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Украинская делегация в ТКГ предложила провести внеочередные заседания, чтобы рассмотреть вопросы обмена пленными и разблокирования КПВВ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Украинская делегация в ТКГ предложила провести внеочередные заседания, чтобы рассмотреть вопросы обмена пленными и разблокирования КПВВ

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе обратилась к российской стороне с предложением провести внеочередные заседания в трех рабочих подгруппах.

Об этом сообщила Украинская делегация в ТКГ в телеграмм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Мы предлагаем созвать внеочередное заседание рабочей подгруппы ТКГ по вопросам безопасности, рабочей подгруппы ТКГ по политическим вопросам и рабочей подгруппы ТКГ по гуманитарным вопросам, и заверяем в своей готовности работать в режиме 24/7 для ускорения рассмотрения вопросов, которые уже на протяжении многих месяцев находятся в повестке дня соответствующих рабочих подгрупп ТКГ, и для принятия Трехстороннего контактной группой соответствующих решений", - сообщила делегация.

Отмечается, что в частности, речь идет о вопросах по разблокированию работы КПВВ и обмена взаимно удерживаемыми лицами.

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ЗЕ вже обміняв всіх на всіх, чи я щось пропустив?
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19.11.2020 10:07 Ответить
Пропустив - у владі він вже поміняв всіх українців на всіх малоросів. Чи Ви не про то?
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19.11.2020 10:27 Ответить
перевели все в плоскость - парашка разблокируй, то что сама и заблокировала
гении переговоров...
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19.11.2020 10:09 Ответить
Про повне припинення вогню вже й не згадують.
Українцям заборонили стріляти, а кацапських терористів такі вимоги сердять. Хай бавляться, "пострілюють". Здавати Україну це не заважає.
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19.11.2020 10:54 Ответить
Чушь, все КПВВ должны быть полностью заблокирваны!
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19.11.2020 13:27 Ответить
 
 