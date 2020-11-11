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Кравчук пропонує обмін "всіх на всіх" на Донбасі до Нового року

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кравчук пропонує обмін

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук на засіданні в форматі відеоконференції в середу закликав звільнити до Різдва і Нового року всіх утримуваних осіб на Донбасі.

Про це йдеться в оприлюдненому ввечері в середу повідомленні української делегації, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Глава української делегації закликав повернути додому до Різдва і Нового року всіх взаємно утримуваних осіб, що стало б прикладом високої моралі і відповідальності учасників, ознакою їх прагнення домовитися і щодо інших позицій", - сказано в повідомленні.

Глава Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, модератор Робочої підгрупи з питань безпеки Тристоронньої контактної групи посол Яшар Халіт Чевік підтримав наміри сторін дотримуватися режиму припинення вогню.

Чевік зазначив, що режим припинення вогню зберігається вже 108 діб, додавши, що спостерігається зменшення кількості обстрілів і використання важкого озброєння (мінометів).

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У свою чергу українська делегація продовжує наполягати на початку гуманітарного розмінування, пропозицію про що вніс президент України Володимир Зеленський ще під час Паризького саміту 9 грудня 2019 року.

Йдеться про заміновані 19 ділянок: наприклад, кладовища, електромережі, об'єкти водопостачання, що знаходяться на лінії розмежування.

Вкрай важливо, зазначив Кравчук, почати розмінування до різкого погіршення погодних умов, яке зробить це фізично неможливим.
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Топ коментарі
+27
Пора уже этого маразматика обменять.
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11.11.2020 21:06
+14
Віслюк віддав всіх потрібних *****.. Тому обміну не буде ..........
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11.11.2020 21:04
+13
Кравчучку тоже на обмен.
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11.11.2020 21:08
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Віслюк віддав всіх потрібних *****.. Тому обміну не буде ..........
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11.11.2020 21:04 Відповісти
Такий обмін як був минулого разу не потрібен! Ми їм військових вбивць наших воїнів, шпигунів, диверсантів, яких брали в полон кров'ю наших хлопців, а вони нахапають на вулицях дирляндії алкоголиків та наркоманів і в них є обмінний фонд.
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11.11.2020 21:09 Відповісти
Старый пацюк , ты 0️⃣ , черти в аду тебя давно заждались ,коммуняка хитро…
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11.11.2020 23:25 Відповісти
Пора уже этого маразматика обменять.
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11.11.2020 21:06 Відповісти
На мило Кравчук предлагает обмен "всех на всех" на Донбассе к Новому году - Цензор.НЕТ 6975
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11.11.2020 21:14 Відповісти
Оно уже не просто маразматик, уже попахивает предательством

Кравчук предлагает обмен "всех на всех" на Донбассе к Новому году - Цензор.НЕТ 7782
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11.11.2020 21:16 Відповісти
та ладно, не гоните на Кравчука, он еще ХЛА переживёт (С ВАС БУТЫЛКА КОНЬЯКУ ЕСЛИ ДА ДО 1.02.21)
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11.11.2020 22:33 Відповісти
Еще один тоже хотел мира. И глаза такие были добрые. И Чеберлен тоже в них смотрел и о мире говорил. И чем все это кончилось мы все тоже хорошо помним

Кравчук пропонує обмін "всіх на всіх" на Донбасі до Нового року - Цензор.НЕТ 6288
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11.11.2020 22:42 Відповісти
Представляете , оказвается у этого ГНИДОТНОГО ОПАРЫША НЕТ ПРЕТЕНЗИЙ К рф и террористам пытавшим и убивавшим наших военных
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11.11.2020 23:29 Відповісти
Если бы это в первый раз

Кравчук пропонує обмін "всіх на всіх" на Донбасі до Нового року - Цензор.НЕТ 472
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11.11.2020 23:56 Відповісти
КравЧУКЧА піде на обмін, бо вкрав чорноморський флот і здав ядерну зброю.
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11.11.2020 22:46 Відповісти
Кравчучку тоже на обмен.
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11.11.2020 21:08 Відповісти
Только на кладбище , этот биомусор
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11.11.2020 23:31 Відповісти
А мені цікаво, яких полонених Кравчук обмінювати хоче? У нього є полонені? Він когось взяв у полон?
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11.11.2020 23:40 Відповісти


Вал Мишель@VALMICHEL7
Разве по законам о декоммунизации и люстрации коммунистические ***** вроде Кравчука могут в Украине занимать посты? И это если оставить в стороне очевидные для любого психиатра признаки старческого маразма. Это те «новые лица», которых обещал Владимир Алексаныч.
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11.11.2020 21:08 Відповісти
Так він в Україні ніяких постів і не займає. А той мінськ-2 клуб по інтересам.
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11.11.2020 21:16 Відповісти
Да? А как называется его нынешняя должность?
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11.11.2020 21:20 Відповісти
Ширма для 🤢🤡💩🎪 зельцмана
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11.11.2020 23:34 Відповісти
нада...он уточнял, мол, по приколу голосуйте.
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12.11.2020 02:46 Відповісти
Кравчука обменяйте, экономикам "молодых республик" очень нужно его изобретение - кравчучка. Чтобы к хохлам за продуктами ездить.
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11.11.2020 21:08 Відповісти
старе дурне чмо
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11.11.2020 21:13 Відповісти
ЗєкоМанду на ЛугандонокоМанду?
А шо.
Какаяразніца?
І Кравчука, в бонус.
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11.11.2020 21:13 Відповісти
Богдан - звичайний підліток із Ясинуватої. У 2016 році бойовики заарештували його та ще шістьох хлопців (від 15 до 17 років) за нібито співпрацю з українськими спецслужбами. Їх прозвали «ясинуватськими підривниками». Відбувся суд. І підлітків засудили на термін від 10 до 15 років. У 2019 році хлопцям запропонували пройти «процедуру помилування». Умовою звільнення була згода не покидати окуповані території. Богдан став єдиним, хто не погодився на таку умову від бойовиків і відповів: «Зрадив раз - зрадиш ще раз!». Хлопець залишився вірним Україні. Незважаючи на вольовий вчинок, Богдана не внесли до списку на обмін 16 квітня, і досі ніхто не знає, чи внесуть найближчим часом. Учора у Богдана був черговий день народження.

Кравчук предлагает обмен "всех на всех" на Донбассе к Новому году - Цензор.НЕТ 4787

На цьому фото бабуся Богдана Ковальчука.
Богдан ріс без батька, мав великі плани на навчання, а його рідні мали великі надії. Його бабуся, попри власну інвалідність, відчайдушно бореться за онука.
Важко уявити, що 17-річному хлопчині довелося зустріти у підвалах свої 18, 19, 20, 21 роки та що він там пережив за свою тверду громадянську позицію. Учора у Богдана був черговий день народження. Ми б могли його привітати, та хлопець і досі перебуває у полоні й невідомо коли повернеться додому.
Зробіть репост цього допису, розкажіть кожному, бо за таких українців потрібно боротися! https://www.facebook.com/backandalive/posts/1847875938703168
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11.11.2020 21:14 Відповісти
а я пропоную пригадати старій комунячій гниді купонокарбованці та повний розвал економіки України
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11.11.2020 21:19 Відповісти
Наша пісня гарна нова, починаєм її знову.
"О чем договорились в Париже: первые итоги переговоров в "нормандском формате"

10 декабря 2019,
-обеспечить полное и бессрочное перемирие до 31 декабря 2019 года, с расширением мандата ОБСЕ (в том числе круглосуточное патрулирование);

- освободить пленных "всех на всех" до конца года, предоставить Красному Кресту доступ ко всем удерживаемым лицам;

ПОДПОЛКОВНИК ВСУ МИХАИЛ НИКОЛОВ: "ОПЕРАЦИЯ ГУР МО ПО ШТУРМУ ТЮРЕМ В ДОНЕЦКЕ СОРВАНА В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРЕДАТЕЛЬСТВА В РУКОВОДСТВЕ УКРАИНЫ"
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11.11.2020 21:21 Відповісти
Це відвертий шантаж українського суспільства і Кравчук підіграє агресорам!
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11.11.2020 21:27 Відповісти
гнида
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11.11.2020 21:28 Відповісти
Пердуну 86 лет....его уже лет 10 на кладбище с фонарями ищут...а вы его на должность..пожалейте старика..отправьте к месту назначения)))
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11.11.2020 21:39 Відповісти
...предлагаю "всех на Кравчука" Кравчук пропонує обмін "всіх на всіх" на Донбасі до Нового року - Цензор.НЕТ 7520 Пошел ты нах, старый коммунистический мударас... Кравчук пропонує обмін "всіх на всіх" на Донбасі до Нового року - Цензор.НЕТ 944
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11.11.2020 21:41 Відповісти
Льоня, сейчас нужно затихариться, посмотреть, как миллионы нигеров трахnut Трампа в 21. Потом подождать еще чуток, посмотреть, как миллионы нигеров трахnut ХyjЛАв 21. Потом ZE.

Всё, потом только ОПЗЖ можна будет склонить на коррупцию (если к тому времени её не запретит КС)
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11.11.2020 21:41 Відповісти
"Высокой морали всех участников"? Старое больное ватное животное , вызовите психиатров кто нибудь...
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11.11.2020 21:46 Відповісти
Если мутин уходит в следующем году, то совершенно понятна ускоренная возня его агентуры и полезных чудаков.
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11.11.2020 21:56 Відповісти
отходит все-таки?
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12.11.2020 02:43 Відповісти
Когда уберут это коммунистическое чучело с переговоров?
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11.11.2020 22:00 Відповісти
Да возьмите уже деда с деменцией в свое ковидное кубло...
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11.11.2020 22:03 Відповісти
Всех на всех и Кравчука в придачу
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11.11.2020 22:16 Відповісти
Полагаю не проканает...
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11.11.2020 22:32 Відповісти
вот жеж зрада: уйло отдаёт украинских воинов, а забирает таксистов.
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11.11.2020 22:34 Відповісти
Вже було.Щось у них з фантазією тугувато.
Кравчук пропонує обмін "всіх на всіх" на Донбасі до Нового року - Цензор.НЕТ 8929
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11.11.2020 23:06 Відповісти
***... ну все... як це старе падло вже заїбло своїм маразмом... Ну ****... поховайте це падло нахер! Скільки ж можно слухати цю старчеську бредятину? Люди добрі, ви що не бачите, що воно з глузду з'їхало? Цю ****** комуністичну треба було б притягнути до кримінальної відповідальності за те, що воно підписало не Договір Будапештський, а Меморандум... А ми ж були третьою ядерною державою світу... Хотів би я побачити, як рф на нас напала б, якщо б у нас була ядерна зброя... І як з нами говорили б інши країни...
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12.11.2020 00:18 Відповісти
Взаимно удерживаемые лица - ента чта шлепер-3 объявился , после бубочки ... ляпать , шо попало(под языГ)
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12.11.2020 02:41 Відповісти
Всіх на всіх обміфнюють раз, в день коли закінчується війна. Чим більше буде обмінів тим більше буде полонених їх як зайців будуть відловлювати штучно для обміну. Стара шкапа і юний олігофрен хіба не розуміють цього?
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12.11.2020 06:38 Відповісти
Кравчук это единственная светлая голова во всем политикуме Украины
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12.11.2020 08:38 Відповісти
 
 