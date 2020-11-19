Украинская делегация в ТКГ предложила провести внеочередные заседания, чтобы рассмотреть вопросы обмена пленными и разблокирования КПВВ

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе обратилась к российской стороне с предложением провести внеочередные заседания в трех рабочих подгруппах.

Об этом сообщила Украинская делегация в ТКГ в телеграмм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Мы предлагаем созвать внеочередное заседание рабочей подгруппы ТКГ по вопросам безопасности, рабочей подгруппы ТКГ по политическим вопросам и рабочей подгруппы ТКГ по гуманитарным вопросам, и заверяем в своей готовности работать в режиме 24/7 для ускорения рассмотрения вопросов, которые уже на протяжении многих месяцев находятся в повестке дня соответствующих рабочих подгрупп ТКГ, и для принятия Трехстороннего контактной группой соответствующих решений", - сообщила делегация.

Отмечается, что в частности, речь идет о вопросах по разблокированию работы КПВВ и обмена взаимно удерживаемыми лицами.

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