.10.2020 02:41 Відповісти
Господи, як же ж легко маніпулювати нашим нарідом.. "Пропечатал в газете и шабаш.." (-с)
Отак і в нас, напхав у фейсбуки/твітери/форуми різного бруду про будь що, чи про будь кого, і "чітатєлі" миттєво схавали, і почали плюватися "цитатами" та різними "фаХтами" з фейсбуку..)) Пічально. Дуже..
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14.10.2020 22:54 Відповісти
прошла весна, завяли помидоры
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15.10.2020 02:40 Відповісти
Офис генпрокурора подтвердил закрытие дела "Роттердам+". Я не я и лошадь не моя .Какие же они слуги народа ,они слуги олигархов .
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15.10.2020 08:59 Відповісти
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