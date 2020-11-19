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обмін (982) політв'язні (1334) полонені (1938) Тристороння контактна група (826)

Українська делегація в ТКГ запропонувала провести позачергові засідання, щоб розглянути питання обміну полоненими і розблокування КПВВ

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Українська делегація в ТКГ запропонувала провести позачергові засідання, щоб розглянути питання обміну полоненими і розблокування КПВВ

Українська делегація в Тристоронній контактній групі звернулася до російської сторони з пропозицією провести позачергові засідання в трьох робочих підгрупах.

Про це повідомила Українська делегація в ТКГ у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Ми пропонуємо скликати позачергові засідання робочої підгрупи ТКГ з безпекових питань, робочої підгрупи ТКГ з політичних питань і робочої підгрупи ТКГ з гуманітарних питань і запевняємо у своїй готовності працювати в режимі 24/7 задля прискорення розгляду питань, що вже впродовж багатьох місяців перебувають на порядку денному відповідних робочих підгруп ТКГ, і задля ухвалення Тристоронньою контактною групою відповідних рішень", - повідомили в делегації.

Зазначається, що, зокрема, йдеться про питання щодо розблокування роботи КПВВ та обміну особами, що взаємно утримуються.

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Автор: Наталя Джума
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ЗЕ вже обміняв всіх на всіх, чи я щось пропустив?
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19.11.2020 10:07 Відповісти
Пропустив - у владі він вже поміняв всіх українців на всіх малоросів. Чи Ви не про то?
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19.11.2020 10:27 Відповісти
перевели все в плоскость - парашка разблокируй, то что сама и заблокировала
гении переговоров...
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19.11.2020 10:09 Відповісти
Про повне припинення вогню вже й не згадують.
Українцям заборонили стріляти, а кацапських терористів такі вимоги сердять. Хай бавляться, "пострілюють". Здавати Україну це не заважає.
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19.11.2020 10:54 Відповісти
Чушь, все КПВВ должны быть полностью заблокирваны!
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19.11.2020 13:27 Відповісти
 
 