Кравчук предлагает обмен "всех на всех" на Донбассе к Новому году
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук на заседании в формате видеоконференции в среду призвал освободить до Рождества и Нового года всех удерживаемых лиц на Донбассе
Об этом говорится в обнародованном вечером в среду сообщении украинской делегации, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Глава украинской делегации призвал вернуть домой к Рождеству и Новому году всех взаимно удерживаемых лиц, что стало бы примером высокой морали и ответственности участников, признаком их стремления договориться и по остальным позициям", - сказано в сообщении.
Глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, модератор Рабочей подгруппы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы посол Яшар Халит Чевик поддержал намерения сторон соблюдать режим прекращения огня.
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Чевик отметил, что режим прекращения огня в целом сохраняется уже сто восемь суток, добавив, что наблюдается уменьшение количества обстрелов и использования тяжелого вооружения (минометов).
В свою очередь украинская делегация продолжает настаивать на начале гуманитарного разминирования, предложение о чем внес президент Украины Владимир Зеленский еще во время Парижского саммита 9 декабря 2019 года.
Речь идет о заминированных 19 участках: например, кладбища, электросети, объекты водоснабжения, находящихся на линии разграничения.
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Крайне важно, отметил Кравчук, начать разминирование до резкого ухудшению погодных условий, которое сделает это физически невозможным.
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Вал Мишель@VALMICHEL7
Разве по законам о декоммунизации и люстрации коммунистические ***** вроде Кравчука могут в Украине занимать посты? И это если оставить в стороне очевидные для любого психиатра признаки старческого маразма. Это те «новые лица», которых обещал Владимир Алексаныч.
А шо.
Какаяразніца?
І Кравчука, в бонус.
На цьому фото бабуся Богдана Ковальчука.
Богдан ріс без батька, мав великі плани на навчання, а його рідні мали великі надії. Його бабуся, попри власну інвалідність, відчайдушно бореться за онука.
Важко уявити, що 17-річному хлопчині довелося зустріти у підвалах свої 18, 19, 20, 21 роки та що він там пережив за свою тверду громадянську позицію. Учора у Богдана був черговий день народження. Ми б могли його привітати, та хлопець і досі перебуває у полоні й невідомо коли повернеться додому.
Зробіть репост цього допису, розкажіть кожному, бо за таких українців потрібно боротися! https://www.facebook.com/backandalive/posts/1847875938703168
"О чем договорились в Париже: первые итоги переговоров в "нормандском формате"
10 декабря 2019,
-обеспечить полное и бессрочное перемирие до 31 декабря 2019 года, с расширением мандата ОБСЕ (в том числе круглосуточное патрулирование);
- освободить пленных "всех на всех" до конца года, предоставить Красному Кресту доступ ко всем удерживаемым лицам;
ПОДПОЛКОВНИК ВСУ МИХАИЛ НИКОЛОВ: "ОПЕРАЦИЯ ГУР МО ПО ШТУРМУ ТЮРЕМ В ДОНЕЦКЕ СОРВАНА В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРЕДАТЕЛЬСТВА В РУКОВОДСТВЕ УКРАИНЫ"
Всё, потом только ОПЗЖ можна будет склонить на коррупцию (если к тому времени её не запретит КС)