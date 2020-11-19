Українська делегація в ТКГ запропонувала провести позачергові засідання, щоб розглянути питання обміну полоненими і розблокування КПВВ

Українська делегація в Тристоронній контактній групі звернулася до російської сторони з пропозицією провести позачергові засідання в трьох робочих підгрупах.

Про це повідомила Українська делегація в ТКГ у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Ми пропонуємо скликати позачергові засідання робочої підгрупи ТКГ з безпекових питань, робочої підгрупи ТКГ з політичних питань і робочої підгрупи ТКГ з гуманітарних питань і запевняємо у своїй готовності працювати в режимі 24/7 задля прискорення розгляду питань, що вже впродовж багатьох місяців перебувають на порядку денному відповідних робочих підгруп ТКГ, і задля ухвалення Тристоронньою контактною групою відповідних рішень", - повідомили в делегації.



Зазначається, що, зокрема, йдеться про питання щодо розблокування роботи КПВВ та обміну особами, що взаємно утримуються.

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