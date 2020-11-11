Кравчук пропонує обмін "всіх на всіх" на Донбасі до Нового року
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук на засіданні в форматі відеоконференції в середу закликав звільнити до Різдва і Нового року всіх утримуваних осіб на Донбасі.
Про це йдеться в оприлюдненому ввечері в середу повідомленні української делегації, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Глава української делегації закликав повернути додому до Різдва і Нового року всіх взаємно утримуваних осіб, що стало б прикладом високої моралі і відповідальності учасників, ознакою їх прагнення домовитися і щодо інших позицій", - сказано в повідомленні.
Глава Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, модератор Робочої підгрупи з питань безпеки Тристоронньої контактної групи посол Яшар Халіт Чевік підтримав наміри сторін дотримуватися режиму припинення вогню.
Чевік зазначив, що режим припинення вогню зберігається вже 108 діб, додавши, що спостерігається зменшення кількості обстрілів і використання важкого озброєння (мінометів).
У свою чергу українська делегація продовжує наполягати на початку гуманітарного розмінування, пропозицію про що вніс президент України Володимир Зеленський ще під час Паризького саміту 9 грудня 2019 року.
Йдеться про заміновані 19 ділянок: наприклад, кладовища, електромережі, об'єкти водопостачання, що знаходяться на лінії розмежування.
Вкрай важливо, зазначив Кравчук, почати розмінування до різкого погіршення погодних умов, яке зробить це фізично неможливим.
Будь ласка, зачекайте...
Вал Мишель@VALMICHEL7
Разве по законам о декоммунизации и люстрации коммунистические ***** вроде Кравчука могут в Украине занимать посты? И это если оставить в стороне очевидные для любого психиатра признаки старческого маразма. Это те «новые лица», которых обещал Владимир Алексаныч.
А шо.
Какаяразніца?
І Кравчука, в бонус.
На цьому фото бабуся Богдана Ковальчука.
Богдан ріс без батька, мав великі плани на навчання, а його рідні мали великі надії. Його бабуся, попри власну інвалідність, відчайдушно бореться за онука.
Важко уявити, що 17-річному хлопчині довелося зустріти у підвалах свої 18, 19, 20, 21 роки та що він там пережив за свою тверду громадянську позицію. Учора у Богдана був черговий день народження. Ми б могли його привітати, та хлопець і досі перебуває у полоні й невідомо коли повернеться додому.
Зробіть репост цього допису, розкажіть кожному, бо за таких українців потрібно боротися! https://www.facebook.com/backandalive/posts/1847875938703168
"О чем договорились в Париже: первые итоги переговоров в "нормандском формате"
10 декабря 2019,
-обеспечить полное и бессрочное перемирие до 31 декабря 2019 года, с расширением мандата ОБСЕ (в том числе круглосуточное патрулирование);
- освободить пленных "всех на всех" до конца года, предоставить Красному Кресту доступ ко всем удерживаемым лицам;
ПОДПОЛКОВНИК ВСУ МИХАИЛ НИКОЛОВ: "ОПЕРАЦИЯ ГУР МО ПО ШТУРМУ ТЮРЕМ В ДОНЕЦКЕ СОРВАНА В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРЕДАТЕЛЬСТВА В РУКОВОДСТВЕ УКРАИНЫ"
Всё, потом только ОПЗЖ можна будет склонить на коррупцию (если к тому времени её не запретит КС)