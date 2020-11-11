Кравчук пропонує обмін "всіх на всіх" на Донбасі до Нового року

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук на засіданні в форматі відеоконференції в середу закликав звільнити до Різдва і Нового року всіх утримуваних осіб на Донбасі.

Про це йдеться в оприлюдненому ввечері в середу повідомленні української делегації, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Глава української делегації закликав повернути додому до Різдва і Нового року всіх взаємно утримуваних осіб, що стало б прикладом високої моралі і відповідальності учасників, ознакою їх прагнення домовитися і щодо інших позицій", - сказано в повідомленні.

Глава Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, модератор Робочої підгрупи з питань безпеки Тристоронньої контактної групи посол Яшар Халіт Чевік підтримав наміри сторін дотримуватися режиму припинення вогню.

Чевік зазначив, що режим припинення вогню зберігається вже 108 діб, додавши, що спостерігається зменшення кількості обстрілів і використання важкого озброєння (мінометів).

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У свою чергу українська делегація продовжує наполягати на початку гуманітарного розмінування, пропозицію про що вніс президент України Володимир Зеленський ще під час Паризького саміту 9 грудня 2019 року.

Йдеться про заміновані 19 ділянок: наприклад, кладовища, електромережі, об'єкти водопостачання, що знаходяться на лінії розмежування.

Вкрай важливо, зазначив Кравчук, почати розмінування до різкого погіршення погодних умов, яке зробить це фізично неможливим.