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Кравчук предлагает обмен "всех на всех" на Донбассе к Новому году

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кравчук предлагает обмен

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук на заседании в формате видеоконференции в среду призвал освободить до Рождества и Нового года всех удерживаемых лиц на Донбассе

Об этом говорится в обнародованном вечером в среду сообщении украинской делегации, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Глава украинской делегации призвал вернуть домой к Рождеству и Новому году всех взаимно удерживаемых лиц, что стало бы примером высокой морали и ответственности участников, признаком их стремления договориться и по остальным позициям", - сказано в сообщении.

Глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, модератор Рабочей подгруппы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы посол Яшар Халит Чевик поддержал намерения сторон соблюдать режим прекращения огня.

Также на Цензор.НЕТ: Российская сторона сорвала переговоры гуманитарной подгруппы ТКГ по обмену пленными

Чевик отметил, что режим прекращения огня в целом сохраняется уже сто восемь суток, добавив, что наблюдается уменьшение количества обстрелов и использования тяжелого вооружения (минометов).

В свою очередь украинская делегация продолжает настаивать на начале гуманитарного разминирования, предложение о чем внес президент Украины Владимир Зеленский еще во время Парижского саммита 9 декабря 2019 года.

Речь идет о заминированных 19 участках: например, кладбища, электросети, объекты водоснабжения, находящихся на линии разграничения.

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Крайне важно, отметил Кравчук, начать разминирование до резкого ухудшению погодных условий, которое сделает это физически невозможным.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+27
Пора уже этого маразматика обменять.
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11.11.2020 21:06
+14
Віслюк віддав всіх потрібних *****.. Тому обміну не буде ..........
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11.11.2020 21:04
+13
Кравчучку тоже на обмен.
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11.11.2020 21:08
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Віслюк віддав всіх потрібних *****.. Тому обміну не буде ..........
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11.11.2020 21:04 Ответить
Такий обмін як був минулого разу не потрібен! Ми їм військових вбивць наших воїнів, шпигунів, диверсантів, яких брали в полон кров'ю наших хлопців, а вони нахапають на вулицях дирляндії алкоголиків та наркоманів і в них є обмінний фонд.
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11.11.2020 21:09 Ответить
Старый пацюк , ты 0️⃣ , черти в аду тебя давно заждались ,коммуняка хитро…
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11.11.2020 23:25 Ответить
Пора уже этого маразматика обменять.
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11.11.2020 21:06 Ответить
На мило Кравчук предлагает обмен "всех на всех" на Донбассе к Новому году - Цензор.НЕТ 6975
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11.11.2020 21:14 Ответить
Оно уже не просто маразматик, уже попахивает предательством

Кравчук предлагает обмен "всех на всех" на Донбассе к Новому году - Цензор.НЕТ 7782
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11.11.2020 21:16 Ответить
та ладно, не гоните на Кравчука, он еще ХЛА переживёт (С ВАС БУТЫЛКА КОНЬЯКУ ЕСЛИ ДА ДО 1.02.21)
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11.11.2020 22:33 Ответить
Еще один тоже хотел мира. И глаза такие были добрые. И Чеберлен тоже в них смотрел и о мире говорил. И чем все это кончилось мы все тоже хорошо помним

Кравчук пропонує обмін "всіх на всіх" на Донбасі до Нового року - Цензор.НЕТ 6288
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11.11.2020 22:42 Ответить
Представляете , оказвается у этого ГНИДОТНОГО ОПАРЫША НЕТ ПРЕТЕНЗИЙ К рф и террористам пытавшим и убивавшим наших военных
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11.11.2020 23:29 Ответить
Если бы это в первый раз

Кравчук пропонує обмін "всіх на всіх" на Донбасі до Нового року - Цензор.НЕТ 472
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11.11.2020 23:56 Ответить
КравЧУКЧА піде на обмін, бо вкрав чорноморський флот і здав ядерну зброю.
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11.11.2020 22:46 Ответить
Кравчучку тоже на обмен.
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11.11.2020 21:08 Ответить
Только на кладбище , этот биомусор
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11.11.2020 23:31 Ответить
А мені цікаво, яких полонених Кравчук обмінювати хоче? У нього є полонені? Він когось взяв у полон?
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11.11.2020 23:40 Ответить


Вал Мишель@VALMICHEL7
Разве по законам о декоммунизации и люстрации коммунистические ***** вроде Кравчука могут в Украине занимать посты? И это если оставить в стороне очевидные для любого психиатра признаки старческого маразма. Это те «новые лица», которых обещал Владимир Алексаныч.
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11.11.2020 21:08 Ответить
Так він в Україні ніяких постів і не займає. А той мінськ-2 клуб по інтересам.
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11.11.2020 21:16 Ответить
Да? А как называется его нынешняя должность?
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11.11.2020 21:20 Ответить
Ширма для 🤢🤡💩🎪 зельцмана
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11.11.2020 23:34 Ответить
нада...он уточнял, мол, по приколу голосуйте.
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12.11.2020 02:46 Ответить
Кравчука обменяйте, экономикам "молодых республик" очень нужно его изобретение - кравчучка. Чтобы к хохлам за продуктами ездить.
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11.11.2020 21:08 Ответить
старе дурне чмо
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11.11.2020 21:13 Ответить
ЗєкоМанду на ЛугандонокоМанду?
А шо.
Какаяразніца?
І Кравчука, в бонус.
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11.11.2020 21:13 Ответить
Богдан - звичайний підліток із Ясинуватої. У 2016 році бойовики заарештували його та ще шістьох хлопців (від 15 до 17 років) за нібито співпрацю з українськими спецслужбами. Їх прозвали «ясинуватськими підривниками». Відбувся суд. І підлітків засудили на термін від 10 до 15 років. У 2019 році хлопцям запропонували пройти «процедуру помилування». Умовою звільнення була згода не покидати окуповані території. Богдан став єдиним, хто не погодився на таку умову від бойовиків і відповів: «Зрадив раз - зрадиш ще раз!». Хлопець залишився вірним Україні. Незважаючи на вольовий вчинок, Богдана не внесли до списку на обмін 16 квітня, і досі ніхто не знає, чи внесуть найближчим часом. Учора у Богдана був черговий день народження.

Кравчук предлагает обмен "всех на всех" на Донбассе к Новому году - Цензор.НЕТ 4787

На цьому фото бабуся Богдана Ковальчука.
Богдан ріс без батька, мав великі плани на навчання, а його рідні мали великі надії. Його бабуся, попри власну інвалідність, відчайдушно бореться за онука.
Важко уявити, що 17-річному хлопчині довелося зустріти у підвалах свої 18, 19, 20, 21 роки та що він там пережив за свою тверду громадянську позицію. Учора у Богдана був черговий день народження. Ми б могли його привітати, та хлопець і досі перебуває у полоні й невідомо коли повернеться додому.
Зробіть репост цього допису, розкажіть кожному, бо за таких українців потрібно боротися! https://www.facebook.com/backandalive/posts/1847875938703168
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11.11.2020 21:14 Ответить
а я пропоную пригадати старій комунячій гниді купонокарбованці та повний розвал економіки України
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11.11.2020 21:19 Ответить
Наша пісня гарна нова, починаєм її знову.
"О чем договорились в Париже: первые итоги переговоров в "нормандском формате"

10 декабря 2019,
-обеспечить полное и бессрочное перемирие до 31 декабря 2019 года, с расширением мандата ОБСЕ (в том числе круглосуточное патрулирование);

- освободить пленных "всех на всех" до конца года, предоставить Красному Кресту доступ ко всем удерживаемым лицам;

ПОДПОЛКОВНИК ВСУ МИХАИЛ НИКОЛОВ: "ОПЕРАЦИЯ ГУР МО ПО ШТУРМУ ТЮРЕМ В ДОНЕЦКЕ СОРВАНА В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРЕДАТЕЛЬСТВА В РУКОВОДСТВЕ УКРАИНЫ"
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11.11.2020 21:21 Ответить
Це відвертий шантаж українського суспільства і Кравчук підіграє агресорам!
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11.11.2020 21:27 Ответить
гнида
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11.11.2020 21:28 Ответить
Пердуну 86 лет....его уже лет 10 на кладбище с фонарями ищут...а вы его на должность..пожалейте старика..отправьте к месту назначения)))
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11.11.2020 21:39 Ответить
...предлагаю "всех на Кравчука" Кравчук пропонує обмін "всіх на всіх" на Донбасі до Нового року - Цензор.НЕТ 7520 Пошел ты нах, старый коммунистический мударас... Кравчук пропонує обмін "всіх на всіх" на Донбасі до Нового року - Цензор.НЕТ 944
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11.11.2020 21:41 Ответить
Льоня, сейчас нужно затихариться, посмотреть, как миллионы нигеров трахnut Трампа в 21. Потом подождать еще чуток, посмотреть, как миллионы нигеров трахnut ХyjЛАв 21. Потом ZE.

Всё, потом только ОПЗЖ можна будет склонить на коррупцию (если к тому времени её не запретит КС)
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11.11.2020 21:41 Ответить
"Высокой морали всех участников"? Старое больное ватное животное , вызовите психиатров кто нибудь...
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11.11.2020 21:46 Ответить
Если мутин уходит в следующем году, то совершенно понятна ускоренная возня его агентуры и полезных чудаков.
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11.11.2020 21:56 Ответить
отходит все-таки?
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12.11.2020 02:43 Ответить
Когда уберут это коммунистическое чучело с переговоров?
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11.11.2020 22:00 Ответить
Да возьмите уже деда с деменцией в свое ковидное кубло...
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11.11.2020 22:03 Ответить
Всех на всех и Кравчука в придачу
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11.11.2020 22:16 Ответить
Полагаю не проканает...
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11.11.2020 22:32 Ответить
вот жеж зрада: уйло отдаёт украинских воинов, а забирает таксистов.
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11.11.2020 22:34 Ответить
Вже було.Щось у них з фантазією тугувато.
Кравчук пропонує обмін "всіх на всіх" на Донбасі до Нового року - Цензор.НЕТ 8929
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11.11.2020 23:06 Ответить
***... ну все... як це старе падло вже заїбло своїм маразмом... Ну ****... поховайте це падло нахер! Скільки ж можно слухати цю старчеську бредятину? Люди добрі, ви що не бачите, що воно з глузду з'їхало? Цю ****** комуністичну треба було б притягнути до кримінальної відповідальності за те, що воно підписало не Договір Будапештський, а Меморандум... А ми ж були третьою ядерною державою світу... Хотів би я побачити, як рф на нас напала б, якщо б у нас була ядерна зброя... І як з нами говорили б інши країни...
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12.11.2020 00:18 Ответить
Взаимно удерживаемые лица - ента чта шлепер-3 объявился , после бубочки ... ляпать , шо попало(под языГ)
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12.11.2020 02:41 Ответить
Всіх на всіх обміфнюють раз, в день коли закінчується війна. Чим більше буде обмінів тим більше буде полонених їх як зайців будуть відловлювати штучно для обміну. Стара шкапа і юний олігофрен хіба не розуміють цього?
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12.11.2020 06:38 Ответить
Кравчук это единственная светлая голова во всем политикуме Украины
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12.11.2020 08:38 Ответить
 
 